«Бавария» договорилась о трансфере защитника «Галатасарая» Боэ за 28-29 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Саша Боэ деньги Футбол

«Бавария» договорилась о трансфере защитника «Галатасарая».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Саша Боэ присоединится к мюнхенскому клубу, заключив контракт сроком до лета 2029 года.

Мюнхенцы заплатят за 23-летнего футболиста 28-29 млн евро. Ожидается, что он прилетит в Германию в субботу.

В текущем сезоне Боэ провел 19 игр в чемпионате Турции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Добро пожаловать! В играх с Баварией запомнился прической и агрессией, впрочем не чрезмерной. Надеюсь оправдает ожидания
+6
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+6
Чес слово, игрок хороший, но блин достал комментатор , с мю . саша буй , саша буй. Даже жена заинтересовалась+((
+4
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+4
Ну что ж... Servus, как говорится. Ждём достойной игры.
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+1
посмотрим поглядим
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+1
Ответ l1973
Чес слово, игрок хороший, но блин достал комментатор , с мю . саша буй , саша буй. Даже жена заинтересовалась+((
Эльвин Керимов😁
+1
0
+1
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