Спортивный отдел «Реала» следил за Ренаном и планировал взять игрока в аренду. Футболист «Зенита» перейдет в «Интернасьонал»
«Реал» не договорился о подписании игрока «Зенита» Роберта Ренана.
20-летний бразильский защитник практически согласовал переход в «Интернасьонал» на правах аренды, об этом сообщил As.
Отмечается, что за бразильцем следил спортивный отдел «Реала» во главе с главным скаутом Джуни Калафатом. Испанский клуб рассчитывал приобрети игрока на правах аренды.
Роберт Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В этом сезоне он провел за петербуржцев 8 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.
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