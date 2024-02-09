Зобнин о неприличном жесте Медведева про «Спартак»: «Рассказывать, кто кого изнасилует – не наше»
Роман Зобнин оценил неприличный жест босса «Зенита» Александра Медведева.
В январе председатель правления «Зенита» показал полузащитнику Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке».
Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Зенита». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было.
«Жест Медведева к «Спартаку»? Никак не отреагировал. Мы как-то можем поменять его отношение [к «Спартаку»]?
Мы готовимся, нужно все на поле показывать. А рассказывать, кто кого изнасилует – не наше», – сказал хавбек «Спартака».
Напомним, «Зенит» и «Спартак» встретятся 2 марта в рамках Мир РПЛ.
Редкие фото Спартака(в свободном доступе,публикация спортс от 2015 года)
https://pp.vk.me/c622730/v622730065/45736/oEjNJxh9elI.jpg
Полная версия:
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/codfo18/842770.html
Вам бы, живя в своей параллельной Вселенной, успевать следить за вашим дельфинарием и дельфинами, теребящими плавники во время рфициальных матчей ;) Черный список агрессивных барышень Ваш ;)
И да,про вас в Саранске не дадут соврать и самое массовое задержание в Москве.Не хочу ссориться с фанами ЦСКА,все же у нас есть что-то общее,в отличии от...