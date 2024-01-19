Норманн, признанный виновным в расторжении контракта с «Ростовом», обратился в CAS

Экс-игрок «Ростова» Матиас Норманн обратился в спортивный арбитражный суд (CAS).

Норвежец подал апелляцию на решение ФИФА признать его виновным по делу о расторжении контракта с «Ростовом».

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию на решение, вынесенное трибуналом ФИФА. Все процедуры находятся на ранней стадии, и на данный момент дополнительная информация недоступна», – сообщили в CAS.

23 ноября пресс-служба «Ростова» сообщила, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве контракта с клубом. Суд обязал полузащитника выплатить компенсацию «Ростову».

20 августа саудовский «Аль-Раэд» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову».