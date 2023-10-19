Азар о завершении карьеры: «Мне больше не нравились тренировки, я не играл. Не хотел переходить куда-то ради денег»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Юнион Футбол

Эден Азар объяснил свое решение о завершении карьеры.

Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии закончил карьеру в 32 года. 

– С каким чувством ты вышел на поле сегодня (Азар принял участие в благотворительном матче – Sports.ru)?

– Это всегда приятно, потому что это было большой частью моей жизни. Но я пока не скучаю по футболу. Я уделяю время себе. Однажды я определенно начну скучать по футболу. Я смотрю футбол по телевизору, мои сыновья играют, так что я никогда не буду далеко от этого.

– Почему ты решил закончить?

– Не все в жизни можно объяснить. Я в гармонии с самим собой. Я счастлив.

– Ходили какие-то безумные слухи про «Юнион», обращались ли к тебе представители клуба?

– Ничего не было. Я слышал много чепухи, но это часть трансферного окна. Было здорово видеть, что мое имя связывают с целым рядом клубов. Особенно в Бельгии. У меня никогда не было шанса поиграть за бельгийский клуб. Это могла бы быть отличная история, но этого не произошло.

– Было ли трудно принять решение о завершении карьеры?

– Не скажу, что это было трудно, но это было нелегко. Я думал об этом некоторое время, так что стало проще. У меня так много дел вне футбола, что я смог спокойно принять решение. 

– Когда ты решил закончить?

– Я уже думал об этом, когда заканчивал карьеру в сборной. Я переживал сложный период в «Реале». Я всегда говорил, что закончу, как только перестану получать удовольствие на поле. Я не хотел идти куда-то играть ради денег. Это было лучшее решение. Мне больше не нравились тренировки... и я больше не играл. Решение было простым.

– Какие воспоминания у тебя остались о годах, проведенных в «Реале»?

– Не все так плохо. Я познакомился с невероятными людьми. Иметь возможность играть в лучшем клубе мира было мечтой, которую я осуществил, – сказал Азар

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5 комментариев

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Ебздрогыч
От сложившейся ситуации аозник стресс, и он его заедал
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Этот Райола хочет денег
Переход в Реал был полным провалом и для клуба и для самого Азара, сколько не сглаживай углы в интервью. Выкинутые деньги на ветер и загробленная неординарная карьера
+4
0
+4
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LaffyTaffy
Зато в Реале пару лишних лет просидел ради денег))
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Дмитрий Крутенко
С его травмой смысла нет продолжать играть. Там один серьезный удар и ты снова в лазарете. Даже можно похвалить Азара за то, что не стал выкачивать из клубов деньги своим присутствием там.
А может просто никто его не звал или звали только с учетом его игрового времени, поэтому он решил завершить, а сейчас просто делает вид, что это его решение.
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