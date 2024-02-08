Агент Джикии о словах про контракт: «Это было не совсем корректно, но главное я донес. Следовало говорить помягче. Просто я очень люблю Георгия»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Гильермо Абаскаль Футбол

Вадим Шпинев назвал некорректными свои заявления о контракте Георгия Джикии.

Ранее агент Джикии заявил, что контракт с капитаном «Спартака» не будет продлен, если Гильермо Абаскаль останется в клубе.

«Спартак» ничего не предпринимал в плане угроз, выражения недовольства или чего-то подобного.

Конечно, интервью, может быть, отчасти эмоциональное, отчасти правдивое, где я вынес что-то наружу. Наверное, с моей стороны это было не совсем корректно, но самое главное я донес. Просто я очень люблю Джикию. Я готов работать бесплатно и буду помогать ему чем смогу в жизни – как сыну и как другу.

В интервью мне следовало говорить что-то помягче, поспокойнее, что-то не сказать. Но я посчитал нужным выступить так, как выступил.

За полдня до интервью я предупредил «Спартак», отправив голосовое сообщение, сказал, что буду давать интервью и выскажу все прозрачно и открыто. Это было связано с тем, что поступало очень много вопросов о том, что происходит с контрактом Джикии», – сказал Вадим Шпинев.

Почему я считаю вредными слова агента Джикии

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52 комментария
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Человек возомнил себя Райолой, но тот хоть заднюю не включал никогда. Да и в клиентах у него были Ибрагимович и прочие звëзды, а тут Жора Кебаб. За ту зарплату которую насыпал вам Спартак по прошлому контракту вы памятник должны ставить менеджерам клуба
+52
-2
+50
Так люблю, что погублю ради своей выгоды)
+32
-1
+31
Джикия очень любит ромб и деньги его не интересуют.
Агент очень любит Георгия и готов работать бесплатно.
Да это просто два ангела какие-то!
+29
0
+29
Ну сказал ты открыто.. и что? Ищи клуб для него..Так будет лучше для всех..
+11
-2
+9
Ответ Evgeny Trifonov
Человек возомнил себя Райолой, но тот хоть заднюю не включал никогда. Да и в клиентах у него были Ибрагимович и прочие звëзды, а тут Жора Кебаб. За ту зарплату которую насыпал вам Спартак по прошлому контракту вы памятник должны ставить менеджерам клуба
Федуну
+9
0
+9
Ответ Aleksey Yashin
Джикия очень любит ромб и деньги его не интересуют. Агент очень любит Георгия и готов работать бесплатно. Да это просто два ангела какие-то!
Значит нужно переподписать Джикию за МРОТ, а агенту 0% комиссии. Посмотрим какие они ангелы )
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Фуфлогон просто этот агент.
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он очень любит деньги Джикии
+6
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Как вчера Спартак высказался,что доверяет Абаскалю полностью,сразу понял что запахло жаренным и дал попятную. Сейчас договорится,с ним действительно не подпишут контракт,а таких денег нигде больше не дадут. Может только в Зените,но он им не нужен,только если Спартак уколоть.
+5
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деньги ты любишь,агентишка! новый контракт-новые проценты от него.вот и вся любовь! а на нашего капитана плевать ты хотел с высокой башни!
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Ответ NIK7478
Для Джикии не надо искать клуб, он выбирать сам будет, если захочет! А искать клуб надо Абаскалю, что всем вменяемым понятно уже давно. Если испанский юноша останется, то следующий сезон для Спартака - тоже коту под хвост. Это понятно?!
Да конечно,он хочет хорошую зарплату но ни какому клубу не нужен со своими пожеланиями.Ввбирать он будет...хаххаа
+4
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+4
Ответ jwbmwbqvih
Как вчера Спартак высказался,что доверяет Абаскалю полностью,сразу понял что запахло жаренным и дал попятную. Сейчас договорится,с ним действительно не подпишут контракт,а таких денег нигде больше не дадут. Может только в Зените,но он им не нужен,только если Спартак уколоть.
поедет к другану своему из Аль Вахды
