Карпин о матче с Кубой: «Все 6 замен используем, думаю. Игроки неделю тренировались, постараемся дать им премию в виде минут на поле»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин планирует использовать все замены в матче против сборной Кубы.

Сборная России проведет товарищескую игру с кубинцами сегодня, 20 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени. 

– Стоит ли ждать максимального появления на поле всех игроков, которые в заявке? Или это невозможно?

– Думаю, что все шесть замен используем вне зависимости от результата. Дадим игрокам шанс. Они неделю тренировались в сборной, постараемся им дать премию в виде каких‑то минут на поле, – сказал Карпин

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Хочется просто пожелать удачи сборной.

Из того, что видел - у Кубы несколько ребят обладают очень неплохой силовой подачей, либеро часто тащит мёртвые мячи, доигровщик по манере игры напоминает Сергея Тетюхина
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Жду этот матч века. Даже финал ЧМ 2002 не так ждал
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Один живой
надо кубок было по итогам этого матча вручить, иногда такая практика была. Почетный круг, салют, коллективное фото, как положено.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krealpmoney
Ответ Gleb
Хочется просто пожелать удачи сборной. Из того, что видел - у Кубы несколько ребят обладают очень неплохой силовой подачей, либеро часто тащит мёртвые мячи, доигровщик по манере игры напоминает Сергея Тетюхина
ради таких комментов сюда и захожу!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
snork
Сыграть с соборной Кубы конечно мечта каждого футболиста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Ответ фахитос
получается если Кубинцев в Томск привезти и они пойдут шубы и пуховики покупать мы также удивимся.
Даже в проклятые 00-е не было такого, чтобы соперник без бутс приезжал))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий