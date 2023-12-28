«Сельта» подписала опорника Жаилсона из «Палмейрас» как свободного агента
«Сельта» объявила о подписании бразильского полузащитника.
Состав команды пополнил Жаилсон Маркес. 28-летний футболист покинул «Палмейрас» в качестве свободного агента.
Контракт с опорным хавбеком рассчитан до лета 2025 года, предусмотрена опция продления на сезон.
Жаилсон провел в этом году 8 матчей в высшей лиге Бразилии и отметился одним голевым пасом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: rccelta.es
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