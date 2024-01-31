Тен Хаг о визите Рэшфорда в ночной клуб: «Маркус признал ответственность, вопрос закрыт. Каждый профессионал высокого уровня знает, что от него требуется»

Эрик тен Хаг прокомментировал инцидент с походом Маркуса Рэшфорда в ночной клуб.

На прошлой неделе стало известно, что форвард «МЮ» посетил ночной клуб, а затем пропустил тренировку и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. Появлялась информация, что могут оштрафовать на 650 тысяч фунтов.

«Он признал свою ответственность, а все остальное – это внутреннее дело. Вопрос закрыт. Это не имеет никакого отношения [к уважению]. Как я уже говорил, давайте сосредоточимся на игре. Думаю, что я выразился понятно – мы должны думать о победах в матчах.

В футболе нужна дисциплина как на поле, так и за его пределами, между ними есть грань. Каждый профессионал высокого уровня знает, что от него требуется. Мы должны сосредоточиться на победе – это все, что имеет значение.

В последних двух матчах Премьер-лиги [у Рэшфорда] два гола и голевая передача, у них отличная связка с Расмусом Хейлундом, и мы хотим, чтобы это продолжалось», – сказал главный тренер « ».

Рэшфорд пил текилу и коктейли во время вечеринки в среду. Об этом The Sun рассказала приглашенная им официантка: «Он был настолько пьян, что мне пришлось дотащить его до кровати»

Скандал в «МЮ»: Рэшфорд пропустил тренировку и матч «из-за болезни», но до этого провел две ночи в клубах