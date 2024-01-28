Рэшфорд пропустит матч с «Ньюпортом» из-за болезни. Его видели в ночном клубе в среду

Маркус Рэшфорд пропустит матч с «Ньюпортом» из-за болезни.

«Рэшфорд недостаточно здоров, чтобы быть в составе «Ньюпорта» после болезни. Он остался в Кэррингтоне, чтобы тренироваться, пока восстанавливается», – сообщили в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором форвард «Юнайтед» заходит в ночной клуб в Белфасте, столице Северной Ирландии, в среду вечером.

Близкие к Рэшфорду источники сообщили, что он зашел перекусить и вынужден был отложить обратный рейс из-за болезни.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции в пятницу сообщил, что футболист пропустил утреннюю тренировку команды, так как «заболел».