«Бетис» подписал хавбека «Интернасьонала» и сборной США Джонни за 6 млн евро

Теги Интернасьонал высшая лига Бразилия Бетис Ла Лига трансферы деньги Джонни де Соуза Футбол

Полузащитник сборной США Джонни де Соуза переходит в «Бетис».

Испанский клуб объявил о приобретении футболиста «Интернасьонала». Контракт рассчитан до 2029 года.

По данным Marca, «Бетис» заплатит 6 млн евро за 80% экономических прав на игрока.

В 2023 году Джонни провел 22 матча в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: realbetisbalompie.es

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6 комментариев
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"Джонни, они на деревьях"
+2
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Ответ stason79
Джонни... Лимбо..
Palagin on the beat
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Молодец.Лучше перейти в Бетис,чем в барселону
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Джонни... Лимбо..
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зер гут
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Лахантаэстамалока
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