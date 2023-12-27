«Бетис» подписал хавбека «Интернасьонала» и сборной США Джонни за 6 млн евро

Полузащитник сборной США Джонни де Соуза переходит в «Бетис».

Испанский клуб объявил о приобретении футболиста « ». Контракт рассчитан до 2029 года.

По данным Marca, « » заплатит 6 млн евро за 80% экономических прав на игрока.

В 2023 году провел 22 матча в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: realbetisbalompie.es

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам