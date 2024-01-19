Роналду о фаворитах ЛЧ: «Бавария», «Сити», «Реал». У «горожан» хорошие шансы»

Теги Бавария Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду перечислил главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

– У «Манчестер Сити» есть потенциал для того, чтобы снова это сделать. Я не знаю наверняка, но потенциал есть. У них хорошая команда, некоторые футболисты вышли на свой пик, они играют в хороший футбол. Думаю, шансы на победу хорошие. Но посмотрим, многие факторы могут повлиять на это.

– Кого вы считаете фаворитом ЛЧ?

– Это всегда одни и те же клубы: «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал Мадрид». Эти три команды будут бороться за места в финале, – сказал форвард «Аль-Насра».

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37 комментариев
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий скрыт
у него спросили он ответил. Извини что фаворитом лч не назвал Копенгаген, чтобы интереснее было коммент писать
+72
-3
+69
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий скрыт
Если тебя спросят вокруг чего вращаются планеты в солнечной системе, тебе видимо придётся ответить "Меркурий"
+32
-1
+31
Ответ Вальдано
Комментарий скрыт
Очевидно, что средний айкю сектанта не позволяет понять разницу между собственной публикацией, и ответом на вопрос в интервью
+27
-2
+25
Ответ Вальдано
Комментарий скрыт
это интервью, чел..его спросили - он ответил..
+6
-2
+4
переезжай в Европу пока не поздно криштиан, хорошо? ещё год попылишь. Хорош гоняться за деньгами криштиан, ок?
+7
-6
+1
Ответ Вальдано
Комментарий скрыт
У него спросили - он и ответил.
+3
-2
+1
Ответ mr kovalsky
у него спросили он ответил. Извини что фаворитом лч не назвал Копенгаген, чтобы интереснее было коммент писать
Нет по его комменту видно что роналду должен был назвать фаворитом в лч Млс , а лучшего будущего игрока лч Месси )
+1
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+1
Ответ Леван Мкртчян
А для чего ты добавляешь "хорошо" и "ок" ,и ставишь после них вопросительные знаки, можно поинтересоваться?))
Чтоб ты заинтересовался)
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-1
+1
Ответ Леван Мкртчян
А для чего ты добавляешь "хорошо" и "ок" ,и ставишь после них вопросительные знаки, можно поинтересоваться?))
Оки Марья Иванов
+3
-2
+1
Ответ заблокированному пользователю
интересно с каких пор ваши научились,,, громатики.?)))))
За громатику моя не понимать мы из пещера сразу абрикос продавать ну там еще такси-макси нет-нет бывать работа иметь ну так для душа а так редактор на спортса ру основной деятельность
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Ответ v@mpir
Готов утверждать, что никто из этих трёх команд не возьмёт ЛЧ. Сити был в плохой форме и наберёт к 1/4, но боюсь этого не хватит. Той монструозной игры и темпа, как в прошлом розыгрыше нет, и вряд ли они смогут достичь этого уровня игры в этом сезоне. Нет Гюндогана, выбыл вратарь, Де Брёйне не наберёт лучшую форму и не поведет за собой. Постоянно забивать и отдавать передачи стоя на месте, хоть это и признак высочайшего класса. Холланд тоже растерял тот запал, да и реализация хуже некуда. Бавария наоборот набирает ход. И Кейн великолепен, но игра у них всё равно сырая. Класса и той самой немецкой машины пока не видно. Достаточно для полуфинала при удачном жребии, не более. Реал выглядит хорошо, но тоже только строится. Проблемы в защите. Нет топовой девятки. На одном Беллингеме всю ЛЧ не пройти. Для меня, скрытыми фаворитами были Интер и Атлетико. Жалко, что они будут играть друг против друга. Интер стал сильнее, чем в прошлом году. Так же надёжен в защите и прибавили в атаке. Атлетико теперь играет в другой футбол. Пока сыроват, но по ходу сезона как раз должны выйти на пик формы. Не хватает надёжности в защите. Но теперь намного больше моментов и голов. Симеоне заслужил взять кубок ЛЧ. Буду болеть за них. Как болельщику Барселоны жалко, что команда так позорится. Надеюсь, хоть Наполи пройдут. Благо у неаполитанцев худший сезон за последние лет 10 точно.
У Интера приоритет в этом сезоне - скудетто. Групповой этап практически полностью полу-резервом провели, за исключением первой игры с Сосьедадом. Почти уверен, что команда не будет умирать в играх с Атлетико. Если первый матч сложится неудачно - то все силы на ответку не станут бросать. Потому АТМ фаворит в этой паре.
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Ответ vk5w6rqvxx
Ребята, подскажите, это не ригоберка случайно? Уж больно почерк похож)
Возможно это гуруБЕСка.
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Ответ vk5w6rqvxx
Ребята, подскажите, это не ригоберка случайно? Уж больно почерк похож)
Да почерк и на климова, и на верблюда, и на барсаманию похож. В общем, на любого из сектантов)
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Ребята, подскажите, это не ригоберка случайно? Уж больно почерк похож)
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Ответ заблокированному пользователю
из за коробаха
из-за корабетховена
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Ответ Леван Мкртчян
А для чего ты добавляешь "хорошо" и "ок" ,и ставишь после них вопросительные знаки, можно поинтересоваться?))
Это мистер гарисон местный
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Ответ Леван Мкртчян
А для чего ты добавляешь "хорошо" и "ок" ,и ставишь после них вопросительные знаки, можно поинтересоваться?))
степанакерть прощай (((
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Ответ Леван Мкртчян
А для чего ты добавляешь "хорошо" и "ок" ,и ставишь после них вопросительные знаки, можно поинтересоваться?))
интересно с каких пор ваши научились,,, громатики.?)))))
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Ответ Леван Мкртчян
А для чего ты добавляешь "хорошо" и "ок" ,и ставишь после них вопросительные знаки, можно поинтересоваться?))
из за коробаха
+2
-2
0
Ответ заблокированному пользователю
переезжай в Европу пока не поздно криштиан, хорошо? ещё год попылишь. Хорош гоняться за деньгами криштиан, ок?
А для чего ты добавляешь "хорошо" и "ок" ,и ставишь после них вопросительные знаки, можно поинтересоваться?))
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-5
0
Ответ NerdFromNerd
Очевидно, что средний айкю сектанта не позволяет понять разницу между собственной публикацией, и ответом на вопрос в интервью
Да ладно). Переобувается уже та секта). Разбегаются кто куда - нет уже той барселоны
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Величайшего спросили, он ответил.
+1
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Роналду там что-то дали на глоб соккер эвордс
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