Карпин плакал на одной из сцен «Слова пацана»: «Не прям вау, но посмотреть можно»

Валерий Карпин оценил сериал «Слово пацана».

От редакции: в тексте могут быть спойлеры к сериалу «Слово пацана».

– Как вам сериал «Слово пацана»?

– Нормально. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я это все застал – хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани.

– Вы сказали, что с годами стали сентиментальнее. Что вас может растрогать до скупой мужской слезы?

– Фильм, вообще запросто. В том же «Слове пацана» был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал, – сказал тренер « » и сборной России.