Тен Хаг о визите Рэшфорда в ночной клуб: «Маркус признал ответственность, вопрос закрыт. Каждый профессионал высокого уровня знает, что от него требуется»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд алкоголь и спорт Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал инцидент с походом Маркуса Рэшфорда в ночной клуб.

На прошлой неделе стало известно, что форвард «МЮ» посетил ночной клуб, а затем пропустил тренировку и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. Появлялась информация, что Маркуса могут оштрафовать на 650 тысяч фунтов.

«Он признал свою ответственность, а все остальное – это внутреннее дело. Вопрос закрыт. Это не имеет никакого отношения [к уважению]. Как я уже говорил, давайте сосредоточимся на игре. Думаю, что я выразился понятно – мы должны думать о победах в матчах.

В футболе нужна дисциплина как на поле, так и за его пределами, между ними есть грань. Каждый профессионал высокого уровня знает, что от него требуется. Мы должны сосредоточиться на победе – это все, что имеет значение.

В последних двух матчах Премьер-лиги [у Рэшфорда] два гола и голевая передача, у них отличная связка с Расмусом Хейлундом, и мы хотим, чтобы это продолжалось», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд пил текилу и коктейли во время вечеринки в среду. Об этом The Sun рассказала приглашенная им официантка: «Он был настолько пьян, что мне пришлось дотащить его до кровати»

Скандал в «МЮ»: Рэшфорд пропустил тренировку и матч «из-за болезни», но до этого провел две ночи в клубах

