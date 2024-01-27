Де Йонг после 3:5: «Мы верим в Хави, это вина игроков. С топ-командами такого не должно происходить»

Френки де Йонг поддержал тренера Хави после очередного поражения «Барселоны».

« » дома уступила « » (3:5) в 22-м туре . Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.

«Если уступаешь со счетом 0:2, а потом ведешь 3:2, такой матч нельзя отдавать. Мы проиграли. Нам нужно стать лучше. Такого не должно происходить с топ-командами. Если у игроков есть опыт, такого не должно быть.

Не может быть у соперника после нашего камбэка так много свободного пространства для контратак, с которых мы еще и пропускаем.

Мы должны выступать намного лучше. В этом сезоне многое с нами случилось.

Отмена пенальти? Если бы его назначили, нам бы это очень помогло. Но судьи и ВАР посмотрели момент, и решение отменили. Нам нужно верить им.

Мы верим в тренерский штаб [и ]. Это вина игроков», – сказал хавбек «Барсы» де в эфире DAZN.