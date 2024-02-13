Лапорта заявил Хави, что «Барса» «больше не может потерпеть неудачу». Поражения от «Сельты» или «Наполи» могут привести к увольнению тренера (As)

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Футбол

Глава «Барсы» объявил Хави, что команда больше не может проигрывать.

По информации As, после матча с «Гранадой» (3:3) Жоан Лапорта встретился с тренером «блауграны». Беседа была короче обычного и длилась не более пяти минут.

В ходе встречи Лапорта объявил Хави: «Мы больше не можем потерпеть неудачу».

Утверждается, что это послание касается ближайших двух матчей: с «Сельтой» в Ла Лиге и с «Наполи» в Лиге чемпионов. Крупное поражение или неудовлетворительный результат в Неаполе могут привести к увольнению тренера.

Лапорта опрокинул подносы с закусками в ложе стадиона, разозлившись после ничьей с «Гранадой»

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31 комментарий
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А что даст победа над Сельтой и Наполи? Потом можно проигрывать?)
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+24
Ответ Дмитрий Осипов
А что даст победа над Сельтой и Наполи? Потом можно проигрывать?)
Насчет Наполи. За выход в 1/4 ЛЧ денежный бонус полагается, на которую рассчитывает глава Барселоны.
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да там Наполи тоже еле живой, Чави Сельту больше стоит опасаться
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Я вообще не вижу смысла ему оставаться до конца сезона, очевидно же что команда деградирует
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С самого начала не понял заявления Хави и последующей реакции руководства клуба, верят они в Хави, вся жизнь впереди - надейся и жди. По хорошему надо было прощаться после игры за суперкубок и точка. Теперь по итогу ежедневный кринж всем врагам на радость.
+7
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+5
Ответ Илья Мурашов
Насчет Наполи. За выход в 1/4 ЛЧ денежный бонус полагается, на которую рассчитывает глава Барселоны.
Проиграют Наполи, не получат дополнительные средства от ЛЧ и за увольнение Хави неустойка. Двойное Харакири какое-то получается) оно есть в ДНК БЧК
+11
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+4
Ответ Любезный Коссутий
да там Наполи тоже еле живой, Чави Сельту больше стоит опасаться
Это не показатель. Как болельщик Барсы заявляю, что самая мертвая команда против нас превращается в Бразилию 2002, а вратарь становится Буффоном и Нойером в одном флаконе)))
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Давно пора жёсткую дисциплину утвердить в клубе. Это касается всех, игроков, тренеров, тех. персонал и даже бездельникам и сов-дира, которые ничего не могут решить самостоятельно и сидят в своих креслах как надутые индюки…. Разгулялись все и бардам в клубе… указание чёткое - кто не хочет или не может нести победный флаг Барсы, на выход…. придут другие…. и первым должен быть Деку….
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Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
а как еще реагировать, когда один из самых дорогих спортивных брендов мира катится вниз? сосьо психуют
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Ну это уже перебор, он же сам сказал уидет. Лапорта некрасиво на публику играет, уводя удары от себя
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чего ж раньше-то не сказал? сказал бы месяца три назад - нормально бы все сейчас было.
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Похоже что Мостовой лицензию получил
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Ответ Вячеслав Новиков
Я вообще не вижу смысла ему оставаться до конца сезона, очевидно же что команда деградирует
Она давно деградировала
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Ответ Вячеслав Новиков
Я вообще не вижу смысла ему оставаться до конца сезона, очевидно же что команда деградирует
Могли бы дать время другому тренеру адаптироваться за пол года, чтобы следующий начать уже с чем то
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Ответ Alexandr Turner
Это не показатель. Как болельщик Барсы заявляю, что самая мертвая команда против нас превращается в Бразилию 2002, а вратарь становится Буффоном и Нойером в одном флаконе)))
Да, иногда кажется, что все вратари проводят свои лучшие матчи именно против Барсы…
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Ответ niksonbrat
Проиграют Наполи, не получат дополнительные средства от ЛЧ и за увольнение Хави неустойка. Двойное Харакири какое-то получается) оно есть в ДНК БЧК
да Хави так и так от денег по контракту откажется, так что маргариновый может спать спокойно
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Ответ Илья Мурашов
Насчет Наполи. За выход в 1/4 ЛЧ денежный бонус полагается, на которую рассчитывает глава Барселоны.
Ну так выиграют в Неаполе 0:1, а дома проиграют 0:2. И что эта победа в Неаполе даст?)
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Пугает ежа ... сами знаете чем
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да, как раз надо успеть, пока без работы сидит приговоренный к победам)
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Значит замена готова!
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Откажется ли Хави от неустойки, если Лапорта его уберёт? Может лучше пусть сам в конце сезона уйдёт и все будут довольны?
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Хави пслал Главу барсы в наполи или на сельту. они реально ему угрожают ? сидели бы и молчали сам уходит неустойку платить не придется... ой бестолковые....
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Комментарий удален пользователем
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