«Сельта» подписала опорника Жаилсона из «Палмейрас» как свободного агента

«Сельта» объявила о подписании бразильского полузащитника.

Состав команды пополнил . 28-летний футболист покинул « » в качестве свободного агента.

Контракт с опорным хавбеком рассчитан до лета 2025 года, предусмотрена опция продления на сезон.

Жаилсон провел в этом году 8 матчей в высшей лиге Бразилии и отметился одним голевым пасом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: rccelta.es

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