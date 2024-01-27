Боэ прошел медосмотр для «Баварии» и может дебютировать 3 февраля. «Галатасарай» получит 28-29 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Саша Боэ Футбол

Саша Боэ может дебютировать за «Баварию» уже на следующих выходных.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что защитник успешно прошел медосмотр. С ним будет заключен контракт сроком до 2029 года.

«Галатасарай» в результате трансфера получит 28-29 млн евро.

Ожидается, что футболист впервые сыграет за новую команду 3 февраля – против гладбахской «Боруссии».

Со статистикой 23-летнего Боэ можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Удачи Саша
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Когда бавари играла с галатасараем в этом году в группе лч,очень хорошо помню. Мне очень понравилась игра этой Саши,подумал что классный он парень(самый лучший игрок Галатасарая даже в том матче)🙃и вот судьба,он теперь играет за мою любимую команду❤️
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Лучше Араухо
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Зачем Баварии так срочно понадобился цз ростом ниже 180 см? Боэ хорош, но Бавария это другой уровень.
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Думаю зажгет, очень выносливый бегун туда-обратно!
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Ответ Расул Сабиров
Когда бавари играла с галатасараем в этом году в группе лч,очень хорошо помню. Мне очень понравилась игра этой Саши,подумал что классный он парень(самый лучший игрок Галатасарая даже в том матче)🙃и вот судьба,он теперь играет за мою любимую команду❤️
ну ещё пока не играет всё же
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