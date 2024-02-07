Болельщики аплодировали каждому касанию Месси в матче «Виссел Кобе» – «Интер Майами»
Японские болельщики оказали Лионелю Месси теплый прием.
«Интер Майами» потерпел поражение от «Виссел Кобе» в товарищеском матче, уступив в серии пенальти (0:0, пен. 3:4). Лионель Месси вышел на поле на 60-й минуте.
Находившиеся на стадионе болельщики одобрительно реагировали всякий раз, когда Месси вставал со скамейки запасных для разминки, а после выхода аргентинца на поле аплодировали каждому его касанию.
Напомним, 36-летний футболист пропустил предыдущий матч «Интер Майами» из-за дискомфорта.
Власти Гонконга недовольны тем, что Месси не вышел на матч со звездами местной лиги. Лео должен был сыграть минимум 45 минут
И ведь жизнь их ничему так и не научила. Ждём очередной ЗМ гения и вселенский плач Криштаглориков
https://youtu.be/7rdlFmg9uXE?si=TdMIDBC61Cq60b9z
2014й Мюллер забивает позорищу на ЧМ 3 гола, позорище не выходит из группы и улетает с турнира, дали ЗМ:)) Посмотри лучше в зеркало и сделай выводы:))
14 матчей
11 побед
1 ничья
2 поражения
Зачем врать?)
Как про таких говорят? С особенностями развития?
Ну попринимай гормон роста для мозга. А потом уже для футбола.