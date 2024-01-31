Суд над Алвесом по делу об изнасиловании пройдет в закрытом режиме, чтобы оградить потерпевшую от СМИ. Процесса не будет, если Дани признает вину

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Суд над Дани Алвесом будет проходить за закрытыми дверями.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения.

Как сообщает Marca со ссылкой на EFE, прокуратура обратилась в суд в Барселоне с просьбой, чтобы судебный процесс проходил полностью в закрытом режиме, что сохранить личную жизнь потерпевшей. Ходатайство было удовлетворено.

Такая мера названа «необходимой» для защиты права жертвы на неприкосновенность частной жизни. Это сделано из «уважения» к потерпевшей и во избежание «серьезного вреда», который мог бы нанести публичный процесс с доступом СМИ.

Утверждается, что по-прежнему не исключен вариант, при котором процесса не будет – стороны придут к досудебному соглашению. Для этого Дани придется признать, что он изнасиловал 23-летнюю девушку.

Ранее стало известно, что Алвес предстанет перед судом 5-7 февраля.

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10 комментариев
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Ответ Barsenoga
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Твой Месси, наверное если только тебя... Мой Месси 😅
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Ответ Замкнул в пустые
В Бразилии кстати суровые арестанты и могут жёстко спросить за такое Но учитывая что Алвес не бедный, всё с ним будет норм. На швабру не посадят
Ему по барабану, какие арестанты в Бразилии, сидеть-то ему в Испании )
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Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
Бог с тобой и моим юрфаком. Но от ошибок как-то дурно стало.
+1
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+1
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
В Бразилии кстати суровые арестанты и могут жёстко спросить за такое
Но учитывая что Алвес не бедный, всё с ним будет норм. На швабру не посадят
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Да её уже весь мир знает
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Судя по видосам с данной госпожой, видно что завсегДАТАЯ в ночных заведениях.
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