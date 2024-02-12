Лапорта опрокинул подносы с закусками в ложе стадиона, разозлившись после ничьей с «Гранадой»

Жоан Лапорта разозлился из-за ничьей «Барселоны» и «Гранады» (3:3).

Как передает As со ссылкой на Catalunya Ràdio, после матча президент «Барселоны», разозлившись, опрокинул подносы с закусками в ложе стадиона. Также отмечается, что после поражения от «Атлетика» в Кубке Испании Лапорта больше не заходил в раздевалку «Барселоны».

При этом будущее , объявившего об уходе из клуба предстоящим летом, остается неизвестным, несмотря на заявления Лапорты о доверии к специалисту. Утверждается, что недовольство президента «блауграны» количеством пропущенных голов и недостаточной мотивацией игроков может заставить его задуматься о смене тренера по ходу нынешнего сезона.

По итогам 24-го тура « » на 10 очков отстала от лидирующего в таблице «Реала» и на 5 очков – от «Жироны», идущей на 2-м месте.