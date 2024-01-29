«МЮ» может оштрафовать Рэшфорда на 650 тысяч фунтов. Форвард ходил в ночной клуб, а потом пропустил тренировку и матч (The Sun)

Маркусу Рэшфорду грозит дисциплинарное наказание от «Манчестер Юнайтед».

Нападающий « » пропустил тренировку команды и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. В среду его видели в ночном клубе. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию так: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь».

По информации The Sun, игроку грозит штраф в размере зарплаты за две недели. Эта сумма составляет 650 000 фунтов.

«Когда впервые было высказано предположение, что пропустил тренировку, потому что его не было дома накануне вечером, он отрицал это. Удивительно, что он думал, что сможет прийти в клуб, полный людей, и заявить, что этого не было.

Тренер будет очень разочарован», – отметил анонимный источник.