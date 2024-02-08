Агент Джикии о словах про контракт: «Это было не совсем корректно, но главное я донес. Следовало говорить помягче. Просто я очень люблю Георгия»

Вадим Шпинев назвал некорректными свои заявления о контракте Георгия Джикии.

Ранее агент Джикии заявил, что контракт с капитаном « » не будет продлен, если останется в клубе.

«Спартак» ничего не предпринимал в плане угроз, выражения недовольства или чего-то подобного.

Конечно, интервью, может быть, отчасти эмоциональное, отчасти правдивое, где я вынес что-то наружу. Наверное, с моей стороны это было не совсем корректно, но самое главное я донес. Просто я очень люблю Джикию. Я готов работать бесплатно и буду помогать ему чем смогу в жизни – как сыну и как другу.

В интервью мне следовало говорить что-то помягче, поспокойнее, что-то не сказать. Но я посчитал нужным выступить так, как выступил.

За полдня до интервью я предупредил «Спартак», отправив голосовое сообщение, сказал, что буду давать интервью и выскажу все прозрачно и открыто. Это было связано с тем, что поступало очень много вопросов о том, что происходит с контрактом Джикии», – сказал .

Почему я считаю вредными слова агента Джикии