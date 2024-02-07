Болельщики аплодировали каждому касанию Месси в матче «Виссел Кобе» – «Интер Майами»

Теги высшая лига Япония Виссел Кобе МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) болельщики Интер Майами Футбол

Японские болельщики оказали Лионелю Месси теплый прием.

«Интер Майами» потерпел поражение от «Виссел Кобе» в товарищеском матче, уступив в серии пенальти (0:0, пен. 3:4). Лионель Месси вышел на поле на 60-й минуте. 

Находившиеся на стадионе болельщики одобрительно реагировали всякий раз, когда Месси вставал со скамейки запасных для разминки, а после выхода аргентинца на поле аплодировали каждому его касанию. 

Напомним, 36-летний футболист пропустил предыдущий матч «Интер Майами» из-за дискомфорта.

Власти Гонконга недовольны тем, что Месси не вышел на матч со звездами местной лиги. Лео должен был сыграть минимум 45 минут

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каждое касание за обводку можно засчитать. И каждый взгляд за опасный момент. Дайте ЗМ этому господину.
+61
-31
+30
Ну это точно Золотой Мяч
+36
-16
+20
А предкасаниям почему не аплодировали?
+33
-15
+18
Величие Месси в том, что даже хейтеры призывают вручать ЗМ за просто так, чтобы у них в очередной раз прорвало седалище.
И ведь жизнь их ничему так и не научила. Ждём очередной ЗМ гения и вселенский плач Криштаглориков
+26
-14
+12
Ответ Tristan...
Величие Месси в том, что даже хейтеры призывают вручать ЗМ за просто так, чтобы у них в очередной раз прорвало седалище. И ведь жизнь их ничему так и не научила. Ждём очередной ЗМ гения и вселенский плач Криштаглориков
Да, это было весело. Они шутили, шутили и дошутились. Месси получил и ЗМ, и даже зебест. Красавцы.
+10
-1
+9
Ответ Гамарджоба Генацвале
А предкасаниям почему не аплодировали?
потому что предаплодировали)
+8
-4
+4
Ответ Dexter Morgan
Каждое касание за обводку можно засчитать. И каждый взгляд за опасный момент. Дайте ЗМ этому господину.
Дадут, не с.ы. Только потом как бы желчью не изойти.
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
А предкасаниям почему не аплодировали?
А с чего ты взял, что не аплодировали?
+3
0
+3
Вот и пришёл конец шансам Холанда с Кейном на ЗМ 2024
+12
-9
+3
Ответ Dexter Morgan
Каждое касание за обводку можно засчитать. И каждый взгляд за опасный момент. Дайте ЗМ этому господину.
Два! Два!!! Не меньше ☝️
+5
-3
+2
Ответ Dexter Morgan
Каждое касание за обводку можно засчитать. И каждый взгляд за опасный момент. Дайте ЗМ этому господину.
Надеюсь дадут и я услышу эти вохпли криштианусов опять, хотя и без этого горит ))) бальзам на душу
+5
-3
+2
Ответ S. A.
Вот и пришёл конец шансам Холанда с Кейном на ЗМ 2024
Холанд только с больничного вышел
+3
-1
+2
Мессибои набежали и начали всех минусовать
+10
-8
+2
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Три золотых мяча ему подарили. Так что...
+6
-5
+1
Ответ VERBLYUD
Пусть найдут и прочитают свои комменты перед сезоном 22/23)) Хором требовали 8-й ЗМ для Лео, а потом возмущались))
Одним словом - Кринж...
+1
0
+1
Одному аплодисменты и звание Лучшего игрока в истории.. Другому - свист и слёзы в подтрибунном.. Классно Геша "пофеерил" в 22-м.. Это было незабываемо.. Спасибо тебе, Авейру.. Без тебя этот праздник был бы не такой красочный... 🎆..А-ха-ха-ха.. 😀🤭
+3
-2
+1
Ответ Dexter Morgan
Да пусть дарят. Пусть потом ещё трансам, ЛГБТ подарят. Неформалам всяким. Ты же всё схаваешь.
Ну вот и отлично, подарили и подарили. Один схавает, а второй будет ныть в комментах, а я над этим продолжу развлекаться)
+2
-1
+1
Тейлор Свифт какая то этот Месси.
+3
-2
+1
Ответ rigobersong
Заслужили 5 ЗМ:)) Кого ты там ловить собрался, молоко сотри с губ, малыш:)) 2013й год своровал ЗМ у Рибери, продлили голосование и дали за стыки со Швецией, вместо лидера команды с 6ю титулами 2014й Мюллер забивает позорищу на ЧМ 3 гола, позорище не выходит из группы и улетает с турнира, дали ЗМ:)) Посмотри лучше в зеркало и сделай выводы:))
Ладно Мюллер. Там было уникальное достижение. Роналду попал со штрафного в стенку из одного человека как раз в матче с Германией. Круто же. Даже местами гениально. Кто ещё так сможет? Вот за это и дали ЗМ.

