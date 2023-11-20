Карпин о 8:0 с Кубой: «Всем недоволен – при 6:0 перестали делать то, что должны. Понравилось, что отрабатывали, вступали в отбор после потерь»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин оценил игру сборной России в товарищеском матче с Кубой.

Сборная России одержала победу со счетом 8:0 – это лучший результат команды под руководством Валерия Карпина.

– Вы всегда чем-то недовольны, про этот контраст ощущений расскажите нам.

– Не, ну понятно, что всем недоволен. Последние 8 минут первого тайма, например, когда Куба сделала больше передач, чем за все 37-38 минут. Понятно, после 3:0, наверное. Отговорки можно найти всегда.

Этим недоволен, во втором тайме тоже были моменты, когда счет был 6:0, по-моему, уже перестали делать то, что должны были делать. Не повлияло на результат, но сам факт.

– Что понравилось из игровых действий?

– Больше всего понравилось даже не взаимодействие... Понятно, что соперник, наверное, позволял больше, чем положено. Понравилось и в первом, и во втором тайме, что отрабатывали – после потерь наших сразу вступали в отбор, в прессинг. Вот это понравилось, – сказал главный тренер сборной России в эфире «Матч ТВ».

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19 комментариев

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Иксджии это смешно
Валерий, чем вы недовольны?
- Песней после матча
+29
-3
+26
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Strike36
В перерыве сказал голосом Шао Кана: Finish Him
+14
0
+14
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JENNINGS
Карпин: «Не сдерживайтесь, парни! Играйте на полную! Одно и об уважении не забывайте» )
+7
-2
+5
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Британский шпион
Певичка и вытолкнувшие ее на поле дундуки-организаторы настроение испортили, понять можно
+5
-1
+4
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pav11k
Песней тоже не был доволен - слишком откровенная фонограмма
90-минутная тренировка нападения прошла успешно
+3
0
+3
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Ебздрогыч
Итоги матча по-серьезному даже как-то неудобно обсуждать
+4
-2
+2
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Egor Aleksandrovich
Ответ Strike36
В перерыве сказал голосом Шао Кана: Finish Him
В перерыве сказал голосом Дидье Дешама: «Не сдерживайтесь, парни»
+2
0
+2
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Фан Рубина
Ответ sergey80
вот у Вас,в протоколе,голы забили-"Александр Го...,Александр Силь..Александр Соб.."т.е,Это Викторина у вас такая?что Это За Х#₽ня???!
Радуйтесь. Могли бы написать А. Го., А. Силь., А. Соб.
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Максим Столбов
Тренер кубинской сборной: Я недоволен, недосчитался своих парней после матча.
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Space666
Валера в принципе должен быть доволен что с Россией в принципе кто-то хочет играть. Ну а о полноценном футболе пока так называемая СВО не завершится можно забыть.
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Спартак Уокер
Карпин человек критичный не когда в кураж не идёт
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Sobachkin
Валера расправил крылья!
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sergey80
вот у Вас,в протоколе,голы забили-"Александр Го...,Александр Силь..Александр Соб.."т.е,Это Викторина у вас такая?что Это За Х#₽ня???!
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Nick Crosier
Карпин это вечно ворчащий мужик, хоть пошутил бы хоть как. Очень жадь,что у сборной такой тренер.Черчесов был посимпатичнее.
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Amalfitano
Сейчас подтянутся те которые расскажут нам, что после Кении можно было делать глубокие выводы, а вот после Кубы вообще не стоит и всё в таком духе.
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EvGe
В след раз сыграйте с ними в бокс. Или в бейсбол...
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.ru
недовольство тренера можно понять... оборонительную модель отработать так и не удалось
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