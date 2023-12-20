«Дерьмо иногда случается». Мудрик поддержал Триппьера, после ошибки которого забил «Ньюкаслу»

Михаил Мудрик поддержал Кирана Триппьера после победы над «Ньюкаслом».

Вингер « » после ошибки сравнял счет на 92-й минуте в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против « » (1:1, по пен. 4:2). Также Киран не реализовал один из послематчевых пенальти.

«Киран, просто хочу сказать тебе: оставайся сильным. Дерьмо иногда случается, но я считаю, что ты сильный футболист, что бы ни случилось», – написал в сторис инстаграма.

Фото: instagram.com/mmudryk10

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