«МЮ» может оштрафовать Рэшфорда на 650 тысяч фунтов. Форвард ходил в ночной клуб, а потом пропустил тренировку и матч (The Sun)
Маркусу Рэшфорду грозит дисциплинарное наказание от «Манчестер Юнайтед».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустил тренировку команды и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. В среду его видели в ночном клубе. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию так: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь».
По информации The Sun, игроку грозит штраф в размере зарплаты за две недели. Эта сумма составляет 650 000 фунтов.
«Когда впервые было высказано предположение, что Маркус пропустил тренировку, потому что его не было дома накануне вечером, он отрицал это. Удивительно, что он думал, что сможет прийти в клуб, полный людей, и заявить, что этого не было.
Тренер будет очень разочарован», – отметил анонимный источник.
Не то что Роналду со своим непрофессиональным подходом, забивающий на тренировки и тянущий команду на дно ;)
Игроки вздохнули спокойно без гнета португальца
Троица Марсьяль-Рашфорд-Антони разрывают любые оборонительные построения
Браво, товарищи!
Ну может монитор надо включить, я не знаю...
Его палят на тусовке, и потом он выбывает.
Ну то есть не факт, что он там бухал или долбил что-то всю ночь. Но режим он нарушал
Ну и давайте откровенно, мы же не дети: когда после таких залетов игрок выбывает из строя - это практически всегда нарушение режима, причём осознанное.
А не "печенькой траванулся"
МЮ 10Хага - тотальный цирк, и ни разу не ДюСолей, а цирк поселка Шишкино тагильского уезда