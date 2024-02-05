Фанат «Челси» раскритиковал Мудрика в соцсети. Футболист предложил ему сыграть один на один на 10 000 фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики соцсети Михаил Мудрик деньги Футбол

Михаил Мудрик предложил болельщику «Челси» сыграть в футбол на деньги.

4 февраля «Челси» уступил «Вулверхэмптону» в матче 23-го тура АПЛ (2:4). Мудрик вышел на поле на 72-й минуте.

Один из фанатов «синих» раскритиковал игру украинского футболиста, написав ему в соцсети. Позднее он опубликовал скриншот переписки с Михаилом

Болельщик: «Что за хрень с тобой происходит? Ты что, забыл, как играть в футбол? Что-то нужно изменить. Может быть, провести несколько тренировок по игре один в один. Каждый раз, когда ты играешь, у нас на 1 игрока меньше».

Мудрик: «Приходи сыграть один на один на 10 000 фунтов». 

Болельщик: «Бро, я уже готов лично платить тебе деньги каждый раз, когда ты будешь забивать». 

Мудрик: «Ты хорош в футболе?»

Болельщик: «Забей за нас, пожалуйста». 

Фанат подписал скриншот так: «Я уже не жалею, что писал ему это. «Челси», нам нужны ответы». 

«Мудрик за 70 млн сейчас не стоит и семи фунтов – он 15 раз потерял мяч, выйдя на замену. Игроков с 8-летним контрактами я не подписал бы и на год». О’Хара о «Челси»

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118 комментариев
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Мудрик постыдился бы про деньги вообще хоть что-то упоминать.
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Мостовому надо с левого аккаунта развести щегла на чеканку за 10 тысяч. Царь посетит достопримечательности Лондона за счет неразумного дитя.
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Приходи 1 на 1 за 10 тыс)))
Все равно натура блогера, медиафутболиста проскальзывает))))
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+97
Ответ Гамарджоба Генацвале
Мудрик постыдился бы про деньги вообще хоть что-то упоминать.
Это у них в крови. 😊 Не зря много пословиц про жадность.
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Фанат: "Забей за нас, пожалуйста"
Мудрик: "Я уже один раз за вас забивал, что тебе ещё надо? Давай 1 на 1 теперь"
+67
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Ответ SaH4r.
🤡🤡🤡
Макгрегор проиграл Хабибу. Фанат: ужас, ты был так плох! Конор: Выходи раз на раз за 10 к зеленых! Представили? Вот и я не могу.
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Ну Мудрик никогда умом не отличался, что тут удивляться.
+53
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Как говорится, не нужно быть шеф-поваром, чтобы сказать, что яичница невкусная. Окей, Мудрик обыграет этого болельщика-любителя, кому он что докажет?) Как это повлияет на его игру в АПЛ, где соперники чуток выше уровнем?)
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+37
Мозг очень плохо работает у Мудрика, он видимо не понимает, что он медийная личность и играет в футбол для болельщиков, зрителей и прочих. Оттуда у него и зарплата, болельщик бы ему предложил поменяться с ним местами на работе
+32
-2
+30
Болельщик: «Забей за нас, пожалуйста».
Мудрик: "Я уже давно забил на Челси"
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Я правильно уловил логику?
Если Мудрик обыграет 1 на 1 случайного фаната, то докажет, что он крутой игрок?
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Ответ SaH4r.
🤡🤡🤡
Шаман обидчивый))
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Следующая новость:

Михаил Мудрик внесён в миротворец, потому что проиграл 10 000 евро фанату, а не задонатил их ВСУ
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-7
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Ответ Чебурашка от Гены
Это у них в крови. 😊 Не зря много пословиц про жадность.
Про родившегося украинца и плачущего еврея?
+27
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+18
Ответ Shuller18
Как говорится, не нужно быть шеф-поваром, чтобы сказать, что яичница невкусная. Окей, Мудрик обыграет этого болельщика-любителя, кому он что докажет?) Как это повлияет на его игру в АПЛ, где соперники чуток выше уровнем?)
Да хорош либеральничать. Скажи прямо - футболист мем. Все это знают.
+14
-2
+12
почему это пишет он,а стыдно мне?🗿
+12
0
+12
Ответ Александр Сырчин
Макгрегор проиграл Хабибу. Фанат: ужас, ты был так плох! Конор: Выходи раз на раз за 10 к зеленых! Представили? Вот и я не могу.
Да, Конор за какие-то жалкие 10к никуда не выйдет)
+12
-1
+11
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Болельщик: «Забей за нас, пожалуйста». Мудрик: "Я уже давно забил на Челси"
Мудрик: Не "за", а "на".... хм..... хотя правильней будет "в"!
+9
0
+9
Ответ Verhovn
Да хорош либеральничать. Скажи прямо - футболист мем. Все это знают.
Мудрик мб нормально подошёл условному Бернли или Борнмуту, но никак не команде амбиций Челси
+9
-1
+8
я так поняла любой кто обыграет этого фаната может играть в составе Челси и получать зарплату Мудрика
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+8
Ему один на один лещей надо дать!!!
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+7
Ответ Jese Rodrigues
Большинство евреев сионистов и были перевезены с Украины в Израиль. В период Накбы первые 300 тыс домов отнятых у Палестинцев раздали именно Украинцам и Польским евреям.
Их раздали не украинцам, их раздали польским, австро-венгерским и российско-подданным евреям. Вообще - если ты еврей, то база в том что ты не украинец. Более того - евреи - именно первая нация, которую украинцы ненавидят. Сначала их, потом (как ни странно) поляков, а уже потом русских. И холокост до холокоста у евреев был во времена Богдана Хмельницкого, так как именно евреи (внезапно) во времена Речи Посполитой регулировали подати и сборы. Евреи приезжали в Сечь, собирали гроши и, разумеется вильным незалежным это не нравилось. Отыгрывались они разумеется не на господах-шляхтичах, а на сборщиках - тоесть собственно евреях. И да - кидок шляхты при Хмельницком был как обычно - из-за бабла.
Сегодня что сионисты, что поляки, что украинцы - это забыли, только некоторые евреи тихо соблюдают пост 20 дня месяца Сиван...
+6
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+6
Мудрил навалил кринжа конечно
+6
0
+6
Ответ BillShen
Про родившегося украинца и плачущего еврея?
Большинство евреев сионистов и были перевезены с Украины в Израиль. В период Накбы первые 300 тыс домов отнятых у Палестинцев раздали именно Украинцам и Польским евреям.
+9
-4
+5
Мудрик не упустит шанс выиграть так много грошей
+6
-1
+5
Глупость Михаил сморозил на уровне базовой гопоты.
+7
-2
+5
«Готов лично платить…» ну тут нокаут, 1-0
+4
0
+4
По- украински "честный спор."
Примерно, как гроссмейстер обычному человеку предложит сгонять в шахматы партейку, естественно тоже на спор
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Мне кажется это только начало. 🤣
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