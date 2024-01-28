Рэшфорд пропустит матч с «Ньюпортом» из-за болезни. Его видели в ночном клубе в среду
Маркус Рэшфорд пропустит матч с «Ньюпортом» из-за болезни.
«Рэшфорд недостаточно здоров, чтобы быть в составе «Ньюпорта» после болезни. Он остался в Кэррингтоне, чтобы тренироваться, пока восстанавливается», – сообщили в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором форвард «Юнайтед» заходит в ночной клуб в Белфасте, столице Северной Ирландии, в среду вечером.
Близкие к Рэшфорду источники сообщили, что он зашел перекусить и вынужден был отложить обратный рейс из-за болезни.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции в пятницу сообщил, что футболист пропустил утреннюю тренировку команды, так как «заболел».
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Видимо вдохновляется своими дружбанами лентяями, вроде Санчо и Погба, из серии не привыкших напрягаться. Провёл один удачный сезон, переподписал контракт с жирным зп и дальше вообще не считает нужным напрягаться. Выходит на игры не показывая никакой внятной игры, лажает регулярно, зато закатив один несчастный гол в игре ТТХ с таким пафосом отмечает забитый гол, мол заткнул он хейтеров. Прекрасно видя свои нулевые показатели, человек считает позволительным вот так относиться к делу. Такие паразиты, для которых клуб, кроме приносящих больших денег больше ничего не значит, должны катиться вон из этого клуба, будь даже они такими распиаренными воспитанниками, ввиду депутатской активности.
Теперь до конца сезона может лечиться от похмелоса.
а Рэшфорд пусть хорошенько лечится, чтобы точно восстановиться к следующему сезону.