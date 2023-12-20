Алвес предстанет перед судом по делу об изнасиловании 5-7 февраля

Дани Алвес предстанет перед судом 5-7 февраля 2024 года по делу об изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.

14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения. Адвокат потерпевшей запрашивал 12 лет тюрьмы для футболиста (максимальный срок наказания за преступления такого характера в Испании).

Напомним, Алвес находится под стражей с января.

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