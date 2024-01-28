«Рэшфорд, можно нам твою недельную зарплату?» Фанаты «Ньюпорта» адресовали баннер форварду «МЮ». Маркус пропустил игру Кубка Англии из-за болезни

Болельщики «Ньюпорта» адресовали ироничный баннер Маркусу Рэшфорду.

В матче 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде « » из 4-го английского дивизиона со счетом 4:2.

Группа болельщиков хозяев вывесила на трибуне баннер: « , можно нам твою недельную зарплату?»

Отметим, что нападающий « » пропустил сегодняшний матч – объяснил отсутствие Рэшфорда болезнью. Ранее стало известно, что в среду Маркус посетил ночной клуб в Белфасте.