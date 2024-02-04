Игрок «Алавеса» Марин выложил фото поврежденной ноги после удаления Роке: «Говорит само за себя 🤐»
Игрок «Алавеса» показал повреждение после контакта с Витором Роке.
На 67-й минуте матча Ла Лиги «Алавес» – «Барселона» (1:3) форвард каталонцев получил желтую карточку за столкновение с защитником «Алавеса» Науэлем Тенальей. На 72-й он был предупрежден во второй раз, когда зацепил ногу совершавшего подкат под него защитника Рафы Марина, и был удален.
После матча Марин выложил фотографию ноги, чтобы подтвердить, что Роке нарушил правила.
«Фото говорит само за себя 🤐», – подписал фотографию игрок «Алавеса». После он выложил еще одно фото, так как некоторые пользователи соцсетей решили, что на первом фото снята нога другого футболиста.
Фото: инстаграм Рафы Марина
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