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Гнилой человек этот агентишка... хотя они наверное все такие...
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В итоге сам угрожал Спартаку,что отправит интервью.И что значит от части правдивое?Сам признался в своем враньё?На месте любого клуба я бы не работал с этим агентом.
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А что портрет Джикии стали печатать на долларах или евро что он его полюбил?
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одно можно сказать что этот агент - умеет "срать" не снимая штаны
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Ты его любишь? Ты его топишь, дубина, и репутацию ему гробишь 🤦🏻‍♂️
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и деньги
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Ответ Тьерри Анри1214
Сейчас очень любопытная ситуация. Матыцин или как там его сказал, что Джикию точно сохранят, агент поставил ультиматум - либо Абаскаль, либо Джикия. Вот и поглядим, есть у руководства Спартака хоть немного самоуважения, либо клуб могут нагибать даже агенты.
Тоже не понял этого посыла - Жора остается, а тренеру доверия нет. Отличная поддержка. У Соболя сразу травмы пошли непонятные.
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Ответ Aleksey Yashin
Джикия очень любит ромб и деньги его не интересуют. Агент очень любит Георгия и готов работать бесплатно. Да это просто два ангела какие-то!
Но оба хотят контракт пожирнее))))
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Ответ NIK7478
Для Джикии не надо искать клуб, он выбирать сам будет, если захочет! А искать клуб надо Абаскалю, что всем вменяемым понятно уже давно. Если испанский юноша останется, то следующий сезон для Спартака - тоже коту под хвост. Это понятно?!
хопошо быть "вменяемым".даешь Мостового!
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Агент=дятел!
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Заднюю включил 😅
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Ответ jwbmwbqvih
Как вчера Спартак высказался,что доверяет Абаскалю полностью,сразу понял что запахло жаренным и дал попятную. Сейчас договорится,с ним действительно не подпишут контракт,а таких денег нигде больше не дадут. Может только в Зените,но он им не нужен,только если Спартак уколоть.
Странно если бы он рассчитывал на то,что после его интервью руководство заявило об увольнении Абаскаля и о продлении Джикии.Мне кажется,что агент в тот момент был бухой.
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Агент больше думает о себе ,чем о Джикии.Хорошую создали работу-агент.Ещё и лицензию получают.Любой уже не попадёт.Думаю Георгий должен сам решить,где он хочет играть,а агент должен это сделать.
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Клоун
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Агенты хуже п.и.д.а.р.а.с.т.о.в.
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Этот Джикия вообще не заслуживает внимания!
Как игрок он ниже среднего!
Никто его не купит!
Он , толстый , не поворотливый , без паса , теряет позицию , ,отсутствует точность навесов, бессмысленная перепасовка с другим защитником , тормозя атаку и просто для центра карлик!
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Ответ NIK7478
Для Джикии не надо искать клуб, он выбирать сам будет, если захочет! А искать клуб надо Абаскалю, что всем вменяемым понятно уже давно. Если испанский юноша останется, то следующий сезон для Спартака - тоже коту под хвост. Это понятно?!
Абаскаль уйдёт.. придёт Пупкин.. и что? Гвардиола к нам не поедет..и Холандов нам не купят..
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Ответ NIK7478
Для Джикии не надо искать клуб, он выбирать сам будет, если захочет! А искать клуб надо Абаскалю, что всем вменяемым понятно уже давно. Если испанский юноша останется, то следующий сезон для Спартака - тоже коту под хвост. Это понятно?!
Здесь не вопрос об Абаскале, а о том, что он не тенят… нет качества и стабильности… он не руководит обороной и командой! Лишний вес, плохие статистические показатели- это не лидер команды, всё…
Уходя - уходи… спасибо за всё
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