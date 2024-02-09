Зобнин о неприличном жесте Медведева про «Спартак»: «Рассказывать, кто кого изнасилует – не наше»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Роман Зобнин Футбол

Роман Зобнин оценил неприличный жест босса «Зенита» Александра Медведева.

В январе председатель правления «Зенита» показал полузащитнику Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке».

Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Зенита». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было. 

«Жест Медведева к «Спартаку»? Никак не отреагировал. Мы как-то можем поменять его отношение [к «Спартаку»]?

Мы готовимся, нужно все на поле показывать. А рассказывать, кто кого изнасилует – не наше», – сказал хавбек «Спартака».

Напомним, «Зенит» и «Спартак» встретятся 2 марта в рамках Мир РПЛ.

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49 комментариев
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Ответ mr.racoon
В смысле изнасилует - матч обычно по обоюдному согласию играется
Да и честно говоря в моменте Спартак начинает получать удовольствие 🤭
+85
-34
+51
В смысле изнасилует - матч обычно по обоюдному согласию играется
+48
-17
+31
Ответ San9
Уже поднадоело это нытьё из ничего. Как обиженные. Ничего жуткого Медведев не показал.
где нытье увидел? Ему журналист задал вопрос, он корректно ответил. К журналисту свои возмущения, что его тема данная тема так заводит, может быть детская травма или ещё что.
+22
-3
+19
Ответ Slavnov
После дзюбы и азмуна, для санкт петербурга это нормальная тема, стиль такой, привычка
А почему отсчёт с этой даты,а не с этой:
Редкие фото Спартака(в свободном доступе,публикация спортс от 2015 года)
https://pp.vk.me/c622730/v622730065/45736/oEjNJxh9elI.jpg

Полная версия:
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/codfo18/842770.html
+17
-6
+11
Ответ Плевал я
Кого может изнасиловать импотент? 😂😂😂
7:1
+9
-2
+7
Ответ Marina_Greta
Вот что с людьми делает власть и безнаказанность, Медведев этот мерзкий типок конечно...
Медведев работает не во власти. А вот В.Алекперов, совладелец Лукойла, является членом Сов.Феда РФ... То есть самым что ни на есть представителем той самой власти.

Вам бы, живя в своей параллельной Вселенной, успевать следить за вашим дельфинарием и дельфинами, теребящими плавники во время рфициальных матчей ;) Черный список агрессивных барышень Ваш ;)
+10
-4
+6
Ой, да что там Спартак? Зобнин вон в свое время всю Россию изнасиловал практически, отдав тот самый феерический пас назад в матче с датчанами...
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+5
Ответ munhin
Каждый фантазирует в меру своей испорченности )
А что тогда по вашему Медведев имел в виду ?
+10
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Ответ analogia
Зенит и Спартак конечно стоят друг друга, как и их болельщики ))
Кто же виноват,что воспитанник КБ Дзюба воспитался вот на этом и привнес в раздевалку Зенита,а про болельщиков это вообще смех,мы д.р дедушки не отмечали,как некоторые.
И да,про вас в Саранске не дадут соврать и самое массовое задержание в Москве.Не хочу ссориться с фанами ЦСКА,все же у нас есть что-то общее,в отличии от...
+5
-2
+3
Уже поднадоело это нытьё из ничего. Как обиженные. Ничего жуткого Медведев не показал.
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Ответ Pucheslav
А что тогда по вашему Медведев имел в виду ?
явно не "давайте насильственно трахнем игроков спартака на поле" ))
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Зобнин: Рассказывать, кто кого изнасилует – не наше, наше дело расслабиться и получать удовольствие.
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Ответ Домоседов
Комментарий удален модератором
Не оправдывайся.😎
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Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
Поговаривают, что сам Спартак любил баловаться под хвост в гладиаторской яме.
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а что ваше то? вкчное нытье и неадекватное поведение? постоянные позоры и заремка?(
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Понятное дело, ведь в очных матчах спартак регулярно унижают
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+2
"Рассказывать, кто кого насилует — не наше. ОУКБ!" - заявил зобнин.
+9
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Каждый фантазирует в меру своей испорченности )
+12
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+1
Спартак такой невинный, как та девушка из мема в окружении негров. Как говорится, "за секунду до".😎
+5
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Фантазии зобнина, новый сезон. Рассказы про изнасилования...
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Ответ Aleksey Yashin
Комментарий удален модератором
И пасовать назад, прямо в ноги соперникам, тоже наше, как было в игре с Данией у Ромки ))
+5
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Те, которые везде визжат "оукб" ( один даже жалобу в Аэрофлот на рекламу ЦСКА так подписал ), возмущаются жесту Медведева. Это так мило, так по-спартаковски.😎
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«Наше - это рассказывать кто чемпион после трех туров!» добавил Роман
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Честно то говоря Спартак Зениту не конкурент уже лет 10 ,ну вот вообще ничего опасного от них не исходит. Помню зарубы с ними были кайфовые,но это во времена Титова и Павлюченко,а вот после,просто ни о чем. Команда вообще никому не конкурент,сами с собой всё время. Управление настолько бездарное,для такого статусного в прошлом клуба,что врагу не пожелаешь. И если бы не Зенит,то и в медиа поле говорить было бы просто не о чем. Тренеров безликая масса уже,менеджеры пилят ,как и везде,но результаты хуже некуда. Не команда,а одна большая проститутка, очень прискорбно,ведь хотелось бы Спартак опасный и "остренький",а на выходе сплошная чехарда,без просвета. В общем сочувствую,но эту эпоху запомнят,как очень низкого качества,мягко говоря.
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Интересует мнение Промеса по данному вопросу
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ни изнасиловать, ни рассказать..
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Комментарий удален модератором
Ответ Бойко Дрочич
https://pbs.twimg.com/media/DPlhMTFXkAAs9dj.jpg бгг
Комментарий удален модератором
Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
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Ответ Домоседов
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