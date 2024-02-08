Агент Джикии: «Почувствовали себя обманутыми после слов о переговорах в январе. Вспоминаются слова руководства «Спартака»: «Для нас Абаскаль все, любой футболист – ничто»

Агент Георгия Джикии высказался об отношениях с руководством «Спартака».

«Я желаю и только развития. Там личного ничего нет, просто я и футболист почувствовали себя обманутыми – после слов, что переговоры будут в январе. Потом январь проходит, и ничего не происходит, это значит, что это обман. В этой ситуации Джикии надо спокойно работать, пахать. Надо соответствовать уровню и помогать команде в раздевалке и делать то, что умеет», – сказал Вадим Шпинев.

Также Шпинев заявил, что предлагал Джикии создать в команде костяк из российских игроков, чтобы иметь более выгодные позиции.

«Но он отказался и сказал, что все должно быть честно, открыто и по спортивному принципу. Если тренер так считает, значит, так считает. Я отлично знаю агента Абаскаля Валерио Джуффриду, могу показать все вопросы, которые я задавал ему [по Джикии], но, к моему сожалению, отклика никакого.

И мне вспоминается то, что сказало руководство « », когда переподписывало Абаскаля: «Для нас все, а любой футболист для нас ничто», – сказал Шпинев.