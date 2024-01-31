Карпин о срывах трансферов в «Ростов» из-за близости к Украине: «Постоянно такое. Вы много не знаете, и слава богу»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Политика Футбол

Валерий Карпин о срывах трансферов в «Ростов» из-за близости к Украине.

– На зимние сборы к «Ростову» должен был приехать еще и уругваец Родриго Саравия. Но трансфер сорвался в последний момент - игрока смутило, что Ростов находится рядом с Украиной. Как часто за последние два года вы слышите «нет» в подобных ситуациях?

– Постоянно.

– А как это происходит?

– Когда поступает предложение от «Ростова», никто из футболистов не говорит: «Да-да-да, я всю жизнь мечтал играть там». Сначала начинаются переговоры – люди спрашивают, что такое Ростов, где это вообще находится.

Потом они узнают, что закрыт аэропорт, а сам город – в двухстах километрах от границы с Украиной. После этого уж как повезет – либо да, либо нет. Вы знаете только про один сорвавшийся трансфер, а было еще минимум три-четыре таких.

24 июня, к примеру, сорвалось два трансфера. Вы много чего не знаете, и слава богу, – сказал тренер «Ростова» и сборной России.

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31 комментарий
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Граница с Украиной в 200 километрах от Ростова?? Привлечь этого господина за дискредитацию ))
+56
-13
+43
Ответ Ранальду с пивком
Граница с Украиной в 200 километрах от Ростова?? Привлечь этого господина за дискредитацию ))
Дискредитация это когда в отчётах сбито 10 калибров из 5 а брошенные на убой ради "кофе в Ялте" оказываются всего лишь мясными разменниками, которых пустили в расход ради "психологической операции".Бггг
+23
-4
+19
Ответ Vitor Dia
Комментарий удален модератором
За все время пролетел один дрон, упал на Пушкинской, это центр, в квартале от штаба ЮВО. Жертв не было, одно здание слегка пострадало и два автомобиля, так что не нужно преувеличивать)
+19
-7
+12
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Я твою логику понять не могу. Раз у меня такая фамилия, я должен пылать нежной любовью к Украине, что ли?
+14
-2
+12
Перспективная ветка. Тут и Карпин, и геополитика, и ждем пользователя Ростовский
+10
0
+10
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Нормальная южнорусская фамилия, в чём проблема?
+13
-4
+9
Ответ Vitor Dia
Комментарий удален модератором
А ты думал,что боевые действия с Африканским племенем, которые с копьями и луками воюют?
+13
-5
+8
Ответ Vitor Dia
Комментарий удален модератором
Как вы считаете, а сумрачные украинские геостратеги тоже всех переиграли, когда отказались выполнять невероятно выгодные для Украины Минские соглашения, и вместо этого получили то, что заслужили?
+24
-17
+7
Ответ Ранальду с пивком
Граница с Украиной в 200 километрах от Ростова?? Привлечь этого господина за дискредитацию ))
Россия не заканчивается ни где
+19
-14
+5
Ответ ta-tosha
Комментарий удален модератором
Валера Соловей, это ты? 😂
+5
0
+5
Ответ ta-tosha
Комментарий удален модератором
Напиши пожалуйста источники такой занимательной статистики
+5
0
+5
Ответ ta-tosha
Комментарий удален модератором
Эта "статистика", она сейчас с нами в одной комнате? Скажи будь ласка, почему тогда военкомы зверствуют на Украине, а не в России?
+5
-1
+4
Ответ ta-tosha
Судя по тому, что только в марте подъедут самолеты и дальнобойные ракеты - они еще даже не начинали, а дед угробил за 2 года практически все, что было на героическое взятие трех сел и пары поселков
Судя по повальной принудительной мобилизации на Украине и новых ужесточающих законах, потери не в их пользу.
+14
-11
+3
Ответ SPQSP
Напиши пожалуйста источники такой занимательной статистики
Кац, Альбац и прочие
+4
-1
+3
Ответ Шухрат Казыев
Ростов идет на десятом месте. Кто виноват? Надо об этом говорить. .
в том числе потому что некем усилиться
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
Россия не заканчивается ни где
Как это ни где? На границе с Косово, а это Сербия
+2
-1
+1
Ответ Ростовский
Судя по повальной принудительной мобилизации на Украине и новых ужесточающих законах, потери не в их пользу.
Да и ссора Зели с Залужным тоже как бы намекает, что не всё в порядке в датском королевстве))
+9
-8
+1
Ответ Николай Бойко
Нормальная южнорусская фамилия, в чём проблема?
Комментарий удален модератором
Ответ Михо
За все время пролетел один дрон, упал на Пушкинской, это центр, в квартале от штаба ЮВО. Жертв не было, одно здание слегка пострадало и два автомобиля, так что не нужно преувеличивать)
На моих глазах над Ростовом и рядом в 2х км сбивали беспилотники. Смотреть красиво как летит ракета и сбивает, но когда подумаешь, что могло и по тебе, то страшно.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Николай Бойко
Как вы считаете, а сумрачные украинские геостратеги тоже всех переиграли, когда отказались выполнять невероятно выгодные для Украины Минские соглашения, и вместо этого получили то, что заслужили?
Комментарий удален модератором
Ответ Капибарбер
Россия не заканчивается ни где
"ни где" - правила русского языка НИГДЕ не заканчиваются... пиши набор буковок из "кириллицы" - всюду сойдёшь за "не пойми за кого", главное - "вскукарекнуть" за Россию
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0
0
Ответ Ростовский
Судя по повальной принудительной мобилизации на Украине и новых ужесточающих законах, потери не в их пользу.
Комментарий удален модератором
Ответ Vitor Dia
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Комментарий удален модератором
Ответ Razan13
потому что люди не рабы как у вас
бхахахахахъ
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Ответ mitos
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Вам говорят правду, вы кричите нытье, обманывают - ура кричите. тьфу.
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