Болельщики аплодировали каждому касанию Месси в матче «Виссел Кобе» – «Интер Майами»

Японские болельщики оказали Лионелю Месси теплый прием.

«Интер Майами» потерпел поражение от « » в товарищеском матче, уступив в серии пенальти (0:0, пен. 3:4). вышел на поле на 60-й минуте.

Находившиеся на стадионе болельщики одобрительно реагировали всякий раз, когда Месси вставал со скамейки запасных для разминки, а после выхода аргентинца на поле аплодировали каждому его касанию.

Напомним, 36-летний футболист пропустил предыдущий матч « » из-за дискомфорта.

Власти Гонконга недовольны тем, что Месси не вышел на матч со звездами местной лиги. Лео должен был сыграть минимум 45 минут