«Бавария» до 30+2 млн евро увеличила предложение по правому защитнику «Галатасарая» Боэ

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Саша Боэ Футбол

«Бавария» ведет переговоры о трансфере защитника «Галатасарая» Саши Боэ.

Как сообщает турецкий журналист Салим Манав, немецкий клуб увеличил предложение до 30+2 млн евро.

За час до этого журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг написал, что «Бавария» повысила предложение до 25+5 млн евро. «Галатасарай» требовал 30 млн евро и бонусы.

Журналист Sky Sport Deutschland Керри Хау сообщает, что сегодня утром Боэ прибыл на базу «Галатасарая». Он ждет разрешения на переход в «Баварию», но соглашения между клубами пока нет.

«Бавария» на всякий случай организовала для Саши частный самолет, который дожидался его в аэропорту. Как сообщил журналист Ягиз Сабунчоглу, по требованию «Галатасарая» перелет был отменен. Несмотря на это, «Бавария» оставила самолет в Стамбуле и попросила авиакомпанию подождать.

В этом сезоне у 23-летнего правого защитника 2 гола в 31 матче за клуб. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ПавелАвер
Там Клопп освобождается,надо хватать и в Мюнхен.
Он отдыхать хочет а не в Баварию
+8
-1
+7
Сегодня праздник у ребят, ликуют мюнхенцы
Сегодня в гости к нам приедет бист из Турции
+5
-2
+3
Ответ ПавелАвер
Там Клопп освобождается,надо хватать и в Мюнхен.
Всё-таки тяжеловато в таком возрасте ему будет бровку перепахивать
+3
-1
+2
Там Клопп освобождается,надо хватать и в Мюнхен.
+3
-2
+1
Вот как раз Саша Боэ очень похож на Трента Александера-Арнольда.
Если Клопп окажется в Баварии, уже многие футболисты подходят Юргену по стилю.
0
0
0
Ответ ПавелАвер
Там Клопп освобождается,надо хватать и в Мюнхен.
Тухель сегодня весь день икать будет походу)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий