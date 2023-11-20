Карпин о 8:0 с Кубой: «Всем недоволен – при 6:0 перестали делать то, что должны. Понравилось, что отрабатывали, вступали в отбор после потерь»
Валерий Карпин оценил игру сборной России в товарищеском матче с Кубой.
Сборная России одержала победу со счетом 8:0 – это лучший результат команды под руководством Валерия Карпина.
– Вы всегда чем-то недовольны, про этот контраст ощущений расскажите нам.
– Не, ну понятно, что всем недоволен. Последние 8 минут первого тайма, например, когда Куба сделала больше передач, чем за все 37-38 минут. Понятно, после 3:0, наверное. Отговорки можно найти всегда.
Этим недоволен, во втором тайме тоже были моменты, когда счет был 6:0, по-моему, уже перестали делать то, что должны были делать. Не повлияло на результат, но сам факт.
– Что понравилось из игровых действий?
– Больше всего понравилось даже не взаимодействие... Понятно, что соперник, наверное, позволял больше, чем положено. Понравилось и в первом, и во втором тайме, что отрабатывали – после потерь наших сразу вступали в отбор, в прессинг. Вот это понравилось, – сказал главный тренер сборной России в эфире «Матч ТВ».
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