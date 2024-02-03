Роналду подарил Джорджине часы за 100 тысяч долларов на 30-летие
Криштиану Роналду подарил Джорджине Родригес часы за 100 тысяч долларов на 30-летие.
Жена нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии опубликовала фото подарка в соцсетях.
«Спасибо, любовь моя», – написала Джорджина.
Инкрустированные бриллиантами часы от известного бренда Jacob and Co оцениваются в 100 тысяч долларов.
Выглядит, конечно, ужасно. Если это всё вообще не чья-то дерзкая шутка :)))
Часы 0,1 млн - то есть 1/170 месячной зарплаты.
Если с носками проецировать - то да, от зарплаты 51 тыс 300 руб это тоже 1/170.
В принципе носки можно взять кринжовые разок)