https://youtu.be/7rdlFmg9uXE?si=TdMIDBC61Cq60b9z
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Единых критериев лучшего до сих пор нет. Каждый год выдумывают разное. Если бы критерии были одинаковыми, то давали бы по единым критериям. Кто получил ЗМ в 2010 году? Месси. Он был лучшим в мире? Да. У него была лучшая статистика. Почему за такую же статистику Холанд не получил ЗМ или Левандовски? Хотя Холанд взял требл. Забил больше всех на высоком уровне. Месси дают ЗМ за ЧМ? А почему не получили тогда Гризманн и Мбаппе за победу на ЧМ? Почему Кроос, Мюллер, Нойер мимо ЗМ? Почему Иньеста, Хави и Снейдер мимо ЗМ в 2010? Я тебе вопросы задаю, потому что критериев единых нет и не было. Про всякие топы в СМИ вообще молчу. Я тебя подловить на любой мысли смогу, потому что ты всегда будешь говорить, что Месси лучший, потому что он Месси. Я лично считаю, что Роналду и Месси по 5 ЗМ заслужили. Больше и не надо. Всё остальное ради пиара и СМИ.
Заслужили 5 ЗМ:)) Кого ты там ловить собрался, молоко сотри с губ, малыш:)) 2013й год своровал ЗМ у Рибери, продлили голосование и дали за стыки со Швецией, вместо лидера команды с 6ю титулами
2014й Мюллер забивает позорищу на ЧМ 3 гола, позорище не выходит из группы и улетает с турнира, дали ЗМ:)) Посмотри лучше в зеркало и сделай выводы:))
+1
0
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
Попринимай гормон роста и проверим, поможет ли это тебе попадать по мячу.
Мне нет. А вот пацанам которые с ним в одной группе тренировались очень бы помогло. Его одноклубникам бы очень помогло, его соперникам бы ооочень помогло! А то одни проходят допинг контроль, а этому разрешено в наглую колоть сильнейщий анаболический препарат! Нормально? Одни ещё от вчерашней тренировки не востановились, а "этот" может по две в день херачить! Уколол гормон роста и уже к вечеру как огурчик. А все остальные ноги еле передвигают.
0
0
0
Ответ Vinnipukh Vinni
Да, это было весело. Они шутили, шутили и дошутились. Месси получил и ЗМ, и даже зебест. Красавцы.
Для победы на The Best, хейтеры сделали даже больше, чем сам Лео. Не знаю, как они это сделали, но пусть продолжают
0
0
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Интер Майами с Месси в составе проиграл больше 70% матчей… Золотой Мяч за это ему 😁
Месси за Интер Майами:
14 матчей
11 побед
1 ничья
2 поражения

Зачем врать?)
+9
-9
0
Ответ Федя2024
Вот что бывает когда тебе с самого детства разрешено употреблять гормон роста. Когда твоя команда 10 лет выплачивала миллионы долларов главе судейского коллектива.
Ахахахахахах, дефицит гормона роста приходится на каждого 10000 ребёнка и им всем колят гормон роста, где же ещё такие как Месси?) ах да, откуда у фанов кришнаита хоть капля логики)
+1
-1
0
Ответ Dexter Morgan
Каждое касание за обводку можно засчитать. И каждый взгляд за опасный момент. Дайте ЗМ этому господину.
Рон черт Месси тигр😂😂😂😂
0
0
0
Ответ Федя2024
Мне нет. А вот пацанам которые с ним в одной группе тренировались очень бы помогло. Его одноклубникам бы очень помогло, его соперникам бы ооочень помогло! А то одни проходят допинг контроль, а этому разрешено в наглую колоть сильнейщий анаболический препарат! Нормально? Одни ещё от вчерашней тренировки не востановились, а "этот" может по две в день херачить! Уколол гормон роста и уже к вечеру как огурчик. А все остальные ноги еле передвигают.
Ты настолько бездарь, что даже гормон роста тебе не поможет?
Как про таких говорят? С особенностями развития?
Ну попринимай гормон роста для мозга. А потом уже для футбола.
0
0
0
До чего же велик Месси.
+2
-2
0
Ответ Федя2024
Вот что бывает когда тебе с самого детства разрешено употреблять гормон роста. Когда твоя команда 10 лет выплачивала миллионы долларов главе судейского коллектива.
Попринимай гормон роста и проверим, поможет ли это тебе попадать по мячу.
+1
-1
0
Ответ 2dve2@mail.ru
Дадут, не с.ы. Только потом как бы желчью не изойти.
Я фанат Месси в том числе. Никакой желчи. Я вообще очень добрый человек. Просто я не соевый куколд, чтобы беспредел считать нормой. У меня своя позиция есть. Вот и всё.
+1
-1
0
Ответ Dexter Morgan
Если это твой смысл жизни, то флаг тебе в руки. Только потом не ной, когда тебе в начальники какого-то клоуна поставят, а он все твои заслуги себе присвоит.
Очень мило, но не переживай за меня. И за кумира не переживай, ему дарили и еще подарят)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий