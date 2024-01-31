Тен Хаг о визите Рэшфорда в ночной клуб: «Маркус признал ответственность, вопрос закрыт. Каждый профессионал высокого уровня знает, что от него требуется»
Эрик тен Хаг прокомментировал инцидент с походом Маркуса Рэшфорда в ночной клуб.
На прошлой неделе стало известно, что форвард «МЮ» посетил ночной клуб, а затем пропустил тренировку и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. Появлялась информация, что Маркуса могут оштрафовать на 650 тысяч фунтов.
«Он признал свою ответственность, а все остальное – это внутреннее дело. Вопрос закрыт. Это не имеет никакого отношения [к уважению]. Как я уже говорил, давайте сосредоточимся на игре. Думаю, что я выразился понятно – мы должны думать о победах в матчах.
В футболе нужна дисциплина как на поле, так и за его пределами, между ними есть грань. Каждый профессионал высокого уровня знает, что от него требуется. Мы должны сосредоточиться на победе – это все, что имеет значение.
В последних двух матчах Премьер-лиги [у Рэшфорда] два гола и голевая передача, у них отличная связка с Расмусом Хейлундом, и мы хотим, чтобы это продолжалось», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Рэшфорд пил текилу и коктейли во время вечеринки в среду. Об этом The Sun рассказала приглашенная им официантка: «Он был настолько пьян, что мне пришлось дотащить его до кровати»
Скандал в «МЮ»: Рэшфорд пропустил тренировку и матч «из-за болезни», но до этого провел две ночи в клубах
а за другие ошибки извинятся не нужно?
Полные твиты:
«Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности, на этой неделе я вел себя на тренировках очень хорошо.
«Я считаю, что есть и другие причины этого вопроса, в которые я не буду вдаваться, я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо!
«Все, что я хочу делать, это играть в футбол с улыбкой на лице и приносить пользу своей команде.
«Я уважаю все решения, принимаемые тренерским штабом, я играю с фантастическими игроками и благодарен за это, а я знаю, что каждую неделю это вызов.
Санчо в ответ написал, что это не так и на самом деле он козёл отпущения.
Ты издеваешься что-ли!?
Тем более, о каком уважении может идти речь, когда он отказался за свои слова извиняться.
Ты либо очень тупо троллишь, либо реально не способен распознать отписку, написанную для проформы (про уважение к тренерскому штабу), чтобы смягчить предыдущие сообщения т.к. даже он сам понял что нагородил и сейчас к нему прилетят последствия.
Насчёт "плохо тренируется" это ложь, таких слов не было. На вопрос "почему не играл Санчо?" был ответ "мы не выбрали его по результатам тренировок". В переводе на русский, опять же, это означает "не попал в состав, конкуренты проявили себя лучше". Никакой эмоциональной оценки плохо/хорошо не было ни разу со стороны Хага.
уходить до завершения матча со скамейки✅
изливать токсичность в прессе на клуб✅
Быть абузой и якорем(17 матчей не мог забить даже шлаку из ЛЕ) , но при этом все равно любить себя и требовать места в основе