Экс-судья Бурруль об отмене пенальти «Барсы»: «Мяч попал в локоть игроку «Вильярреала», но рука была прижата к телу»

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига судьи Альфонсо Перес Бурруль Илкай Гюндоган Хосе Мунуэра Монтеро Санти Комесанья Футбол

Экс-судья сказал, что «Барселону» правило лишили права пробить пенальти.

«Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги.

На 90-й минуте хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган, пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение.

Это взбесило главного тренера каталонцев Хави, который крикнул в камеру «Позор! Позор!»

«Мяч попал в локоть Комесанье. Но игрок «Вильярреала» держал руку близко прижатой к телу. Так что видеоарбитр хорошо проверил эпизод. Поэтому пенальти и был отменен», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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24 комментария
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Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример»
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Его купил Реал, быть такого не может! Хави не врёт! :)
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Это и так понятно.Всем интересно почему отменили гол Вильярреала?Судьи объяснитесь!
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Следующий пост:
Хави отреагировал на слова экс судьи Бурруля: Позор! Позор!
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Не было там никакого пенальти!
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Да зачислите вы этот гол Барсе. Какие проблемы. Пусть будет 4:5))))))
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Ответ Стахович
Это и так понятно.Всем интересно почему отменили гол Вильярреала?Судьи объяснитесь!
Просто барса занесла только на 2 отменённых гола, на третий не хватило денег.
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Ответ error505
Его купил Реал, быть такого не может! Хави не врёт! :)
опять вероломный удар в псину от Реала бгг
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Ответ Кирилл
Окей, по второму голу можно спорить с отменой - у каждого будет своя точка зрения. Но что было не так с первым отмененным голом то Морено ? Разве не был он в явнейшем офсайде ?
Был, но по второму голу ты уверен что это спорно и у каждого нейтрального будет своя точка, а не общая?
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ну прижатая к телу рука не считается игрой рукой, этож базовая база известная всем, тут даже и спорить не о чем
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хз что Барса хочет. Прижата ж рука
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Тут даже речи о пенальти быть не может. Близко НЕ одиннадцатиметровый.
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........близко прижатой к телу.
Вот и новый термин подоспел к правилам. ОК. Запомним.
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Че там с отмененным голом Вилльярреала? Об этом конечно же не будут говорить.
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Ответ Кефтеме
Всё верно , Барса сама виновата. О судьях сегодня фанам Барсы , даже заикаться нельзя!
после того как ведем 3:2 зачем выпускать Роке? укрепи полузащиту и защиту!!! Чави поплыл
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Не было там пенальти, этотнадо признать !
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Исторический мадридизм повсюду.
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