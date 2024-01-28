Рэшфорд пропустит матч с «Ньюпортом» из-за болезни. Его видели в ночном клубе в среду

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии травмы Ньюпорт Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд пропустит матч с «Ньюпортом» из-за болезни.

«Рэшфорд недостаточно здоров, чтобы быть в составе «Ньюпорта» после болезни. Он остался в Кэррингтоне, чтобы тренироваться, пока восстанавливается», – сообщили в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором форвард «Юнайтед» заходит в ночной клуб в Белфасте, столице Северной Ирландии, в среду вечером. 

Близкие к Рэшфорду источники сообщили, что он зашел перекусить и вынужден был отложить обратный рейс из-за болезни.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции в пятницу сообщил, что футболист пропустил утреннюю тренировку команды, так как «заболел».

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18 комментариев
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Ответ Valentin Efimenko
Долго он выхаживается , однако , для спортсмена такого возраста
Да лошок полнейший. Варди в 7 утра вискарь допивал и занюхивал, а к вечеру на поле выходил и дубль забивал
Не паспортист Рэшфорд. По поведению - типичный чернокожий футболист родившийся в Англии
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Подхватил загадочную болезнь в ночном клубе.
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В ночном клубе все на него чихать хотели, вот и заболел
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Похмелья это болезнь )
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Что за болезнь такая? Он там что, триппер подхватил ?
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Этот позёр так и останется очередным из подававших надежды воспитанников.
Видимо вдохновляется своими дружбанами лентяями, вроде Санчо и Погба, из серии не привыкших напрягаться. Провёл один удачный сезон, переподписал контракт с жирным зп и дальше вообще не считает нужным напрягаться. Выходит на игры не показывая никакой внятной игры, лажает регулярно, зато закатив один несчастный гол в игре ТТХ с таким пафосом отмечает забитый гол, мол заткнул он хейтеров. Прекрасно видя свои нулевые показатели, человек считает позволительным вот так относиться к делу. Такие паразиты, для которых клуб, кроме приносящих больших денег больше ничего не значит, должны катиться вон из этого клуба, будь даже они такими распиаренными воспитанниками, ввиду депутатской активности.
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Ответ Will Turner
Да лошок полнейший. Варди в 7 утра вискарь допивал и занюхивал, а к вечеру на поле выходил и дубль забивал Не паспортист Рэшфорд. По поведению - типичный чернокожий футболист родившийся в Англии
И водочкой со скитлз закидывался, а играет до сих пор, в 30+ лет забивал по 10-15 мячей. Мне кажется Рэшфорд к его возрасту развалится уже просто.
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Ответ Today I feel Qatari
А почему это Санчо не попадал в состав потому что "плохо тренировался", а Рэшфорд потому что "заболел"? Нет ли тут некоторых лысых двойных стандартов?
Я думаю это заявление ничего не значит, наверняка что-то будет но уже позже, сейчас они видимо чтобы от этой шумихи на время отвязаться, сделали это заявление.
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Le Rex Club топовое место, да есть и другие крутые места + будут партнёры по тусовкам. Корочь пора Рашфорду в ПСЖ + им уже ПСЖ как то интересовался.
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Перепил малеха, с кем не бывает.

Теперь до конца сезона может лечиться от похмелоса.
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Долго он выхаживается , однако , для спортсмена такого возраста
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А почему это Санчо не попадал в состав потому что "плохо тренировался", а Рэшфорд потому что "заболел"? Нет ли тут некоторых лысых двойных стандартов?
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Может ПСЖ продав Мбаппе придёт за этим 🤡и заберёт его? Пусть забирают и делают из него свою звезду, уж популярности ему не занимать. Тошнит уже от этого 🤡
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Алкоголизм? Нельзя запускать.
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хотелось бы увидеть Гарначо и Диало на флангах.
а Рэшфорд пусть хорошенько лечится, чтобы точно восстановиться к следующему сезону.
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Ответ No Name
Я думаю это заявление ничего не значит, наверняка что-то будет но уже позже, сейчас они видимо чтобы от этой шумихи на время отвязаться, сделали это заявление.
Ничего не будет лол. Рэша уже сколько раз ловили на несоблюдении дисциплины и что? Кидает лысого с прогибом через себя как хочет и дальше будет. Некоторым любимчикам это можно
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