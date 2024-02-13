Лапорта заявил Хави, что «Барса» «больше не может потерпеть неудачу». Поражения от «Сельты» или «Наполи» могут привести к увольнению тренера (As)
Глава «Барсы» объявил Хави, что команда больше не может проигрывать.
По информации As, после матча с «Гранадой» (3:3) Жоан Лапорта встретился с тренером «блауграны». Беседа была короче обычного и длилась не более пяти минут.
В ходе встречи Лапорта объявил Хави: «Мы больше не можем потерпеть неудачу».
Утверждается, что это послание касается ближайших двух матчей: с «Сельтой» в Ла Лиге и с «Наполи» в Лиге чемпионов. Крупное поражение или неудовлетворительный результат в Неаполе могут привести к увольнению тренера.
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