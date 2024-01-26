«Бавария» договорилась о трансфере защитника «Галатасарая» Боэ за 28-29 млн евро
«Бавария» договорилась о трансфере защитника «Галатасарая».
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Саша Боэ присоединится к мюнхенскому клубу, заключив контракт сроком до лета 2029 года.
Мюнхенцы заплатят за 23-летнего футболиста 28-29 млн евро. Ожидается, что он прилетит в Германию в субботу.
В текущем сезоне Боэ провел 19 игр в чемпионате Турции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.