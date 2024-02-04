Игрок «Алавеса» Марин выложил фото поврежденной ноги после удаления Роке: «Говорит само за себя 🤐»

Теги Барселона Ла Лига травмы Алавес соцсети Рафа Марин Витор Роке Футбол

Игрок «Алавеса» показал повреждение после контакта с Витором Роке.

На 67-й минуте матча Ла Лиги «Алавес» – «Барселона» (1:3) форвард каталонцев получил желтую карточку за столкновение с защитником «Алавеса» Науэлем Тенальей. На 72-й он был предупрежден во второй раз, когда зацепил ногу совершавшего подкат под него защитника Рафы Марина, и был удален.

После матча Марин выложил фотографию ноги, чтобы подтвердить, что Роке нарушил правила.

«Фото говорит само за себя 🤐», – подписал фотографию игрок «Алавеса». После он выложил еще одно фото, так как некоторые пользователи соцсетей решили, что на первом фото снята нога другого футболиста.

Фото: инстаграм Рафы Марина

Хави об удалении Роке: «Барселона» расплачивается за дело Негрейры. Больше не хочу говорить о судьях. Прошу лишь, чтобы нам позволили бороться»

Материалы по теме

57 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Замкнул в пустые
Ахах, железный Яп Стам или дровосек Винни Джонс улыбнулись
хорошо что таких дровосеков больше нет,только то и делали,что портили людям карьеры(не про Стама)
+68
-7
+61
Лучше положил фото, как до этого фолили на Педри, но судья не поставил фол
+57
-29
+28
Такие царапины половина(а то и больше) игроков получает во время матчей, а некоторые даже на тренировках.
+20
-3
+17
Ответ Эксперт Спортс
Хорошо что этот "игрок" не играл в 80х и 90х
У него была бы целая фотосессия)
+18
-6
+12
Только Роке попал ему в щиток, на стоп кадре отчетливо видно. И отпечаток на ноге тоже видно, где щиток заканчивался.
+22
-12
+10
Летел в мяч шипами, прямой ногой и теперь рыдает
+24
-15
+9
Вспоминаю ноги Месси или Неймара после их дриблинга. Наверное пришлось бы по полкоманды удалять
+12
-5
+7
Футбол - контактный вид спорта. Царапины, повреждения неизбежны. И вообще, выглядит, как будто женская, бритая нога, с надписью Rafael.
+13
-8
+5
Подкат прямой ногой вперед. Игрок не успевает перепрыгнуть и получает карточку. Круто. Молодцы 👏
+8
-3
+5
Если кого-то ударить по лицу то и собственную руку можно повредить. Футболисты как говорится умом не блещут
+8
-5
+3
У игроков Алавеса видимо,есть тренер по изобразительному искусству. Столько провокаций в матче
+4
-2
+2
Представьте эту стену плача если бы все футболисты выкладывали вот такие царапины после матча ..... мне вот на ногу наступили на футболе и ноготь посинел, поддержите и пожалейте меня пожалуйста .
+6
-4
+2
ужас какой! как он выжил???
+5
-3
+2
И что? Футбол контактный вид спорта, ты сам делаешь подкат в борьбу, но жёлтая в этом эпизоде это бред, по такой логике в прошлой игре можно было удалять игрока Осасуны, за разбитую бровь Канселу
+4
-2
+2
Рафа Марин - игрок ФК Реал Мадрид , в аренде в Алавесе...... "говорит само за себя".
+12
-11
+1
Ответ arajanarm
Лучше положил фото, как до этого фолили на Педри, но судья не поставил фол
Чем лучше?
+2
-1
+1
Ути бозе мой! 🤣👍🏻
+7
-6
+1
Ответ SergSV
Подкат прямой ногой вперед. Игрок не успевает перепрыгнуть и получает карточку. Круто. Молодцы 👏
По новым правилам, которые продавил Реал в Ла Лиге, игроки Барселоны не имеют права уворачиваться от грязных подкатов...Роке должен был получить прямой ногой в голеностоп и спокойно покинуть поле на носилках. А потом восстанавливаться месяца 4...И тогда все были бы довольны. Но этот бразила не захотел пойти по такому сценарию, поэтому заслуженная красная карточка. Не удивлюсь если еще дисквалификацию матча на 3 впаяют. А то совсем оборзел, во втором матче подряд забивает...
0
0
0
Ответ бек саидов
у меня тоже порезы на коленях , могу обвинять Роке ?
ногу не сломали, значит не фол.
0
0
0
Ответ Кузьмич
Во что превратился современный футбол? Раньше люди доигрывал матч со сломанными ребрами, гипсом на руке, разбитыми головами. Сейчас любое касание - пять минут простоя, 159 замен, видео повторы. Игра потеряла свою динамичность и зрелищность. Зато каждый выходит с лакированной прической и фиолетовыми волосами. Мужская игра стала каким-то турниром трансгендеров плачущих.
Раньше играли за идею
А сейчас деньги вскружили футболистам головы поэтому они играют берегут себя
+2
-2
0
Ответ Кузьмич
Во что превратился современный футбол? Раньше люди доигрывал матч со сломанными ребрами, гипсом на руке, разбитыми головами. Сейчас любое касание - пять минут простоя, 159 замен, видео повторы. Игра потеряла свою динамичность и зрелищность. Зато каждый выходит с лакированной прической и фиолетовыми волосами. Мужская игра стала каким-то турниром трансгендеров плачущих.
Просто футбол стал более справедливее, но я не согласен с тем что он стал менее зрелищнее. Чего только стоит матч Аргентины и Нидерланд где судья нараздавал 14 желтых и 1 красную, да и атмосфера была пылающей. Финал ЧМ был тоже зрелищным. А как же полуфиналы ЛЧ 18/19, где ТТХ и Ливер сотворили настоящее зрелище? А как же путь реала до ЛЧ 21/22 где на кажой стадии была зрелищная драма с камбеком? Если для тебя зрелище это когда футболисты рубят друг друга и устраивают мордобой с избиением, то тебе лучше посмотреть какой нибудь ММА или бокс. Людей с разноцветными волосами в футболе можно по пальцам пересчитать, а в обычной лакированной прическе нет ничего плохого.
0
0
0
Ответ Number_2
А чего, футболистов заставляют брить ноги?
Пиво, каждый футболист и вообще спорстмен кто подвержен физическим травмам, бреет ноги) если не знаешь о таких простейших вещах, то что ты забыл на спортивном сайте - непонятно
+1
-1
0
Во дворе и похуже бывало))
+1
-1
0
А чего, футболистов заставляют брить ноги?
+2
-2
0
Да уж, это точно 300-й. )
+1
-1
0
А где твои щитки, Рафа?)
+2
-2
0
Шрамы недельной давности. Совершенно незначительные, кость не опухшая. Совсем уже заигрались в 🤡
+3
-3
0
Абсолютно ничего не доказывает. Будь готов к такому когда летишь в стык.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий