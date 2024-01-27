Экс-судья Бурруль об отмене пенальти «Барсы»: «Мяч попал в локоть игроку «Вильярреала», но рука была прижата к телу»

Экс-судья сказал, что «Барселону» правило лишили права пробить пенальти.

« » дома уступила « » (3:5) в 22-м туре .

На 90-й минуте хавбек «Барселоны» , пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику . Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение.

Это взбесило главного тренера каталонцев Хави, который крикнул в камеру «Позор! Позор!»

«Мяч попал в локоть Комесанье. Но игрок «Вильярреала» держал руку близко прижатой к телу. Так что видеоарбитр хорошо проверил эпизод. Поэтому пенальти и был отменен», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.

Изображение: кадр из трансляции DAZN