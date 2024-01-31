Карпин плакал на одной из сцен «Слова пацана»: «Не прям вау, но посмотреть можно»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин кино Слово пацана Футбол

Валерий Карпин оценил сериал «Слово пацана».

От редакции: в тексте могут быть спойлеры к сериалу «Слово пацана».

– Как вам сериал «Слово пацана»?

– Нормально. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я это все застал – хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани.

– Вы сказали, что с годами стали сентиментальнее. Что вас может растрогать до скупой мужской слезы?

– Фильм, вообще запросто. В том же «Слове пацана» был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал, – сказал тренер «Ростова» и сборной России.

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80 комментариев
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- Что вас может растрогать до скупой мужской слезы?

– Фильм, вообще запросто. Ну или тупость футболиста. Вот, помню, Гатагов пришел контракт подписывать и даже читать не стал. Я плакал.
+178
-14
+164
Ответ 10ztv
Комментарий скрыт
Наоборот. Все получили по заслугам, никакой героизации
+51
-6
+45
Какой же Карпин сентиментальный...
+45
-3
+42
Наверное заплакал, когда Адидас пацанам зад пробивал и промазал
+19
-2
+17
Ответ evgshk
Ахах. Если Карпина трогает тупость футболистов - мне его жаль. Это же реветь днями нужно xD
Он все слезы выплакал, когда с Дзюбой работал
+15
-1
+14
трезвая оценка: "Не прям вау, но посмотреть можно."
Спокойно и без истерик
+16
-3
+13
"Твенте чушпаны!"
+20
-8
+12
Ответ Отец Абду
Какой же Карпин сентиментальный...
Попробую предположить, что здесь не последнюю роль сыграло, что Георгич сам отец нескольких дочерей) поэтому его растрогал момент с Айгуль
+16
-7
+9
Ответ kost68
а я смеялся
боюсь представить как ты укатываешься со смеху на концертах Петросяна
+9
-1
+8
Жена посмотрела на это и уехала в Эстонию
+7
-1
+6
Миру нужны видосы с цитатами Карпина с мнением по поводу всего, как с цитатами Тинькова))
+4
-1
+3
Sports, ну хватит уже, всё равно смотреть не буду.
+6
-3
+3
Ну, в принципе очень здравая оценка этому кинотворению.
Сказать, что это невероятный прорыв даже в отечественной киноиндустрии - нет.
Сказать, что это полное говно - тоже нельзя, объективно сериал снят талантливо во многих аспектах.

Сериал совсем неплохой для того, чтобы посмотреть его один раз, и ошибка многих - посмотреть первые две-три серии и подумать, что это сериал о романтизации уличной преступности. Многим не нравится довольно мутная концовка именно потому, что в концовке смещается ракурс, и нам показывают, как это всё выглядит со стороны и к каким последствиям приводит, в то время как в первых сериях мы смотрим на пацанскую тусовку глазами новичка-максималиста, и экшна в этом больше.

