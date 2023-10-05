В CAS не получали обращения «Ростова» по Норманну, клуб обратился в ФИФА. «Динамо» хочет договориться в досудебном порядке и получить компенсацию от «Аль-Раэда»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФИФА Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия CAS Аль-Раэд Матиас Норманн Спорт-Экспресс Футбол

«Ростов» обратился в ФИФА по вопросу расторжения контракта с Матиасом Норманном.

Напомним, в начале августа норвежский хавбек, ныне выступающий за саудовский «Аль-Раэд», уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». Вчера стало известно, что «Ростов» обратился в CAS.

Как сообщил «Спорт-Экспресс» сегодня днем, Спортивный арбитражный суд не получал обращения «Ростова» по Норманну«РБ Спорт» утверждает, что «Ростов» обратился по вопросу контракта Норманна в органы ФИФА.

Также сообщается, что «Динамо» ведет переговоры напрямую с Норманном и его новым клубом – саудовским «Аль-Раэдом». Московский клуб рассчитывает получить компенсацию и предлагает заключить досудебное соглашение. В случае, если договориться не удастся, «Динамо» также обратится в ФИФА.

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1 комментарий

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Uriy walmart
Что там что там нет шансов, норвежец не дурак
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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