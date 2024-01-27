Хави о 3:5 с «Вильярреалом»: «Барселона» заслуживала победу, счет не отражает хода игры. Это тяжелый удар, команда в плохом психологическом состоянии»

Хави считает, что «Барселона» переигрывала «Вильярреал» (3:5).

«Я понимаю, что вина лежит на игроках, но я несу наибольшую ответственность. Мы должны изменить тенденцию, чемпионат складывается для нас очень тяжело.

Что касается матча, то мы заслуживали победу, мы сделали самое сложное – камбэк. После этого мы начали терять мяч, не совершили тактический фол при 3:3. Итоговый счет не отражает того, что мы видели по ходу игры.

Это тяжелый удар, команда в очень плохом психологическом состоянии. Но наш клуб выбирался и из более тяжелых ситуаций», – заявил главный тренер «Барселоны» в эфире DAZN.

«Барселона» пропустила 5 голов за матч впервые после 2:8 с «Баварией» в 2020-м