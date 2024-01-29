«МЮ» может оштрафовать Рэшфорда на 650 тысяч фунтов. Форвард ходил в ночной клуб, а потом пропустил тренировку и матч (The Sun)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд деньги Футбол

Маркусу Рэшфорду грозит дисциплинарное наказание от «Манчестер Юнайтед».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустил тренировку команды и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. В среду его видели в ночном клубе. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию так: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь».

По информации The Sun, игроку грозит штраф в размере зарплаты за две недели. Эта сумма составляет 650 000 фунтов. 

«Когда впервые было высказано предположение, что Маркус пропустил тренировку, потому что его не было дома накануне вечером, он отрицал это. Удивительно, что он думал, что сможет прийти в клуб, полный людей, и заявить, что этого не было.

Тренер будет очень разочарован», – отметил анонимный источник. 

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зашёл не в ту дверь
+99
-1
+98
Ответ Football poet
А по хорошему его надо не штрафовать, а разрывать с ним контракт/выставлять на трансфер, тянет как и клуб, так и атмосферу в раздевалке вниз
Да кому он нужен? Если он дома не заиграл, то никаких шансов, что вне острова заиграет. Из него пытались лепить звезду первого эшелона, рисовали ценники под 200 млн в английских газетах, а по факту он всегда был очень средним футболистом. Саудовская Аравия, и то вряд ли поведутся на бревно
+37
-7
+30
А по хорошему его надо не штрафовать, а разрывать с ним контракт/выставлять на трансфер, тянет как и клуб, так и атмосферу в раздевалке вниз
+42
-14
+28
Ответ Beast
Зашёл не в ту дверь
В жизни каждого же бывает, ну зашел на 5 минут в клуб))
+27
0
+27
А кто не болеет после клубов? Он же не соврал)
+23
-2
+21
В МЮ, конечно, собрались эталонные бездельники с огромными ЗП. Один Маунт на шикарном контракте с нулём голов в АПЛ чего только стоит.
+14
-1
+13
Так Рашфорд звездочка, как тащил наш МЮ, настоящий профессионал
Не то что Роналду со своим непрофессиональным подходом, забивающий на тренировки и тянущий команду на дно ;)
Игроки вздохнули спокойно без гнета португальца
Троица Марсьяль-Рашфорд-Антони разрывают любые оборонительные построения
Браво, товарищи!
+20
-9
+11
Ответ Football poet
А по хорошему его надо не штрафовать, а разрывать с ним контракт/выставлять на трансфер, тянет как и клуб, так и атмосферу в раздевалке вниз
Разрывать контракт с ним глупо! Его недавно переподписали на длительный срок, так ещё и зарплату солидно увеличили, т.е. клубу ещё придётся ухудшить своё финансовое положение, выплатив весь остаток по контракту. Вот продавать его надо было ещё при прошлом контракте, когда ПСЖ засматривался на случай ухода Мбаппе.
+12
-1
+11
Если вся история пропусков это правда, именно такое наказание и должно быть.
+8
-1
+7
в последние годы с ним стало слишком много проблем, плюс каждый сезон ему надо несколько месяцев чтобы набрать форму. очевидно футбол для него уже давно не на первом месте. надо продавать , пока можно за нормальную цену.
+6
-2
+4
Ответ maximilian_15
Челси прям не переплачивает за трансферы, зарплату и делает деньги из воздуха
Рэшфорд и Маунт не играют в Челси, поэтому причём тут Челси? Как в пословице: хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла.
+5
-1
+4
Ответ Алекс Мелкумян
В жизни каждого же бывает, ну зашел на 5 минут в клуб))
И там печенькой траванулся. Ну или смузи несвежий был ))
+4
0
+4
Ответ ten Hag
Так Рашфорд звездочка, как тащил наш МЮ, настоящий профессионал Не то что Роналду со своим непрофессиональным подходом, забивающий на тренировки и тянущий команду на дно ;) Игроки вздохнули спокойно без гнета португальца Троица Марсьяль-Рашфорд-Антони разрывают любые оборонительные построения Браво, товарищи!
С Трэшфордом МЮ занял 3е место, выиграл трофей и вышел в финал Кубка Англии, тогда как с Кришти было 6 место и позорный бестрофейный сезон, бгг
+11
-8
+3
Ответ Трусики в крови
650к(65лямов) это нормальная цена за косяки .
