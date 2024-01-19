Норманн, признанный виновным в расторжении контракта с «Ростовом», обратился в CAS

Теги Ростов премьер-лига Россия ФИФА высшая лига Саудовская Аравия CAS Аль-Раэд Матиас Норманн Футбол

Экс-игрок «Ростова» Матиас Норманн обратился в спортивный арбитражный суд (CAS).

Норвежец подал апелляцию на решение ФИФА признать его виновным по делу о расторжении контракта с «Ростовом». 

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию на решение, вынесенное трибуналом ФИФА. Все процедуры находятся на ранней стадии, и на данный момент дополнительная информация недоступна», – сообщили в CAS.

23 ноября пресс-служба «Ростова» сообщила, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве контракта с клубом. Суд обязал полузащитника выплатить компенсацию «Ростову».

20 августа саудовский «Аль-Раэд» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову».

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6 комментариев
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Обращение в суд тоже не бесплатное. 😊 Гнилой человек, самовлюблённый , думаю и карьеру свою профукал.
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Эка гадина. И это после того, как Ростов реанимировал его карьеру. Ну пусть попытается, хочется верить, что получит "от ворот поворот".
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гнилой человек.
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Невольно вспоминаются крылатые фразы В.Жириновского и С.Лаврова.
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+5
Эх, Матвейка, а ведь играл же любо-дорого было смотреть, а внутри оказался шоколадный бан.
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+2
Ответ Александр Панфилов
Невольно вспоминаются крылатые фразы В.Жириновского и С.Лаврова.
Классиков?
+2
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+2
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