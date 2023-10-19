Азар о завершении карьеры: «Мне больше не нравились тренировки, я не играл. Не хотел переходить куда-то ради денег»
Эден Азар объяснил свое решение о завершении карьеры.
Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии закончил карьеру в 32 года.
– С каким чувством ты вышел на поле сегодня (Азар принял участие в благотворительном матче – Sports.ru)?
– Это всегда приятно, потому что это было большой частью моей жизни. Но я пока не скучаю по футболу. Я уделяю время себе. Однажды я определенно начну скучать по футболу. Я смотрю футбол по телевизору, мои сыновья играют, так что я никогда не буду далеко от этого.
– Почему ты решил закончить?
– Не все в жизни можно объяснить. Я в гармонии с самим собой. Я счастлив.
– Ходили какие-то безумные слухи про «Юнион», обращались ли к тебе представители клуба?
– Ничего не было. Я слышал много чепухи, но это часть трансферного окна. Было здорово видеть, что мое имя связывают с целым рядом клубов. Особенно в Бельгии. У меня никогда не было шанса поиграть за бельгийский клуб. Это могла бы быть отличная история, но этого не произошло.
– Было ли трудно принять решение о завершении карьеры?
– Не скажу, что это было трудно, но это было нелегко. Я думал об этом некоторое время, так что стало проще. У меня так много дел вне футбола, что я смог спокойно принять решение.
– Когда ты решил закончить?
– Я уже думал об этом, когда заканчивал карьеру в сборной. Я переживал сложный период в «Реале». Я всегда говорил, что закончу, как только перестану получать удовольствие на поле. Я не хотел идти куда-то играть ради денег. Это было лучшее решение. Мне больше не нравились тренировки... и я больше не играл. Решение было простым.
– Какие воспоминания у тебя остались о годах, проведенных в «Реале»?
– Не все так плохо. Я познакомился с невероятными людьми. Иметь возможность играть в лучшем клубе мира было мечтой, которую я осуществил, – сказал Азар.
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А может просто никто его не звал или звали только с учетом его игрового времени, поэтому он решил завершить, а сейчас просто делает вид, что это его решение.