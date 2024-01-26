«Бавария» договорилась о трансфере защитника «Галатасарая» Боэ за 28-29 млн евро

«Бавария» договорилась о трансфере защитника «Галатасарая».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что присоединится к мюнхенскому клубу, заключив контракт сроком до лета 2029 года.

Мюнхенцы заплатят за 23-летнего футболиста 28-29 млн евро. Ожидается, что он прилетит в Германию в субботу.

В текущем сезоне Боэ провел 19 игр в чемпионате Турции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.