У игроков сборной России не было особого настроя на игру с Кубой.

Об этом рассказал главный тренер команды . Товарищеский матч между сборными России и Кубы прошел в Волгограде в ноябре 2023 года и закончился победой россиян со счетом 8:0.

«Счет 8:0 ни о чем не говорит. Я не увидел какого-то сверхъестественного настроя в этом матче. Да, был нормальный настрой, как в принципе и во всех товарищеских матчах.

Я вам больше скажу – в мое время у игроков тоже не было какого-то особенного настроя на товарищеские игры. Это абсолютно нормально. Если игроки моего поколения или поколения помладше, будут говорить, что у них был запредельный настрой – знайте, они врут! Все! Вам, конечно, они могут это рассказывать, но не мне – я же с ними со всеми был в одной раздевалке», – с улыбкой сказал Карпин.