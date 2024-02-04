Игрок «Алавеса» Марин выложил фото поврежденной ноги после удаления Роке: «Говорит само за себя 🤐»

Игрок «Алавеса» показал повреждение после контакта с Витором Роке.

На 67-й минуте матча «Алавес» – «Барселона» (1:3) форвард каталонцев получил желтую карточку за столкновение с защитником «Алавеса» Науэлем Тенальей. На 72-й он был предупрежден во второй раз, когда зацепил ногу совершавшего подкат под него защитника , и был удален.

После матча Марин выложил фотографию ноги, чтобы подтвердить, что Роке нарушил правила.

«Фото говорит само за себя 🤐», – подписал фотографию игрок « ». После он выложил еще одно фото, так как некоторые пользователи соцсетей решили, что на первом фото снята нога другого футболиста.

Фото: инстаграм Рафы Марина

Хави об удалении Роке: «Барселона» расплачивается за дело Негрейры. Больше не хочу говорить о судьях. Прошу лишь, чтобы нам позволили бороться»