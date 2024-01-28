«Рэшфорд, можно нам твою недельную зарплату?» Фанаты «Ньюпорта» адресовали баннер форварду «МЮ». Маркус пропустил игру Кубка Англии из-за болезни
Болельщики «Ньюпорта» адресовали ироничный баннер Маркусу Рэшфорду.
В матче 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Ньюпорт» из 4-го английского дивизиона со счетом 4:2.
Группа болельщиков хозяев вывесила на трибуне баннер: «Рэшфорд, можно нам твою недельную зарплату?»
Отметим, что нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустил сегодняшний матч – Эрик тен Хаг объяснил отсутствие Рэшфорда болезнью. Ранее стало известно, что в среду Маркус посетил ночной клуб в Белфасте.