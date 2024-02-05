Фанат «Челси» раскритиковал Мудрика в соцсети. Футболист предложил ему сыграть один на один на 10 000 фунтов

Михаил Мудрик предложил болельщику «Челси» сыграть в футбол на деньги.

4 февраля «Челси» уступил «Вулверхэмптону» в матче 23-го тура (2:4). Мудрик вышел на поле на 72-й минуте.

Один из фанатов «синих» раскритиковал игру украинского футболиста, написав ему в соцсети. Позднее он опубликовал скриншот переписки с .

Болельщик: «Что за хрень с тобой происходит? Ты что, забыл, как играть в футбол? Что-то нужно изменить. Может быть, провести несколько тренировок по игре один в один. Каждый раз, когда ты играешь, у нас на 1 игрока меньше».

Мудрик: «Приходи сыграть один на один на 10 000 фунтов».

Болельщик: «Бро, я уже готов лично платить тебе деньги каждый раз, когда ты будешь забивать».

Мудрик: «Ты хорош в футболе?»

Болельщик: «Забей за нас, пожалуйста».

Фанат подписал скриншот так: «Я уже не жалею, что писал ему это. «Челси», нам нужны ответы».

«Мудрик за 70 млн сейчас не стоит и семи фунтов – он 15 раз потерял мяч, выйдя на замену. Игроков с 8-летним контрактами я не подписал бы и на год». О’Хара о «Челси»