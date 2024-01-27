Де Йонг после 3:5: «Мы верим в Хави, это вина игроков. С топ-командами такого не должно происходить»

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг поддержал тренера Хави после очередного поражения «Барселоны».

«Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги. Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.

«Если уступаешь со счетом 0:2, а потом ведешь 3:2, такой матч нельзя отдавать. Мы проиграли. Нам нужно стать лучше. Такого не должно происходить с топ-командами. Если у игроков есть опыт, такого не должно быть.

Не может быть у соперника после нашего камбэка так много свободного пространства для контратак, с которых мы еще и пропускаем.

Мы должны выступать намного лучше. В этом сезоне многое с нами случилось.

Отмена пенальти? Если бы его назначили, нам бы это очень помогло. Но судьи и ВАР посмотрели момент, и решение отменили. Нам нужно верить им.

Мы верим в тренерский штаб [и Хави]. Это вина игроков», – сказал хавбек «Барсы» де Йонг в эфире DAZN.

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26 комментариев
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Вы не топ команда
+27
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+19
С топ командами такое и не происходит
+10
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+5
Ответ Стахович
Одно чемпионство за пять лет.Об этом мечтал Де Йонг когда уходил из того Аякса?Ну хоть деньги хорошие платят тут
*не платят
+4
-1
+3
Френки приходил в команду полную звёзд, а сейчас играет с 16 летними сосунками и польским пенсионером. Небольшой контраст
+2
-1
+1
Ответ Stalso
Вы не топ команда
Сделать камбек в 3 гола за 10 минут не топ команда?
+3
-2
+1
Ответ Life Music
Сделать камбек в 3 гола за 10 минут не топ команда?
Мне кажется, что ты не до конца понимаешь, что такое камбэк)
Проиграть 3:5 - это не камбэк)
+2
-1
+1
Ну вообще Барса уже лет 5 не топ-команда.
А так вина тренерского штаба тоже есть, например, нет поставленной игры в атаке до сих пор. Понимаю, отсутствие Бускетса больно ударило по розыгрышу и игре в центре поля, но в целом команда даже в защите играет дерьмово прям. В прошлом году хотя бы защита играла неплохо. Да, пропускали аномально мало и было ясно, что в этом сезоне будут пропускать больше, но чтоб настолько много и легко - это явно перебор
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При счёте 3-2 надо было играть спокойно, тянуть время. Вильярреал не прессинговал, зачем усложнять было не понятно.
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Да мы тоже верим Чапи.
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Радует, что команда вместе с тренером и каждый готов взять ответственность за плохой результат на себя. На рынке нет свободных тренеров, которые смогли бы исправить ситуацию здесь и сейчас, менять Хави нет смысла. В этом сезоне из-за огромного количества травм и плохой формы лидеров (из-за этих же травм), стоит рассчитывать только на зону ЛЧ в примере, вряд ли в нынешней ЛЧ дальше четвертьфинала пройдут, а на следующий с выздоровевшими игроками бороться за все титулы как и должна делать Барселона!
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Все мы верим в Хави
Грустно что гура, рычаг и климов тихонько читают коменты и сидят по норам, нет чтобы поддержать
+1
-1
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Ответ Stalso
Вы не топ команда
не разрушай их внутренний мир
+5
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