«Рэшфорд, можно нам твою недельную зарплату?» Фанаты «Ньюпорта» адресовали баннер форварду «МЮ». Маркус пропустил игру Кубка Англии из-за болезни

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии болельщики Д4 Англия Ньюпорт Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд деньги ахахаха Футбол

Болельщики «Ньюпорта» адресовали ироничный баннер Маркусу Рэшфорду.

В матче 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Ньюпорт» из 4-го английского дивизиона со счетом 4:2.

Группа болельщиков хозяев вывесила на трибуне баннер: «Рэшфорд, можно нам твою недельную зарплату?»

Отметим, что нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустил сегодняшний матчЭрик тен Хаг объяснил отсутствие Рэшфорда болезнью. Ранее стало известно, что в среду Маркус посетил ночной клуб в Белфасте.

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6 комментариев
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Круто! Да это ж круто!
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Да, в трансляции это было забавно, оператор прям сделал акцент на этом плакате 😁
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Нет, не можно))
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Ответ Сэр Балтимор
А может заберете зарплату 7Хага? Рашфор что в этом сезоне, что в прошлом - топ3 игрок команды
Топ 30 игрок команды
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Ответ Сэр Балтимор
А может заберете зарплату 7Хага? Рашфор что в этом сезоне, что в прошлом - топ3 игрок команды
В этом сезоне он в топ 3 худших
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