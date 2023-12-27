«Бетис» подписал хавбека «Интернасьонала» и сборной США Джонни за 6 млн евро
Полузащитник сборной США Джонни де Соуза переходит в «Бетис».
Испанский клуб объявил о приобретении футболиста «Интернасьонала». Контракт рассчитан до 2029 года.
По данным Marca, «Бетис» заплатит 6 млн евро за 80% экономических прав на игрока.
В 2023 году Джонни провел 22 матча в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: realbetisbalompie.es
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам