Экс-игрок Бразилии Кариока о похищении: «Они спросили: «Когда-нибудь играл в русскую рулетку?» Услышав вертолет, я не знал, что будет дальше – думал, нас убьют»

Экс-игрок Бразилии Марселиньо Кариока рассказал об освобождении после похищения.

Напомним, бывший игрок «Коринтианс» и «Валенсии» был похищен в Сан-Паулу на прошлой неделе – преступники вымогали у Кариоки деньги, угрожая пистолетом. Вместе с ним был похищен и его друг. Вскоре похитители отпустили экс-футболиста.

По сообщениям полиции штата Сан-Паулу, в общей сложности Кариока перевел преступникам примерно 40 000 реалов (около 9 000 евро). По подозрению в вымогательстве путем похищения задержаны пять человек.

«Все время паника. «Нам нужны деньги. Невозможно, чтобы на его счете не было денег. У футболиста есть деньги».

«Ты когда-нибудь играл в русскую рулетку?» Вращение. Было слышно вращение [барабана], но ничего не видно. Они положили пистолет под полотенце. Никто не разговаривал. Они не переговаривались, потому что боялись.

Мы услышали [полицейский] вертолет. Кто-то уже пришел и сказал: «Дом оцеплен». Пришел полицейский, подошел к воротам и сказал: «Я войду. Откройте». Я не знал, что будет дальше. Я думал, что они будут стрелять, что они нас убьют. Я опустил голову: «Господи, нет, нет». Он [полицейский] сказал: «Иди. Ты свободен». Я обнял его как своего отца, моего брата, друга. Потому что он рисковал своей жизнью», – сказал Кариока.

Экс-игрок Бразилии Кариока о похищении: «Меня ударили по голове прикладом, а когда я сел в машину, накинули капюшон. Тяжело, когда к твоей голове все время приставлен пистолет»

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