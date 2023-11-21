Мудрик выложил слова Доннаруммы о пенальти: «Ты отлично сыграл. Поздравляю с выходом на Евро»
Михаил Мудрик отреагировал на слова Джанлуиджи Доннаруммы о пенальти.
На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Италии (0:0) Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.
Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.
После игры Доннарумма сказал: «Можно было поставить пенальти. Хорошо, что все так».
Мудрик опубликовал скриншот со словами Доннаруммы в инстаграме и написал: «Ты отлично сыграл. Поздравляю с выходом на Евро».
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