Де Йонг после 3:5: «Мы верим в Хави, это вина игроков. С топ-командами такого не должно происходить»
Френки де Йонг поддержал тренера Хави после очередного поражения «Барселоны».
«Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги. Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.
«Если уступаешь со счетом 0:2, а потом ведешь 3:2, такой матч нельзя отдавать. Мы проиграли. Нам нужно стать лучше. Такого не должно происходить с топ-командами. Если у игроков есть опыт, такого не должно быть.
Не может быть у соперника после нашего камбэка так много свободного пространства для контратак, с которых мы еще и пропускаем.
Мы должны выступать намного лучше. В этом сезоне многое с нами случилось.
Отмена пенальти? Если бы его назначили, нам бы это очень помогло. Но судьи и ВАР посмотрели момент, и решение отменили. Нам нужно верить им.
Мы верим в тренерский штаб [и Хави]. Это вина игроков», – сказал хавбек «Барсы» де Йонг в эфире DAZN.
Проиграть 3:5 - это не камбэк)
А так вина тренерского штаба тоже есть, например, нет поставленной игры в атаке до сих пор. Понимаю, отсутствие Бускетса больно ударило по розыгрышу и игре в центре поля, но в целом команда даже в защите играет дерьмово прям. В прошлом году хотя бы защита играла неплохо. Да, пропускали аномально мало и было ясно, что в этом сезоне будут пропускать больше, но чтоб настолько много и легко - это явно перебор
Грустно что гура, рычаг и климов тихонько читают коменты и сидят по норам, нет чтобы поддержать