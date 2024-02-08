Агент Джикии: «Почувствовали себя обманутыми после слов о переговорах в январе. Вспоминаются слова руководства «Спартака»: «Для нас Абаскаль все, любой футболист – ничто»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Гильермо Абаскаль Валерио Джуффрида Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Агент Георгия Джикии высказался об отношениях с руководством «Спартака».

«Я желаю Олегу Малышеву и Томашу Амаралу только развития. Там личного ничего нет, просто я и футболист почувствовали себя обманутыми – после слов, что переговоры будут в январе. Потом январь проходит, и ничего не происходит, это значит, что это обман. В этой ситуации Джикии надо спокойно работать, пахать. Надо соответствовать уровню и помогать команде в раздевалке и делать то, что Георгий умеет», – сказал Вадим Шпинев.

Также Шпинев заявил, что предлагал Джикии создать в команде костяк из российских игроков, чтобы иметь более выгодные позиции.

«Но он отказался и сказал, что все должно быть честно, открыто и по спортивному принципу. Если тренер так считает, значит, так считает. Я отлично знаю агента Абаскаля Валерио Джуффриду, могу показать все вопросы, которые я задавал ему [по Джикии], но, к моему сожалению, отклика никакого.

И мне вспоминается то, что сказало руководство «Спартака», когда переподписывало Абаскаля: «Для нас Абаскаль все, а любой футболист для нас ничто», – сказал Шпинев.

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Агент предложил игроку создать ячейку из русскоговорящих, чтобы слить тренера, я правильно понял?)))
+108
-1
+107
Агент по полной включился, старается всех подряд грязью залить. Как-то некрасиво это
+60
-2
+58
Ответ Pro_Zenit_7
Агент предложил игроку создать ячейку из русскоговорящих, чтобы слить тренера, я правильно понял?)))
схема обкатанная, рабочая))
+42
0
+42
Ответ ygcn5c2ty9
Агент по полной включился, старается всех подряд грязью залить. Как-то некрасиво это
У него агония, бабки же теряет)
+38
0
+38
Да ведите вы уже переговоры с любыми клубами и переходите уже куда угодно. Развели такую Санту Барбару.
+25
0
+25
Какой токсичный агентишка
+21
0
+21
Шпинев конечно знатно подн....л себе, я бы такого агента обходил за километр.
+18
0
+18
Ответ Pro_Zenit_7
Агент предложил игроку создать ячейку из русскоговорящих, чтобы слить тренера, я правильно понял?)))
ОПГ Ромашка-2?
+16
-1
+15
Внатуре агент кондом, предлагал плести интриги, ради лучших позиций игрока, забивая на успехи команды, Жора гони его или уходи вместе с ним
+11
0
+11
Это уже похоже на запой. Все вокруг плохие и все мне должны. А то, что своими высказываниями не помогает, а наоборот вредит - не понимает. Никакой уважающий себя клуб с таким чуханом работать не захочет.
+10
-2
+8
Ответ Caniball
Да ведите вы уже переговоры с любыми клубами и переходите уже куда угодно. Развели такую Санту Барбару.
Так видимо никому не нужен Джикия с его запросами по зарплате а агент ранее рассказывал,что чуть ли не очередь за Джикией стоит но он хочет играть только за Спартак.
+8
0
+8
Шпинев: возможно, я не очень корректен, поэтому подкину ещё гуана на вентилятор
+7
-1
+6
Ответ Вадим Сидоров
У него агония, бабки же теряет)
да, но тут как-будто два варианта
игрок остаётся или уходит
если он хочет остаться, то такие заявления агента, это ужас)
а если собирается уходить, то тем более, зачем про тренера грязь лить, тебе как минимум пол года ещё играть под его руководством на следующий контракт
+4
-1
+3
Ответ Вадим Сидоров
У него агония, бабки же теряет)
Наоборот: поднимет больше на бонусе при подписании как свободный агент. Это Джикия хочет остаться и играть, агенту же выгоднее переход сделать
+3
0
+3
ребята, а есть у кого то ссылка на слова руководства Спартака с фразой «Для нас Абаскаль все, а любой футболист для нас ничто»? А то сдаётся мне что этот агентишка привирает.
+3
-1
+2
Ответ Cromeyellow
Да кто такой вообще этот Абаскаль? Постоянно это имя в новостях и заголовках на спортсе вижу. Такой прям крутой игрок?
Он не игрок а тренер.. А в заголовках видишь,потому что Спартак самый популярный и обсуждаемый клуб. Цвета клуба красно белые.. Базируется в Москве.. Стадион Лукойл Арена..
+4
-2
+2
Красиво себе яму капает, глубоко. Хреново, что с собой клиентов своих тащит
+3
-1
+2
"Да что, чёрт возьми, ты такое несёшь?!?"
+2
-1
+1
Если джикия не пошлет этого агента на 3 буквы, то парень потеряется как футболист.
+1
0
+1
Если Жора не дурак, он должен этого агента гнать в шею
+1
0
+1
Ответ Владимир Смирнов
Красиво себе яму капает, глубоко. Хреново, что с собой клиентов своих тащит
агент слов наговорил,а Джикии теперь явно не светит ничего хорошего-за язык агента санкции клуб применить может. корпоративную этику еще никто не отменял.
+1
-1
0
Желаю Джикии другого агента
+1
-1
0
Сам придумал, сам сказал, сам вспомнил. Человек-концерт, но точно не агент.
+2
-2
0
Обманутым он себя почувствовал, нас Джикия не первый год обманывает, что он сильный защитник
+2
-2
0
Георгию срочно надо менять агента...это не агент, это какая то м*зь
0
0
0
Очередное шапито. Нужно как то компенсировать успехи самой популярной команды. А то экспертницы уже не хватает.
0
0
0
Извините, а вы точно агент?
+1
-1
0
В этой ситуации Джикии надо спокойно работать, пахать. (с)

И подумаешь, что сам агент поджигает по-полной))))
+1
-1
0
То ли дело агенты никого никогда не дурачат
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий