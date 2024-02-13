Лапорта заявил Хави, что «Барса» «больше не может потерпеть неудачу». Поражения от «Сельты» или «Наполи» могут привести к увольнению тренера (As)

Глава «Барсы» объявил Хави, что команда больше не может проигрывать.

По информации As, после матча с «Гранадой» (3:3) встретился с тренером «блауграны». Беседа была короче обычного и длилась не более пяти минут.

В ходе встречи Лапорта объявил : «Мы больше не можем потерпеть неудачу».

Утверждается, что это послание касается ближайших двух матчей: с «Сельтой» в и с «Наполи» в Лиге чемпионов. Крупное поражение или неудовлетворительный результат в Неаполе могут привести к увольнению тренера.

Лапорта опрокинул подносы с закусками в ложе стадиона, разозлившись после ничьей с «Гранадой»