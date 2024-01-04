Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, подала в суд на мать Дани за публикацию видео с ней в соцсетях

Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, подала в суд на мать экс-игрока.

Ранее мать экс-футболиста «Барселоны», Лусия Алвес, опубликовала видео с изображениями девушки, где та наслаждается отдыхом с друзьями и празднует день рождения.

Жертва, личность которой защищена решением суда, решила подать жалобу на публикацию и распространение этих изображений, считая, что были раскрыты интимные подробности ее жизни, а это противоречит запрету суда Барселоны.

Окружение Дани Алвеса утверждает, что материалы, использованные матерью футболиста, датируются августом прошлого года, но не были представлены суду.

Опубликованный ролик содержит музыку и комментарии на португальском языке, отстаивающие невиновность игрока. Кроме того, выяснилось, что некоторые из снимков, возможно, были сделаны, когда жертва была еще несовершеннолетней.

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