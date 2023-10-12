Куртуа об Азаре: «Эден был особенным игроком, ради него болельщики приходили на стадион. Мне бы хотелось, чтобы в «Реале» он играл так же, как в «Челси»

Тибо Куртуа поделился воспоминаниями об игре с Эденом Азаром.

Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной завершил карьеру в 32 года.

– Нет, это не было для меня неожиданностью, мы ходили поужинать в сентябре, и я уже понимал, что он решил закончить, хотя и получил несколько предложений. Я просто не знал, когда он объявит об этом.

Естественно, это немного обидно, потому что – особенный игрок, жаль, что он больше не футболист. Но это его выбор. У него была долгая карьера, потому что он очень рано дебютировал в «Лилле». Так что, в конце концов, у него была отличная карьера. Мы должны быть рады тому, что он сделал для нашей страны и для всего мира футбола.

– На том ужине ты чувствовал, что у него уже нет такого вкуса к футболу, как раньше?

– Я чувствовал, что ему нравилось то, чем он занимается. Он готовился поехать в Нью-Йорк на US Open. Когда ты перестаешь играть, ты чувствуешь, что счастлив дома с семьей, занимаешься чем-то новым и не скучаешь по футболу...

Я думаю, он сказал себе, что пришло время попрощаться с футболом, и мы посмотрим, как у него теперь пойдут дела. Просто обидно видеть, как прошли последние годы его карьеры. Но иногда это часть футбола. Небольшие травмы – это всегда обидно для всех игроков. Мне бы хотелось, чтобы в « » он играл так же, как в «Челси», но иногда все идет не так, как планировалось. Это часть футбола.

– Вы вместе провели множество матчей в « », мадридском «Реале» и национальной сборной. Вы очень хорошо знаете друг друга. Но что особенного в Эдене Азаре?

– То, как он мог отвлечь на себя двух-трех защитников и избавиться от них, отдавая голевые передачи или забивая голы. Не всегда это были голевые действия, но иногда просто одно из его действий открывало все пространство на поле, и другие игроки могли забивать.

Он был особенным игроком, игроком, ради которого болельщики приходили на стадион, который мог заставить нас трепетать. Такое чувство от его игры испытал каждый. Да, он был совершенно особенным игроком, – сказал вратарь «Реала».

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