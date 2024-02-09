Зобнин о неприличном жесте Медведева про «Спартак»: «Рассказывать, кто кого изнасилует – не наше»

Роман Зобнин оценил неприличный жест босса «Зенита» Александра Медведева.

В январе председатель правления «Зенита» показал полузащитнику неприличный жест, говоря о « ».

Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале « ». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было.

«Жест Медведева к «Спартаку»? Никак не отреагировал. Мы как-то можем поменять его отношение [к «Спартаку»]?

Мы готовимся, нужно все на поле показывать. А рассказывать, кто кого изнасилует – не наше», – сказал хавбек «Спартака».

Напомним, «Зенит» и «Спартак» встретятся 2 марта в рамках Мир РПЛ.