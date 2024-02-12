Лапорта опрокинул подносы с закусками в ложе стадиона, разозлившись после ничьей с «Гранадой»
Жоан Лапорта разозлился из-за ничьей «Барселоны» и «Гранады» (3:3).
Как передает As со ссылкой на Catalunya Ràdio, после матча президент «Барселоны», разозлившись, опрокинул подносы с закусками в ложе стадиона. Также отмечается, что после поражения от «Атлетика» в Кубке Испании Лапорта больше не заходил в раздевалку «Барселоны».
При этом будущее Хави, объявившего об уходе из клуба предстоящим летом, остается неизвестным, несмотря на заявления Лапорты о доверии к специалисту. Утверждается, что недовольство президента «блауграны» количеством пропущенных голов и недостаточной мотивацией игроков может заставить его задуматься о смене тренера по ходу нынешнего сезона.
По итогам 24-го тура Ла Лиги «Барселона» на 10 очков отстала от лидирующего в таблице «Реала» и на 5 очков – от «Жироны», идущей на 2-м месте.
Но все-же Лапорта должен быть доволен ничьей, ведь у Гранады судья украл чистейшую Победу))
Не показал КК, Засчитал левейший гол, добавил 800 минут, чтобы Барса решила все вопросы))
https://www.sports.ru/amp/post/3184583/