Не знаю деталей контракта Рэшфорда, но это плюс-минус его зарплата за 2 недели. В масштабах общего заработка это незначительная сумма)
+2
0
+2
Ответ No Name
Посмейся с себя, я как раз смотрю игры и вижу, что делает это недоразумение на поле, болтается на поле как мешок с 💩.. предыдущий сезон мог в самом деле, видимо перед истечением контракта где-то нашёл в себе силы, чтобы убедить клуб на продлевание с большой зп, после чего снова забил ### и шляется по клубам.
Смотришь игры и не видишь, насколько полезен для 7хага рашфор?)))
Ну может монитор надо включить, я не знаю...
+2
0
+2
Ответ Vatikan
26 лет человеку, не нагулялся ещё, что сразу штрафовать??
Так пускай гуляет. Профессиональный спорт тут причем?
+3
-1
+2
Ответ Бене Гессерит
Хм, да, причём здесь профессиональный спорт? Или что, он во время матча с поля в клуб зашёл?
Как раз профессионализм и заключается в том, чтобы всегда быть в форме и готовым играть. Не можешь совмещать клубы с играми и тренировками на следующий день - не ходи в клубы. Всё предельно просто вроде как.
+1
0
+1
Ответ Moscwow
Да кому он нужен? Если он дома не заиграл, то никаких шансов, что вне острова заиграет. Из него пытались лепить звезду первого эшелона, рисовали ценники под 200 млн в английских газетах, а по факту он всегда был очень средним футболистом. Саудовская Аравия, и то вряд ли поведутся на бревно
Ну нет, он не средний игрок. Просто он очень не стабилен. Может провести отрезок на уровне мбаппе, через месяц уже, как марсиаль играет. Короче месяц в сезоне он играет хорошо, а потооом(
+1
0
+1
Ответ Алексей Демченко
То есть ты не слышал о похождения Марсело , Роналдо , Робиньо и остальных в мадриде , в эпоху Галактикос ?))
Про Марсело первый раз слышу, скорее Роберто Карлос) они с Феноменом постоянно кайфовали)
+2
-1
+1
Наведите порядок в клубе..
+1
0
+1
Ответ Beast
Зашёл не в ту дверь
Рашфор уже заказывает водолазку
+1
0
+1
Ответ Бене Гессерит
> на основании чего сделан вывод, что повлиял заход в клуб? > на основании рассмотрения клубом этого момента
Футбольным клубом. Главный тренер сказал, что будет разбираться. И Вы вторую часть моего комментария почему-то игнорируете.
Его палят на тусовке, и потом он выбывает.
Ну то есть не факт, что он там бухал или долбил что-то всю ночь. Но режим он нарушал
+1
0
+1
Ответ ПравдоРуб
Почему в МЮ столько скандалов? Понятно что игроки виноваты, но видимо и руководство тоже раз такой бардак твориться. Почему то в Реале где всегда было много Бразильцев а они любят тусить такого я никогда не слышал
В Реале больше по хоум-видео угарают
+1
0
+1
Ответ Бене Гессерит
На основании чего сделан вывод, что на его способность тренироваться и играть повлиял заход в клуб?
На основании заявления клуба, что именно этот момент они рассматривают, как основную причину его не выхода на тренировку и матч.
Ну и давайте откровенно, мы же не дети: когда после таких залетов игрок выбывает из строя - это практически всегда нарушение режима, причём осознанное.
А не "печенькой траванулся"
+1
0
+1
Ответ No Name
Нынешний Рэшфорд как раз тот, кто способен тащить ага😆🤦🏻‍♂️
Открываем фбреф и смеёмся с фанатов 7хага, которые ни игры, ни статистику не смотрят🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Да зачем штрафовать? Давайте сразу в тюрьму его посадите за ночной клуб, или расстреляйте :)))
МЮ 10Хага - тотальный цирк, и ни разу не ДюСолей, а цирк поселка Шишкино тагильского уезда
+2
-1
+1
Ответ ПравдоРуб
Почему в МЮ столько скандалов? Понятно что игроки виноваты, но видимо и руководство тоже раз такой бардак твориться. Почему то в Реале где всегда было много Бразильцев а они любят тусить такого я никогда не слышал
То есть ты не слышал о похождения Марсело , Роналдо , Робиньо и остальных в мадриде , в эпоху Галактикос ?))
+1
0
+1
Ответ No Name
🤦🏻‍♂️ Я тебе говорю, был полезен в предыдущем и ничего из себя в нынешнем не представляет.
Ничего это топ3 по атакующим показателям в клубе после Бруну и Гарначо?))
+2
-1
+1
Ну так реально же приболел - похмелье было.
+2
-1
+1
Был бы это Санчо, 7 хаг подверг бы его публичному порицанию
+9
-8
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий