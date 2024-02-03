Роналду подарил Джорджине часы за 100 тысяч долларов на 30-летие

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети девушки и спорт деньги Джорджина Родригес Футбол

Криштиану Роналду подарил Джорджине Родригес часы за 100 тысяч долларов на 30-летие.

Жена нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии опубликовала фото подарка в соцсетях.

«Спасибо, любовь моя», – написала Джорджина.

Инкрустированные бриллиантами часы от известного бренда Jacob and Co оцениваются в 100 тысяч долларов.

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74 комментария
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увидел бы такие на дороге, даже не поднял бы- разводят миллионеров как только могут...
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Ответ arspurs9
100к здесь не за часы, а за бриллианты. В чем развод то?
В том что за основу взята модель g shock, которую украсили брильянтами, а в совокупности с розовым ремешком, выглядит это как цыганщина.
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+129
Да, вы не ошиблись. Они выглядят именно так как слово сразу же пришедшее вам в голову.
+66
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Может себе позволить, вопросов нет и материал наверняка качественный, но вот честно, выглядит как китайская поделка с радиорынка
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Монтана с 16 мелодиями смотрится солиднее чем этот отстой
+37
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+37
А за цветной дисплей ещё десятку надо докинуть?)
+31
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+31
Ответ Diman Stekolshikov
Может себе позволить, вопросов нет и материал наверняка качественный, но вот честно, выглядит как китайская поделка с радиорынка
но ведь они не знают , как выглядит китайская подделка с радиорынка.
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Открывал новость и думал сейчас увижу новое творение часовщиков. Такое стыдно дарить, честно говоря
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Безвкусица
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Ответ arspurs9
100к здесь не за часы, а за бриллианты. В чем развод то?
Вообще-то бриллианты- блестящие камешки. Второй самый крупный развод в истории человечества, после религии
+16
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+14
Похоже кто-то не умеет определять время по стрелкам на часах.
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Ответ totocash
думается мне что в европе, откуда роналду, такие часы не асоциируются также как у нас с подделкой.
Такие часы купят только арабы, рэпперы и спортсмены. Уважаемые бизнесмены не будут носить такую безвкусицу.
+9
0
+9
Ответ Diman Stekolshikov
Может себе позволить, вопросов нет и материал наверняка качественный, но вот честно, выглядит как китайская поделка с радиорынка
Выглядят реально стрёмно, но так и Джордина не мисс вселенная
+10
-1
+9
А она ему что подарила? Носки?
+8
0
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Ответ Killiannnn
Открывал новость и думал сейчас увижу новое творение часовщиков. Такое стыдно дарить, честно говоря
Да-да, я ожидал какие-нибудь новые Richard Mille или что-то подобное, и просто офигел, увидев Джи-Шок в бриллиантах.
+7
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+7
Смотрю на фото часов и возникает ощущение, что это не бриллианты, а следы от обработки в пескоструйном барабане. Обработали корпус в пескоструйном барабане, начинку в корпус заключили и вуаля, пожалте 100 к $
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Ответ андрей быцюк
увидел бы такие на дороге, даже не поднял бы- разводят миллионеров как только могут...
я бы тоже, но после этой новости, скорее, подниму)
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Похожи на детские часики из киоска
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Залез в новость и ох... Сначала подумал, что какой-то Китай, но всё же решил погуглить. Наверное, отстал от жизни и часовых трендов. Всё равно до конца не уверен :))) Похоже, что Jacob & Co (в принципе, известный, но... такой, модняво-китчевый бренд) действительно просто берёт G-shockи от Casio и обклеивает их брюллами.

Выглядит, конечно, ужасно. Если это всё вообще не чья-то дерзкая шутка :)))
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+4
Ответ arspurs9
За основу да, g-shock, обожаю эти часы, у самого несколько. На фото да, выглядит странно, вернее по детски, как раньше были цветные часы. Но все же сумма здесь действительно именно за бриллианты. Может фото неудачно или что еще. Но нужно понимать, для него 100к как для нас пойти на озоне носки за 300 рублей заказать.
Но ведь ты не покупаешь за 300₽ нелепые носки? :)
+5
-1
+4
Ответ Capitano
Безвкусица
Какая баба, такой и подарок
+7
-3
+4
Вот это я понимаю футбольная новость)
+3
0
+3
Ответ Censormorum
Да, вы не ошиблись. Они выглядят именно так как слово сразу же пришедшее вам в голову.
...оwnо
+3
0
+3
Дарить бабцу часы, такое... Триццатнек уже, часики тикают...
+6
-3
+3
Ответ arspurs9
За основу да, g-shock, обожаю эти часы, у самого несколько. На фото да, выглядит странно, вернее по детски, как раньше были цветные часы. Но все же сумма здесь действительно именно за бриллианты. Может фото неудачно или что еще. Но нужно понимать, для него 100к как для нас пойти на озоне носки за 300 рублей заказать.
У него сейчас ЗП в год 200 мультов, то есть в месяц 17 млн.
Часы 0,1 млн - то есть 1/170 месячной зарплаты.
Если с носками проецировать - то да, от зарплаты 51 тыс 300 руб это тоже 1/170.
В принципе носки можно взять кринжовые разок)
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Монтана в брюликах)
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0
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капец они уродливые. пародия на джишоки
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Ответ arspurs9
За основу да, g-shock, обожаю эти часы, у самого несколько. На фото да, выглядит странно, вернее по детски, как раньше были цветные часы. Но все же сумма здесь действительно именно за бриллианты. Может фото неудачно или что еще. Но нужно понимать, для него 100к как для нас пойти на озоне носки за 300 рублей заказать.
тогда на 30 лет это совсем дешёвый подарок?
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+1
Хрень какая-то. За такие деньги можно было шедевр от признаных мастеров купить, а не вот это ну погоди
+1
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на подарок своей подруги на ДР потратил свою зп за час)) это как если бы я подарил своей девушке на ДР что то за пятихатку))
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