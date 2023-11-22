ФИФА огласит решение по делу «Динамо» и Норманна в январе или в феврале 2024 года («Матч ТВ»)

ФИФА вынесет решение по делу Матиаса Норманна и «Динамо» в начале 2024 года.

Напомним, в начале августа норвежский хавбек уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». В связи с этим «Ростов» и « » обратились по вопросу контракта Норманна в органы ФИФА.

На заседании футбольного трибунала, состоявшемся 15 ноября, обязала Норманна выплатить « » компенсацию, признав норвежского полузащитника виновным в «досрочном безосновательном расторжении контракта». Саудовский « », за который сейчас играет Норманн, несет солидарную ответственность за выплату.

По данным « », решение ФИФА по делу Норманна в отношении «Динамо» ожидается в январе или феврале 2024 года.

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