Алвес предстанет перед судом по делу об изнасиловании 5-7 февраля

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес предстанет перед судом 5-7 февраля 2024 года по делу об изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.

14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения. Адвокат потерпевшей запрашивал 12 лет тюрьмы для футболиста (максимальный срок наказания за преступления такого характера в Испании). 

Напомним, Алвес находится под стражей с января.

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16 комментариев
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Ещё одно усиление для клубов РПЛ 😁
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Вот что бывает с игроками, когда они вовремя не переходят в клуб РПЛ.
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А кого он будет насиловать с 5 по 7 февраля?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
надеюсь, что его освободят - никакого изнасилования не было. Эта женщина сама пошла в туалет с ним, сама села на него сверху и т.д. Она отбрасывает тень на настоящих жертва изнасилований, которых следует защищать. Алвес просто глупец, но за это не сажают в тюрьму.
Судя по прочитанному, вы будто вместе с ними тогда в кабинке были и наблюдали со стороны.
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Ответ Владислав88
Ещё одно усиление для клубов РПЛ 😁
Да. Сейчас амнистии в моде, говорят.
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Легенда Барселоны))
Один кокаин в Москву поставляет, второй насильник.
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Что там можно больше года расследовать?
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«Напомним, Алвес находится под стражей с января.»

Как быстро время летит. Год прошёл уже.
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в условном сочи нормально попылил бы еще, и бэкграунд для рпл подходящий
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За убийство сколько в Испании дают интересно
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Ответ Владислав88
Ещё одно усиление для клубов РПЛ 😁
Ток сначала надо гражданство РФ + сходить повоевать - и дело в шляпе, ты заслуженный вытиран и уважаемый человек, детям о героизме на уроках рассказываешь.
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