Боэ прошел медосмотр для «Баварии» и может дебютировать 3 февраля. «Галатасарай» получит 28-29 млн евро

Саша Боэ может дебютировать за «Баварию» уже на следующих выходных.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что защитник успешно прошел медосмотр. С ним будет заключен контракт сроком до 2029 года.

« » в результате трансфера получит 28-29 млн евро.

Ожидается, что футболист впервые сыграет за новую команду 3 февраля – против гладбахской «Боруссии».

Со статистикой 23-летнего Боэ можно ознакомиться здесь.