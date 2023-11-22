ФИФА огласит решение по делу «Динамо» и Норманна в январе или в феврале 2024 года («Матч ТВ»)

Теги Ростов премьер-лига Россия ФИФА Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Аль-Раэд Матч ТВ Матиас Норманн деньги Футбол

ФИФА вынесет решение по делу Матиаса Норманна и «Динамо» в начале 2024 года.

Напомним, в начале августа норвежский хавбек уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». В связи с этим «Ростов» и «Динамо» обратились по вопросу контракта Норманна в органы ФИФА.

На заседании футбольного трибунала, состоявшемся 15 ноября, ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» компенсацию, признав норвежского полузащитника виновным в «досрочном безосновательном расторжении контракта». Саудовский «Аль-Раэд», за который сейчас играет Норманн, несет солидарную ответственность за выплату.

По данным «Матч ТВ», решение ФИФА по делу Норманна в отношении «Динамо» ожидается в январе или феврале 2024 года.

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4 комментария

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onegin2007
Повод, конечно, формальный.
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Серегей Юдин
В феврале скажут - тут осталось 4 месяца до конца контракта потому вот вам - 100 тысяч и радуйтесь.
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Dinamik1
Не дай то бог вернут Нормана.
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