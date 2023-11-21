Мудрик выложил слова Доннаруммы о пенальти: «Ты отлично сыграл. Поздравляю с выходом на Евро»

Теги ПСЖ Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия лига 1 Франция сборная Италии по футболу соцсети Джанлуиджи Доннарумма Михаил Мудрик Евро-2024 Футбол

Михаил Мудрик отреагировал на слова Джанлуиджи Доннаруммы о пенальти.

На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Италии (0:0) Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

После игры Доннарумма сказал: «Можно было поставить пенальти. Хорошо, что все так».

Мудрик опубликовал скриншот со словами Доннаруммы в инстаграме и написал: «Ты отлично сыграл. Поздравляю с выходом на Евро».

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8 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Слишком картинно Мудрик исполнял, перемудрил😐
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Александр Половинкин
Опять спортс кликбейтит заголовком...
А по факту всё наоборот.
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Caucentus
’не было, скорее всего, там пенальти’ - ответил мудрик. ’ а если и назначили бы, ты бы всё равно его взял’ - добавил он)
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teddy10
Ответ Назар Игорь
Можно поздравить Мудрика с приобщением к европейской цивилизации, первые успехи налицо.
Так он просто поздравил соперника с победой и отметил его хорошую игру. Вроде это нормально для представителей любых цивилизаций
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Arty Novikoff
Ответ Александр Половинкин
Опять спортс кликбейтит заголовком... А по факту всё наоборот.
Что значит наоборот? Доннарума поздравил Мудрика с выходом на ЕВРО?
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