Но ему очень повредил вселенский хайп - теперь каждый считает своим долгом высказаться, говно ли это или гениальное творение. А такие экстремальные оценки и не нужны просто достойному, но не эпохальному сериалу на один раз.
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
- Что вас может растрогать до скупой мужской слезы? – Фильм, вообще запросто. Ну или тупость футболиста. Вот, помню, Гатагов пришел контракт подписывать и даже читать не стал. Я плакал.
Ахах. Если Карпина трогает тупость футболистов - мне его жаль. Это же реветь днями нужно xD
+10
-7
+3
Ответ Арсений1990
Попробую предположить, что здесь не последнюю роль сыграло, что Георгич сам отец нескольких дочерей) поэтому его растрогал момент с Айгуль
А ведь для Айгуль последней каплей стало отношение родителей, когда родная мать ее побрезговала в сцене с вылитым супом, девочка решила, что больше жить смысла нет...Карпина видимо это тоже тронуло.
+3
0
+3
Ответ interested
Фильм для уличных подростков.
Причем Карпин такой и остался гопник как есть.
+3
-1
+2
Ответ R Air
Sports, ну хватит уже, всё равно смотреть не буду.
если новости на спортсе читал то можешь не смотреть - уже все знаешь )
+2
0
+2
Ответ Гоша Петров
Совсем не понимаю людей,кто говорит я жил в то время это все фантазии про группировки и правила улицы,возраста и тп,типа такого не было.В этом и заключается именно прикол татарстанских группировок.Недаром это явление названо «Казанский феномен» такого в других городах союза не было.Был криминал,банды,но именно такого с конкретным сводом правил и поведения,и в таком количестве не было нигде только в Татарстане.
И вот уже в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Ижевске, Ульяновске, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Алма-Ате, Кривом Роге, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Куйбышеве, Ростове, Саратове, Челябинске и Орске, а также в несколько иных формах в Ленинграде и на окраинах и в пригородах Москвы появляются подростковые территориальные группировки.
_______________
Это отрывок из книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х" Роберта Гараева.
Прежде чем что-либо утверждать, стоит изучить вопрос, насколько возможно, или преподносить свой взгляд на события не как утверждение, а как мнение.
+2
0
+2
Ну нафига спойлерить-то то сразу? Я всё собираюсь посмотреть... Фу так делать!
+6
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+2
Она не прыгала, а просто стояла на подоконнике
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Описал игру своей команды
+1
0
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Ответ Pigmalion
Так а кто решает, что эпохальный это сериал или нет?
Его забудут через год
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Вся эта история с этим сериалом напоминает историю Тиктока. В начале эта была соцсеть, где подростки меряются внешними данными друг с другом, а теперь Тикток это соцсеть, где можно узнать рецепт, как мариновать огурцы 😂 Вот и с этим сериалом всё один в один. Сняли явно для подростков, набрали смазливых актёров, рассчитывая на аудиторию девочек, но после хайпа каждый 50 летний роботяга и 50 летняя домохозяйка делится своим мнением о сериале 😂
+1
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Ответ rusik krasav4ik
Отличный сериал, крепкая игра актеров, атмосфера, и еще удивительнее, что снял его режиссер Горько Крыжовников
А почему про этот сериал всех футболистов опрашивают? Там вроде не про футбол.
+2
-1
+1
Совсем не понимаю людей,кто говорит я жил в то время это все фантазии про группировки и правила улицы,возраста и тп,типа такого не было.В этом и заключается именно прикол татарстанских группировок.Недаром это явление названо «Казанский феномен» такого в других городах союза не было.Был криминал,банды,но именно такого с конкретным сводом правил и поведения,и в таком количестве не было нигде только в Татарстане.
+2
-1
+1
Ответ Zak Zotin
Меня вынесла концовка Форест Гамп. Просто в щи.
не смотри зеленую милю
+2
-1
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Ответ PIT-BUL
😄 лет через 10 нас ждёт : "Айгуль где она сейчас?"
Учитывая, чья она дочка, то будет скорее, как с Петровым и Козловским - "Да сколько можно их видеть в каждом втором фильме!" .
+1
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+1
Ответ PIT-BUL
😄 лет через 10 нас ждёт : "Айгуль где она сейчас?"
На асфальте
+2
-1
+1
Ответ NikoVinkovic
Ну, в принципе очень здравая оценка этому кинотворению. Сказать, что это невероятный прорыв даже в отечественной киноиндустрии - нет. Сказать, что это полное говно - тоже нельзя, объективно сериал снят талантливо во многих аспектах. Сериал совсем неплохой для того, чтобы посмотреть его один раз, и ошибка многих - посмотреть первые две-три серии и подумать, что это сериал о романтизации уличной преступности. Многим не нравится довольно мутная концовка именно потому, что в концовке смещается ракурс, и нам показывают, как это всё выглядит со стороны и к каким последствиям приводит, в то время как в первых сериях мы смотрим на пацанскую тусовку глазами новичка-максималиста, и экшна в этом больше. Но ему очень повредил вселенский хайп - теперь каждый считает своим долгом высказаться, говно ли это или гениальное творение. А такие экстремальные оценки и не нужны просто достойному, но не эпохальному сериалу на один раз.
Так а кто решает, что эпохальный это сериал или нет?
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Ответ Вовщик
"Твенте чушпаны!"
Сраный
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