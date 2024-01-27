Экс-судья Бурруль об отмене пенальти «Барсы»: «Мяч попал в локоть игроку «Вильярреала», но рука была прижата к телу»
Экс-судья сказал, что «Барселону» правило лишили права пробить пенальти.
«Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги.
На 90-й минуте хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган, пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение.
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«Мяч попал в локоть Комесанье. Но игрок «Вильярреала» держал руку близко прижатой к телу. Так что видеоарбитр хорошо проверил эпизод. Поэтому пенальти и был отменен», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
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