Хави о 3:5 с «Вильярреалом»: «Барселона» заслуживала победу, счет не отражает хода игры. Это тяжелый удар, команда в плохом психологическом состоянии»
Хави считает, что «Барселона» переигрывала «Вильярреал» (3:5).
«Я понимаю, что вина лежит на игроках, но я несу наибольшую ответственность. Мы должны изменить тенденцию, чемпионат складывается для нас очень тяжело.
Что касается матча, то мы заслуживали победу, мы сделали самое сложное – камбэк. После этого мы начали терять мяч, не совершили тактический фол при 3:3. Итоговый счет не отражает того, что мы видели по ходу игры.
Это тяжелый удар, команда в очень плохом психологическом состоянии. Но наш клуб выбирался и из более тяжелых ситуаций», – заявил главный тренер «Барселоны» в эфире DAZN.
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Соглашусь с Хави)
Очевидно, что надо было засчитывать
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