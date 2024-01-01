Спортивный отдел «Реала» следил за Ренаном и планировал взять игрока в аренду. Футболист «Зенита» перейдет в «Интернасьонал»

Теги Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

«Реал» не договорился о подписании игрока «Зенита» Роберта Ренана.

20-летний бразильский защитник практически согласовал переход в «Интернасьонал» на правах аренды, об этом сообщил As.

Отмечается, что за бразильцем следил спортивный отдел «Реала» во главе с главным скаутом Джуни Калафатом. Испанский клуб рассчитывал приобрети игрока на правах аренды.

Роберт Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В этом сезоне он провел за петербуржцев 8 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.

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6 комментариев
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Не доследил, бревно конкретное
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Ренанн принес Зениту Кубок Супер! По повадкам он не защитник конечно.
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Они что, заказали специальную камеру для скамейки?)
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Ладно, Ренана Реал может забирать, но Алипа точно не отдадим!!!
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