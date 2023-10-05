В CAS не получали обращения «Ростова» по Норманну, клуб обратился в ФИФА. «Динамо» хочет договориться в досудебном порядке и получить компенсацию от «Аль-Раэда»

«Ростов» обратился в ФИФА по вопросу расторжения контракта с Матиасом Норманном.

Напомним, в начале августа норвежский хавбек, ныне выступающий за саудовский «Аль-Раэд», уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». Вчера стало известно, что «Ростов» обратился в CAS.

Как сообщил «Спорт-Экспресс» сегодня днем, Спортивный арбитражный суд не получал обращения «Ростова» по . «РБ Спорт» утверждает, что « » обратился по вопросу контракта Норманна в органы ФИФА.

Также сообщается, что «Динамо» ведет переговоры напрямую с Норманном и его новым клубом – саудовским « ». Московский клуб рассчитывает получить компенсацию и предлагает заключить досудебное соглашение. В случае, если договориться не удастся, « » также обратится в ФИФА.

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