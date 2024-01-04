Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, подала в суд на мать Дани за публикацию видео с ней в соцсетях

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, подала в суд на мать экс-игрока.

Ранее мать экс-футболиста «Барселоны», Лусия Алвес, опубликовала видео с изображениями девушки, где та наслаждается отдыхом с друзьями и празднует день рождения.

Жертва, личность которой защищена решением суда, решила подать жалобу на публикацию и распространение этих изображений, считая, что были раскрыты интимные подробности ее жизни, а это противоречит запрету суда Барселоны.

Окружение Дани Алвеса утверждает, что материалы, использованные матерью футболиста, датируются августом прошлого года, но не были представлены суду.

Опубликованный ролик содержит музыку и комментарии на португальском языке, отстаивающие невиновность игрока. Кроме того, выяснилось, что некоторые из снимков, возможно, были сделаны, когда жертва была еще несовершеннолетней.

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12 комментариев
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Ответ Kubinec_
Я уж думал маман Алвеса фул пацанам скинула (
Продюсер: Мама Алвеса
Режиссер и оператор: Карим Бензема
Сценарист и исполнитель главной мужской роли: Дани Алвес
+10
-1
+9
Ответ los merengues
Продюсер: Мама Алвеса Режиссер и оператор: Карим Бензема Сценарист и исполнитель главной мужской роли: Дани Алвес
и мисс Мурпл в роли мисс Бурпл
+7
0
+7
Я уж думал маман Алвеса фул пацанам скинула (
+5
0
+5
Ответ los merengues
Продюсер: Мама Алвеса Режиссер и оператор: Карим Бензема Сценарист и исполнитель главной мужской роли: Дани Алвес
Дублёр Матье Вальбуена
+1
0
+1
Сейчас мама, такими поступками, еще пару лет сыну накинет……
+2
-2
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Ответ Дмитрий Крутенко
Пусть и мамку посадят, всем семейством отсидят)))
посадят вряд ли, а вот денег может и стрясёт
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Ответ Raul14
какой сын такая и мама)
может наоборот? )
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