Фанат «Челси» раскритиковал Мудрика в соцсети. Футболист предложил ему сыграть один на один на 10 000 фунтов
Михаил Мудрик предложил болельщику «Челси» сыграть в футбол на деньги.
4 февраля «Челси» уступил «Вулверхэмптону» в матче 23-го тура АПЛ (2:4). Мудрик вышел на поле на 72-й минуте.
Один из фанатов «синих» раскритиковал игру украинского футболиста, написав ему в соцсети. Позднее он опубликовал скриншот переписки с Михаилом.
Болельщик: «Что за хрень с тобой происходит? Ты что, забыл, как играть в футбол? Что-то нужно изменить. Может быть, провести несколько тренировок по игре один в один. Каждый раз, когда ты играешь, у нас на 1 игрока меньше».
Мудрик: «Приходи сыграть один на один на 10 000 фунтов».
Болельщик: «Бро, я уже готов лично платить тебе деньги каждый раз, когда ты будешь забивать».
Мудрик: «Ты хорош в футболе?»
Болельщик: «Забей за нас, пожалуйста».
Фанат подписал скриншот так: «Я уже не жалею, что писал ему это. «Челси», нам нужны ответы».
«Мудрик за 70 млн сейчас не стоит и семи фунтов – он 15 раз потерял мяч, выйдя на замену. Игроков с 8-летним контрактами я не подписал бы и на год». О’Хара о «Челси»
Все равно натура блогера, медиафутболиста проскальзывает))))
Мудрик: "Я уже один раз за вас забивал, что тебе ещё надо? Давай 1 на 1 теперь"
Мудрик: "Я уже давно забил на Челси"
Если Мудрик обыграет 1 на 1 случайного фаната, то докажет, что он крутой игрок?
Михаил Мудрик внесён в миротворец, потому что проиграл 10 000 евро фанату, а не задонатил их ВСУ
Сегодня что сионисты, что поляки, что украинцы - это забыли, только некоторые евреи тихо соблюдают пост 20 дня месяца Сиван...
Примерно, как гроссмейстер обычному человеку предложит сгонять в шахматы партейку, естественно тоже на спор