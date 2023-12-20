«Дерьмо иногда случается». Мудрик поддержал Триппьера, после ошибки которого забил «Ньюкаслу»

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Киран Триппьер соцсети Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик поддержал Кирана Триппьера после победы над «Ньюкаслом».

Вингер «Челси» после ошибки Триппьера сравнял счет на 92-й минуте в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (1:1, по пен. 4:2). Также Киран не реализовал один из послематчевых пенальти.

«Киран, просто хочу сказать тебе: оставайся сильным. Дерьмо иногда случается, но я считаю, что ты сильный футболист, что бы ни случилось», – написал Мудрик в сторис инстаграма.

Фото: instagram.com/mmudryk10

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11 комментариев
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И ещё иногда забивает
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Ну как по мне, Бадиашиль намного сильнее нафакапил, чем Триппьер. Хотя результат один, гол.
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ему бы язык подучить, мешает симпл и континиус в одном глаголе, такому во 2 классе отучают
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Рукалицо
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Интересно, Триппьеру очень нужно было, чтоб на этом кто-то заострял внимание в инсте, пусть и со словами поддержки?
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Кто так минусует всех?
Засуньте руки себе , туда куда солнце не светит
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Ответ Tun
ему бы язык подучить, мешает симпл и континиус в одном глаголе, такому во 2 классе отучают
Нот андерстенд
+2
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Ответ Tun
ему бы язык подучить, мешает симпл и континиус в одном глаголе, такому во 2 классе отучают
Можно тупо deepl или гуголом было перевести.
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