Спортивный отдел «Реала» следил за Ренаном и планировал взять игрока в аренду. Футболист «Зенита» перейдет в «Интернасьонал»

«Реал» не договорился о подписании игрока «Зенита» Роберта Ренана.

20-летний бразильский защитник практически согласовал переход в « » на правах аренды, об этом сообщил As.

Отмечается, что за бразильцем следил спортивный отдел « » во главе с главным скаутом Джуни Калафатом. Испанский клуб рассчитывал приобрети игрока на правах аренды.

выступает за « » с января 2023 года. В этом сезоне он провел за петербуржцев 8 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.

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