Роналду подарил Джорджине часы за 100 тысяч долларов на 30-летие

подарил часы за 100 тысяч долларов на 30-летие.

Жена нападающего « » и сборной опубликовала фото подарка в соцсетях.

«Спасибо, любовь моя», – написала Джорджина.

Инкрустированные бриллиантами часы от известного бренда Jacob and Co оцениваются в 100 тысяч долларов.