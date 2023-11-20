Карпин о матче с Кубой: «Все 6 замен используем, думаю. Игроки неделю тренировались, постараемся дать им премию в виде минут на поле»

Валерий Карпин планирует использовать все замены в матче против сборной Кубы.

проведет товарищескую игру с кубинцами сегодня, 20 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Стоит ли ждать максимального появления на поле всех игроков, которые в заявке? Или это невозможно?

– Думаю, что все шесть замен используем вне зависимости от результата. Дадим игрокам шанс. Они неделю тренировались в сборной, постараемся им дать премию в виде каких‑то минут на поле, – сказал .

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