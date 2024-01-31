Суд над Алвесом по делу об изнасиловании пройдет в закрытом режиме, чтобы оградить потерпевшую от СМИ. Процесса не будет, если Дани признает вину

Суд над Дани Алвесом будет проходить за закрытыми дверями.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения.

Как сообщает Marca со ссылкой на EFE, прокуратура обратилась в суд в Барселоне с просьбой, чтобы судебный процесс проходил полностью в закрытом режиме, что сохранить личную жизнь потерпевшей. Ходатайство было удовлетворено.

Такая мера названа «необходимой» для защиты права жертвы на неприкосновенность частной жизни. Это сделано из «уважения» к потерпевшей и во избежание «серьезного вреда», который мог бы нанести публичный процесс с доступом СМИ.

Утверждается, что по-прежнему не исключен вариант, при котором процесса не будет – стороны придут к досудебному соглашению. Для этого придется признать, что он изнасиловал 23-летнюю девушку.

Ранее стало известно, что Алвес предстанет перед судом 5-7 февраля.