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53 комментария
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Все равны, но депутат равнее?🤔
+59
-12
+47
Ответ Люблю Марго Робби
Все равны, но депутат равнее?🤔
А в чем равнее? Его наказали: отстранили от матча и дали большой штраф
+38
-10
+28
Видать Роналду тот человек, который был недостаточно сосредоточен на победе.. хоть прояснилось
+29
-7
+22
Ответ Малком
Здесь одно из двух - либо Тен Хаг тренер не для топ-клуба на данный момент, либо МЮ больше не позиционирует себя как топ-клуб
Либо и то , и другое одновременно
+23
-2
+21
Ответ Кирилл Новокщенов
А в чем равнее? Его наказали: отстранили от матча и дали большой штраф
Санчо посмеялся)
+29
-11
+18
Ответ Безумный Макс
Санчо посмеялся)
Санчо не посмеялся, а вышел в паблик с открытыми обвинениями в адрес клуба/тренера.
+16
-6
+10
Дипломатия - сильное качество будущего политика
+9
0
+9
Ответ Кирилл Новокщенов
Публичные извинения за что? Он не обвинял тренера во лжи публично, как Санчо
то есть извинятся нужно только когда назвал тренера лгуном?
а за другие ошибки извинятся не нужно?
+9
-1
+8
Ответ Stadjer
Санчо не посмеялся, а вышел в паблик с открытыми обвинениями в адрес клуба/тренера.
Почитай в оригинале то что Санчо написал в твиттере, там было : "не верьте всему что пишут в прессе". И ни слова о хаге или клубе
+13
-6
+7
Здесь одно из двух - либо Тен Хаг тренер не для топ-клуба на данный момент, либо МЮ больше не позиционирует себя как топ-клуб
+9
-4
+5
Ответ Безумный Макс
Санчо посмеялся)
Санчо открыто назвал тренера лгуном, Рэшфорд не такой идиот
+8
-4
+4
Ответ Willy Kambwala
Почитай в оригинале то что Санчо написал в твиттере, там было : "не верьте всему что пишут в прессе". И ни слова о хаге или клубе
Я даже не знаю, кто больше держит окружающих за идиотов, ты или Санчо.
Полные твиты:
«Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности, на этой неделе я вел себя на тренировках очень хорошо.
«Я считаю, что есть и другие причины этого вопроса, в которые я не буду вдаваться, я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо!
«Все, что я хочу делать, это играть в футбол с улыбкой на лице и приносить пользу своей команде.
«Я уважаю все решения, принимаемые тренерским штабом, я играю с фантастическими игроками и благодарен за это, а я знаю, что каждую неделю это вызов.
+5
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+4
Санчо за меньшее слили)
+8
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Ответ Willy Kambwala
Ну и где тут критика тренера или клуба?
Так тен Хаг сказал, что Санчо не попал в заявку на матч с Арсеналом из-за плохой работы на тренировке.
Санчо в ответ написал, что это не так и на самом деле он козёл отпущения.
Ты издеваешься что-ли!?
+4
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Ответ Vatikan
забивает, раздает передачи, что ещё надо?
Чтобы не выбегал с мячом за пределы поля
+4
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Ответ Answer1
Чтобы не выбегал с мячом за пределы поля
кто ж виноват, что он мегабыстрый ,а поля маленькие
+4
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+4
Ответ Willy Kambwala
Да это походу ты издеваешься 🤣 я уважаю все решения тренерского штаба - офигенная критика клуба и тренера
Уважает, обвиняя их во лжи, отличное уважение.
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+3
Ответ Willy Kambwala
Почитай в оригинале то что Санчо написал в твиттере, там было : "не верьте всему что пишут в прессе". И ни слова о хаге или клубе
дословно он написал, что он козёл отпущения. В переводе на русский это означает "ко мне относятся несправедливо, тренер руководствуется не спортивным принципом, а личной симпатией". Или это ещё как-то можно истолковать?
+3
0
+3
А,,, тогда понятно на коленях прощения просил
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Ответ Fona
Публичные извинения перед Тэн Хагом были? В столовую ходить запрещали?
Публичные извинения за что? Он не обвинял тренера во лжи публично, как Санчо
+5
-2
+3
Больше не выйдет играть за мю, отправят во вторую команду. Будет тренироваться и сидеть отдельно, продадут за копейку чтобы избавиться побыстрее. Надеюсь так и сделают, да?
+3
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От Решфорда требуется разгоняться с мячом и врезаться в защитника. За это ему платят 300к фунтов в неделю, ну и за паспорт
+3
0
+3
Ответ Willy Kambwala
А ты был на тренировках? Может Тен Хаг лжёт, тут слово Хага против слова Санчо
Так о каком уважении может идти речь?
Тем более, о каком уважении может идти речь, когда он отказался за свои слова извиняться.
Ты либо очень тупо троллишь, либо реально не способен распознать отписку, написанную для проформы (про уважение к тренерскому штабу), чтобы смягчить предыдущие сообщения т.к. даже он сам понял что нагородил и сейчас к нему прилетят последствия.
+2
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+2
Ответ Willy Kambwala
Где тут хоть слово про Тен Хага или клуб? Причём эта писанина от Санчо была в ответ на то что Тен Хаг сказал конкретно про Санчо что он плохо тренируется, поэтому не играет
его босс - Тен Хаг. Кто ещё к нему может несправедливо относиться?
Насчёт "плохо тренируется" это ложь, таких слов не было. На вопрос "почему не играл Санчо?" был ответ "мы не выбрали его по результатам тренировок". В переводе на русский, опять же, это означает "не попал в состав, конкуренты проявили себя лучше". Никакой эмоциональной оценки плохо/хорошо не было ни разу со стороны Хага.
+2
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+2
Ответ Митрандир цвета хаки
Роналду как эдакий легенда - миф, пришёл в клуб, и показал амбициозным и молодым звёздам как : надо ворчать на скамейке✅ уходить до завершения матча со скамейки✅ изливать токсичность в прессе на клуб✅ Быть абузой и якорем(17 матчей не мог забить даже шлаку из ЛЕ) , но при этом все равно любить себя и требовать места в основе
Таков характер.. зато искренний.. отчасти благодаря этому он и стал кем есть сейчас
+2
0
+2
Ответ Textus
Видать Роналду тот человек, который был недостаточно сосредоточен на победе.. хоть прояснилось
Роналду как эдакий легенда - миф, пришёл в клуб, и показал амбициозным и молодым звёздам как : надо ворчать на скамейке✅
уходить до завершения матча со скамейки✅
изливать токсичность в прессе на клуб✅
Быть абузой и якорем(17 матчей не мог забить даже шлаку из ЛЕ) , но при этом все равно любить себя и требовать места в основе
+6
-5
+1
Ответ Что в моем бланте?
Очевидно, что Тен Хаг не авторитет для игроков и потерял раздевалку. Столько скандалов в МЮ
Для этих самовлюбленных нахлебников ни один тренер не будет авторитетом))
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Ответ Евгений Шевелёв
Что де натворил Санчо?
Не затащил матч с Арсеналом)
0
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Ответ Фанат спорта01
то есть извинятся нужно только когда назвал тренера лгуном? а за другие ошибки извинятся не нужно?
Публично?
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Ответ Anttii
Уважает, обвиняя их во лжи, отличное уважение.
А ты был на тренировках? Может Тен Хаг лжёт, тут слово Хага против слова Санчо
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