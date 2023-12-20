«Дерьмо иногда случается». Мудрик поддержал Триппьера, после ошибки которого забил «Ньюкаслу»
Михаил Мудрик поддержал Кирана Триппьера после победы над «Ньюкаслом».
Вингер «Челси» после ошибки Триппьера сравнял счет на 92-й минуте в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (1:1, по пен. 4:2). Также Киран не реализовал один из послематчевых пенальти.
«Киран, просто хочу сказать тебе: оставайся сильным. Дерьмо иногда случается, но я считаю, что ты сильный футболист, что бы ни случилось», – написал Мудрик в сторис инстаграма.
Фото: instagram.com/mmudryk10
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Засуньте руки себе , туда куда солнце не светит