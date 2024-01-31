Карпин плакал на одной из сцен «Слова пацана»: «Не прям вау, но посмотреть можно»
Валерий Карпин оценил сериал «Слово пацана».
От редакции: в тексте могут быть спойлеры к сериалу «Слово пацана».
– Как вам сериал «Слово пацана»?
– Нормально. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я это все застал – хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани.
– Вы сказали, что с годами стали сентиментальнее. Что вас может растрогать до скупой мужской слезы?
– Фильм, вообще запросто. В том же «Слове пацана» был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал, – сказал тренер «Ростова» и сборной России.
– Фильм, вообще запросто. Ну или тупость футболиста. Вот, помню, Гатагов пришел контракт подписывать и даже читать не стал. Я плакал.
Спокойно и без истерик
Сказать, что это невероятный прорыв даже в отечественной киноиндустрии - нет.
Сказать, что это полное говно - тоже нельзя, объективно сериал снят талантливо во многих аспектах.
Сериал совсем неплохой для того, чтобы посмотреть его один раз, и ошибка многих - посмотреть первые две-три серии и подумать, что это сериал о романтизации уличной преступности. Многим не нравится довольно мутная концовка именно потому, что в концовке смещается ракурс, и нам показывают, как это всё выглядит со стороны и к каким последствиям приводит, в то время как в первых сериях мы смотрим на пацанскую тусовку глазами новичка-максималиста, и экшна в этом больше.
Но ему очень повредил вселенский хайп - теперь каждый считает своим долгом высказаться, говно ли это или гениальное творение. А такие экстремальные оценки и не нужны просто достойному, но не эпохальному сериалу на один раз.
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Это отрывок из книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х" Роберта Гараева.
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