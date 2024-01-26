«Бавария» до 30+2 млн евро увеличила предложение по правому защитнику «Галатасарая» Боэ

«Бавария» ведет переговоры о трансфере защитника «Галатасарая» Саши Боэ.

Как сообщает турецкий журналист Салим Манав, немецкий клуб увеличил предложение до 30+2 млн евро.

За час до этого журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг написал, что «Бавария» повысила предложение до 25+5 млн евро. « » требовал 30 млн евро и бонусы.

Журналист Sky Sport Deutschland Керри Хау сообщает, что сегодня утром Боэ прибыл на базу «Галатасарая». Он ждет разрешения на переход в «Баварию», но соглашения между клубами пока нет.

« » на всякий случай организовала для частный самолет, который дожидался его в аэропорту. Как сообщил журналист Ягиз Сабунчоглу, по требованию «Галатасарая» перелет был отменен. Несмотря на это, «Бавария» оставила самолет в Стамбуле и попросила авиакомпанию подождать.

В этом сезоне у 23-летнего правого защитника 2 гола в 31 матче за клуб. Его статистика доступна здесь.