Роналду о фаворитах ЛЧ: «Бавария», «Сити», «Реал». У «горожан» хорошие шансы»
Криштиану Роналду перечислил главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.
– У «Манчестер Сити» есть потенциал для того, чтобы снова это сделать. Я не знаю наверняка, но потенциал есть. У них хорошая команда, некоторые футболисты вышли на свой пик, они играют в хороший футбол. Думаю, шансы на победу хорошие. Но посмотрим, многие факторы могут повлиять на это.
– Кого вы считаете фаворитом ЛЧ?
– Это всегда одни и те же клубы: «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал Мадрид». Эти три команды будут бороться за места в финале, – сказал форвард «Аль-Насра».