Карпин о товарищеских матчах: «Если игроки будут говорить, что у них был запредельный настрой – знайте, они врут. Все!»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

У игроков сборной России не было особого настроя на игру с Кубой.

Об этом рассказал главный тренер команды Валерий Карпин. Товарищеский матч между сборными России и Кубы прошел в Волгограде в ноябре 2023 года и закончился победой россиян со счетом 8:0. 

«Счет 8:0 ни о чем не говорит. Я не увидел какого-то сверхъестественного настроя в этом матче. Да, был нормальный настрой, как в принципе и во всех товарищеских матчах.

Я вам больше скажу – в мое время у игроков тоже не было какого-то особенного настроя на товарищеские игры. Это абсолютно нормально. Если игроки моего поколения или поколения помладше, будут говорить, что у них был запредельный настрой – знайте, они врут! Все! Вам, конечно, они могут это рассказывать, но не мне – я же с ними со всеми был в одной раздевалке», – с улыбкой сказал Карпин. 

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не факт что с Кубой играли против настоящих футболистов.
Может там с рудн студенты были. У людей даже обуви не было.
+28
-11
+17
Честность превыше всего. Валеру - в президенты!
+21
-5
+16
Ответ igls54
Честность превыше всего. Валеру - в президенты!
У тренера сборной России больше власти, чем у президента Эстонии.
+16
-4
+12
Ответ дима кушов
Не факт что с Кубой играли против настоящих футболистов. Может там с рудн студенты были. У людей даже обуви не было.
а зачем вы вкидываете подобную информацию? что за бред? ведь всё легко проверить и можно посмотреть и сверить фамилии из официальных матчей сборной Кубы. Когда на сайте начнут банить за такую чушь
+9
-4
+5
Ну какой настрой на товарняк , еще и с Кубой
+5
0
+5
Товарняк и есть товарняк, чего об этом вообще спрашивать..
+4
0
+4
Ответ Михо
Так все наоборот и говорят что не было настроя на товарняки. Но это в сборной России, а сборная СССР рубилась всерьез и даже имела прозвище чемпионы мира по товарищеским играм. Бразильцев обыгрывали на Маракане)
Там была материальная составляющая - платили за победу валютой. А игры в сборной , это еще, помимо прочего возможность вырваться , хоть на немного из соц рай. А нынешних футболистов итак здесь неплохо кормят )
+4
-1
+3
Всю контору сдал тренер
+3
0
+3
Ответ Михо
Так все наоборот и говорят что не было настроя на товарняки. Но это в сборной России, а сборная СССР рубилась всерьез и даже имела прозвище чемпионы мира по товарищеским играм. Бразильцев обыгрывали на Маракане)
Твалтвадзе это ты?
+3
-1
+2
Ответ Михо
Так все наоборот и говорят что не было настроя на товарняки. Но это в сборной России, а сборная СССР рубилась всерьез и даже имела прозвище чемпионы мира по товарищеским играм. Бразильцев обыгрывали на Маракане)
Потому что платили валютой за международные матчи) Конечно рубились😀
+2
0
+2
Какой алёша вообще поверит в запердельный настрой наших ногомячистов на товарняк с Кубой?
+2
0
+2
«Все врут» (Г. Хаус.)
0
0
0
Валера сильно выбивается из "политики партии" в своих различных высказываниях.Что то я стал переживать за него.Чистая же контра...))
0
0
0
Ахахахахах))))))))) Валеееера правдоруб))
0
0
0
Ответ Михо
Так все наоборот и говорят что не было настроя на товарняки. Но это в сборной России, а сборная СССР рубилась всерьез и даже имела прозвище чемпионы мира по товарищеским играм. Бразильцев обыгрывали на Маракане)
Там суточные были долларов 20 плюсминус. Можно было купить пару джинсов, пару колготок, пяток рулонов махера, да мало ли чего. А можно было не тратить в этот выезд, а положить на депонент и взять бабло в след раз, или через раз и уже купит магнитофон, кожаный плащ ни или там чего другого.... . Вот они и ложились костьми, что б была возможность выезжать.
0
0
0
Ответ Dima Dima
Там суточные были долларов 20 плюсминус. Можно было купить пару джинсов, пару колготок, пяток рулонов махера, да мало ли чего. А можно было не тратить в этот выезд, а положить на депонент и взять бабло в след раз, или через раз и уже купит магнитофон, кожаный плащ ни или там чего другого.... . Вот они и ложились костьми, что б была возможность выезжать.
Не без этого конечно, человеческие блага никто не отменял.
Но и сознание было у людей ,не только у спортсменов, другое.
+1
-1
0
Ответ brace
Не без этого конечно, человеческие блага никто не отменял. Но и сознание было у людей ,не только у спортсменов, другое.
В послевоенном СССР - наверное да. Начиная с 70-ых идеология стала разлагаться.
0
0
0
Валера, как всегда, рубит правду-матку
+1
-1
0
Ответ Н.Ф.
У тренера сборной России больше власти, чем у президента Эстонии.
ахах))))
0
0
0
Ответ Честный контроль
С таким главным тренером, слабо разбирающимся в тренерстве, ну какой настрой может быть у игроков.
Куда уж Карпину до Слуцкого!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий