«Сельта» подписала опорника Жаилсона из «Палмейрас» как свободного агента

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сельта Ла Лига трансферы Жаилсон Маркес Футбол

«Сельта» объявила о подписании бразильского полузащитника.

Состав команды пополнил Жаилсон Маркес. 28-летний футболист покинул «Палмейрас» в качестве свободного агента.

Контракт с опорным хавбеком рассчитан до лета 2025 года, предусмотрена опция продления на сезон.

Жаилсон провел в этом году 8 матчей в высшей лиге Бразилии и отметился одним голевым пасом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: rccelta.es

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1 комментарий
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Ну от всех неравнодушных к этой новости людей , поздравляю Сельту и этого бразильца
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