Карпин о срывах трансферов в «Ростов» из-за близости к Украине: «Постоянно такое. Вы много не знаете, и слава богу»

Валерий Карпин о срывах трансферов в «Ростов» из-за близости к Украине.

– На зимние сборы к « » должен был приехать еще и уругваец Родриго Саравия. Но трансфер сорвался в последний момент - игрока смутило, что Ростов находится рядом с Украиной. Как часто за последние два года вы слышите «нет» в подобных ситуациях?

– Постоянно.

– А как это происходит?

– Когда поступает предложение от «Ростова», никто из футболистов не говорит: «Да-да-да, я всю жизнь мечтал играть там». Сначала начинаются переговоры – люди спрашивают, что такое Ростов, где это вообще находится.

Потом они узнают, что закрыт аэропорт, а сам город – в двухстах километрах от границы с Украиной. После этого уж как повезет – либо да, либо нет. Вы знаете только про один сорвавшийся трансфер, а было еще минимум три-четыре таких.

24 июня, к примеру, сорвалось два трансфера. Вы много чего не знаете, и слава богу, – сказал тренер «Ростова» и сборной России.