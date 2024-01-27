Боэ прошел медосмотр для «Баварии» и может дебютировать 3 февраля. «Галатасарай» получит 28-29 млн евро
Саша Боэ может дебютировать за «Баварию» уже на следующих выходных.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что защитник успешно прошел медосмотр. С ним будет заключен контракт сроком до 2029 года.
«Галатасарай» в результате трансфера получит 28-29 млн евро.
Ожидается, что футболист впервые сыграет за новую команду 3 февраля – против гладбахской «Боруссии».
Со статистикой 23-летнего Боэ можно ознакомиться здесь.