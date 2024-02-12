Лапорта опрокинул подносы с закусками в ложе стадиона, разозлившись после ничьей с «Гранадой»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Жоан Лапорта Гранада Футбол

Жоан Лапорта разозлился из-за ничьей «Барселоны» и «Гранады» (3:3).

Как передает As со ссылкой на Catalunya Ràdio, после матча президент «Барселоны», разозлившись, опрокинул подносы с закусками в ложе стадиона. Также отмечается, что после поражения от «Атлетика» в Кубке Испании Лапорта больше не заходил в раздевалку «Барселоны».

При этом будущее Хави, объявившего об уходе из клуба предстоящим летом, остается неизвестным, несмотря на заявления Лапорты о доверии к специалисту. Утверждается, что недовольство президента «блауграны» количеством пропущенных голов и недостаточной мотивацией игроков может заставить его задуматься о смене тренера по ходу нынешнего сезона.

По итогам 24-го тура Ла Лиги «Барселона» на 10 очков отстала от лидирующего в таблице «Реала» и на 5 очков – от «Жироны», идущей на 2-м месте.

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59 комментариев
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Молодёжка и так голодает, на завтраках экономят, а президент клуба вон как с едой в вип-ложе обращается!
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Как же не хватает Негрейры барсе
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Там Хави еще смешно кресло кулаком бил)))
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О чём и речь! Объявил, что уходишь - уходи сразу же, на следующий день! Иначе вот так по 3 штуки и будут до конца сезона пропускать. А Лапорта - лопух, что не понимает этого.
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Но пощадил подносы с напитками.
+8
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Ответ NIK7478
О чём и речь! Объявил, что уходишь - уходи сразу же, на следующий день! Иначе вот так по 3 штуки и будут до конца сезона пропускать. А Лапорта - лопух, что не понимает этого.
Тоже не понимаю, не хочешь-уходи. Новый человек обкатал бы до конца года схемы, освоился бы ,провел предсезонку. В чем смысл держать Хави до конца сезона, типа если чё то выйграли бы, говорил вот я какой крутой ухожу.
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Ответ JENNINGS
Молодёжка и так голодает, на завтраках экономят, а президент клуба вон как с едой в вип-ложе обращается!
Ни поесть ни помыться это новый проэкт второго каталонского клуба
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+6
Лапорту можно понять. Барселона с заряженным свистком не шмогла) обыграть, дома, команду с 19 места, с 1 очком на выезде за весь сезон))
Но все-же Лапорта должен быть доволен ничьей, ведь у Гранады судья украл чистейшую Победу))
Не показал КК, Засчитал левейший гол, добавил 800 минут, чтобы Барса решила все вопросы))
+9
-5
+4
Если это правда, то слишком истерично для президента.
+7
-4
+3
Ответ NIK7478
О чём и речь! Объявил, что уходишь - уходи сразу же, на следующий день! Иначе вот так по 3 штуки и будут до конца сезона пропускать. А Лапорта - лопух, что не понимает этого.
Ливер разве пропускает
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Ответ ars_mamluk
Если это правда, то слишком истерично для президента.
У него уже такой мамон, что там любое движение опрокидывает столик
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Ответ ars_mamluk
Если это правда, то слишком истерично для президента.
просто не понятно почему лучшая оборона прошлого сезона пропустила от 19 и 20 команды 7 мячей
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+2
Смотреть даже рядовому болельщику на игру команды в защите невозможно
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+2
Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет???
+1
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По голове своей постучал бы этим подносом.
+1
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Ответ JENNINGS
Молодёжка и так голодает, на завтраках экономят, а президент клуба вон как с едой в вип-ложе обращается!
ахахах, в цвет)
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Ответ Vlad Zhadejko
Комментарий скрыт
Я придумываю?
https://www.sports.ru/amp/post/3184583/
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Ответ Seraj901
А Реалу Айтекина
айтекин это легенда Барсы как бы.)
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Ответ JENNINGS
Я придумываю? https://www.sports.ru/amp/post/3184583/
Перечитайте то, что написано в статье. Они убрали дополнительную опцию, отмена обеда тут - далеко не то же самое, что, если бы, например, сейчас в школе все обеды отменили и в детском саду.
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Ответ Константин Юрьевич
мозгов вам всем не хватает! полупокеры!
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Ответ Влад Аронофски
обратил внимание, как только пишешь про фарт барсы в том сезоне, сразу минуса летят
Людям тяжело расставаться с иллюзиями. Команда и в прошлом сезоне играла как дно, и в позапрошлом. Айнтрахт просто ноги вытер. А остальные веруют, что Хави вывел команду из кризиса. Это когда в полутоварищеском Суперкубке победили абсолютно немотивированый Реал, где весь состав был после ЧМ. Это, наверно и был, выход из кризиса. Когда Сельта или Кадис возили по 50 минут оберегающую один гол, как зеницу ока, Барселону, не выпуская ее со своей половины поля и расстреливая тер Штегена из всевозможных позиций, то это тоже был выход из кризиса, наверное.
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Ответ Константин Юрьевич
мозгов вам всем не хватает! полупокеры!
Петушары!!!
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Ответ Гамаль Хайдаров
просто не понятно почему лучшая оборона прошлого сезона пропустила от 19 и 20 команды 7 мячей
Оборона и в прошлом сезоне так играла. Просто фарт закончился, рано или поздно все стремится к усредняющий.
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Ломай-ломай, мы ж миллионеры
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Жоан в посудной лавке
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Это же дорого!
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Ответ NIK7478
О чём и речь! Объявил, что уходишь - уходи сразу же, на следующий день! Иначе вот так по 3 штуки и будут до конца сезона пропускать. А Лапорта - лопух, что не понимает этого.
Лапорта конечно лопух, но рычаги при ннёммм.
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Ответ NIK7478
О чём и речь! Объявил, что уходишь - уходи сразу же, на следующий день! Иначе вот так по 3 штуки и будут до конца сезона пропускать. А Лапорта - лопух, что не понимает этого.
Иногда после заявления об уходе команда рескрепощается и летит вперёд. А тренер в итоге остаётся.
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Детей из молодежки покормил бы. Вот же садист
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Ответ Сикарио
Там Хави еще смешно кресло кулаком бил)))
Кулачком.
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