Экс-игрок Бразилии Кариока о похищении: «Меня ударили по голове прикладом, а когда я сел в машину, накинули капюшон. Тяжело, когда к твоей голове все время приставлен пистолет»

Похитители экс-игрока сборной Бразилии Марселиньо Кариоки вымогали у него деньги.

Напомним, бывший игрок « » и «Валенсии» пропал в воскресенье вечером – он не вернулся домой после мероприятия на одном из стадионов Сан-Паулу.

На следующий день Марселиньо записал видеообращение, в котором заявил, что на мероприятии познакомился с замужней женщиной, а похищение организовал ее супруг. Вскоре похитители отпустили экс-футболиста.

По сообщениям полиции штата Сан-Паулу, похитители вымогали у Кариоки деньги – в общей сложности он перевел преступникам примерно 40 000 реалов (около 9 000 евро). По подозрению в вымогательстве путем похищения задержаны пять человек.

По словам самого Кариоки, похищение произошло в субботу утром в восточной части Сан-Паулу – три человека подошли к нему, когда он приехал к подруге, чтобы отдать ей билеты на мероприятие. Похитители потребовали у экс-футболиста деньги и пароль от мобильного телефона, угрожая пистолетом. Помимо Кариоки преступники похитили и его друга.

«Меня ударили по голове прикладом, а когда я сел в машину, на меня накинули капюшон – больше я ничего не видел.

Я беспокоился не о деньгах, а о жизни – своей и друга. Я сказал им, что просто хочу, чтобы меня отпустили. Тяжело, когда к твоей голове все время приставлен пистолет», – сказал Кариока.

Также Марселиньо опроверг связь с женой организатора похитителя, о которой ранее заявил в видеообращении – по его словам, преступники заставили его записать ролик, чтобы ввести следствие в заблуждение.

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