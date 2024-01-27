Хави о 3:5 с «Вильярреалом»: «Барселона» заслуживала победу, счет не отражает хода игры. Это тяжелый удар, команда в плохом психологическом состоянии»

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига Футбол

Хави считает, что «Барселона» переигрывала «Вильярреал» (3:5).

«Я понимаю, что вина лежит на игроках, но я несу наибольшую ответственность. Мы должны изменить тенденцию, чемпионат складывается для нас очень тяжело.

Что касается матча, то мы заслуживали победу, мы сделали самое сложное – камбэк. После этого мы начали терять мяч, не совершили тактический фол при 3:3. Итоговый счет не отражает того, что мы видели по ходу игры.

Это тяжелый удар, команда в очень плохом психологическом состоянии. Но наш клуб выбирался и из более тяжелых ситуаций», – заявил главный тренер «Барселоны» в эфире DAZN.

«Барселона» пропустила 5 голов за матч впервые после 2:8 с «Баварией» в 2020-м

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128 комментариев
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Если бы не судья счёт был бы 3:6
+88
-8
+80
Барселона заслужила, то что получила. Не более того
+54
-4
+50
Ну в принципе все как обычно, ничего нового
+34
-3
+31
Физрука вообще не смущает,что Вильярреал(!!!) сегодня пятерку закинул?))))Какая же наглость,ужас
+29
-1
+28
Ответ kaka10
Если бы не судья счёт был бы 3:6
Как всегда, судьи спасают барсу от позора
+26
-4
+22
Ответ kaka10
Если бы не судья счёт был бы 3:6
Получается Вильяреал забил 6 мячей в гостях и не заслуживал победы

Соглашусь с Хави)
+16
-1
+15
Заслуживала победу? Он в своём уме вообще?
+16
-2
+14
что значит сделали камбэк!? скажите ему,что камбэк по ходу игры не считается,если после пропустили еще 3!!! вот вильяреал наоборот и сделал камбэк с 3-2 до 3-5!!!
+15
-1
+14
Еще пара подобных заявлений и можно угодить в дурку.
+13
-1
+12
Ответ Иван Баланар
А куда делись все болельщики бчк?) Пошли утепляться в минус 10?)
Я болельщик Барсы, здесь, какие вопросы у тебя?
+15
-7
+8
Счет 0:1 может не отражать ход игры, но никак не 3:5😂
+6
0
+6
Я в первые наблюдаю то, что тренер команды, пропустивший 5 голов в матче, говорил что они заслуживали победу. Это уже не смешно, с Хави что‐то случилось. Может клубу психолога нанять?
+7
-1
+6
Ответ JENNINGS
Заслуживала победу? Он в своём уме вообще?
мы привыкли, не обращайте внимания)
+6
-1
+5
Ответ Илья Гапеев
а что он сделал? отменил гол из-за оффсайда? если придираешься то давай по делу
Если по делу, то игрок находился в пассивном оффсайде: не получал пас, не стремился к мячу, не мешал защитнику обороняться, не делал ничего такого что дало преимущество партнёру забить гол.

Очевидно, что надо было засчитывать
+5
-1
+4
По поводу отмененного чистого гола подлодки забыл высказаться?
+4
0
+4
«Сделать камбэк» не равно «заслужить победу».

Когда ты начинаешь матч с Левандовски, который делает результативные действия только когда от него мяч отскакивает - это уже сразу минус 1 игрок на поле.
А сегодня еще и Ромеу выпустил, который в очередной раз «привез» …
+3
0
+3
хоспаде, я с детства за Барселону, а детство у меня началось ещё при Союзе, но как же он нелеп. Блин, ну даже при Райкаарде такой фигни не было. Дайте уже Клоппа. Ну или Мостового, хуже не будет.
+4
-1
+3
Как игрок и тренер Чави никогда не умел проигрывать.
+3
0
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Он либо больной, либо таким кажется
+3
0
+3
Барса сделала камбэк, а Вилльяреал - камшот!
+4
-1
+3
Ответ Иван Баланар
кто ты такой, чтобы представлять всех? 🤣🤣 подавляющее большинство сейчас под подушкой плачут)
Я разве писал тебе, что я представляю всех?
+5
-2
+3
Поскорее б класико на СБ,уверен Реал побьёт рекорд Баварии)
+6
-3
+3
Заслужила победу😂😂😂😂
+4
-1
+3
Ответ ivanessense
хоспаде, я с детства за Барселону, а детство у меня началось ещё при Союзе, но как же он нелеп. Блин, ну даже при Райкаарде такой фигни не было. Дайте уже Клоппа. Ну или Мостового, хуже не будет.
Зачем Клоппу это,позорить свое имя
+3
-1
+2
негрейда ты где???????????
+2
0
+2
Судьи отработали на удивление очень четко в таком сложном матче для них. Хави отчасти прав, - индивидуальные ошибки привели к пропущенным мячам. Даже если не брать в расчет 4-й и 5-й мячи когда Барса просто бросила оборону и пошла вперед. Но как бы Хави не пытался поставить игру и даже местами она сверкает, но результат только его ответственность. При счете 3:2, Барса перешла к обороне с мячом, в моменте заигралась, слишком много игроков были на чужой половине поля, как следствие потеря и пропустила контратаку, в этом вина Хави, тренер не только ставит игра на матч, на тайм, но и контролирует темп через указания в каждый игровой период. Не бывает все гладко, тем более вильярреал уже забил дважды, а значит знает что нужно делать, при первой же возможности. Ставить Кубарси на второй тайм, так же ошибка тренера. При всех обстоятельствах с травмами. Пацан может и неплох, но недостаточно опытен чтобы выдерживать давление. Все кто защищает Хави «войти в его положение», «взял Ла Лигу 2023», не учитывают того факта что Реал в прошлом сезоне с полуторным составом бился на всех фронтах, и не мог составить стопроцентную конкуренцию Барсе, которая играла двумя составами, при этом вылетив из ЛЧ. Да, были травмы в решающий момент в матчах с Интером и Реалом в Кубке короля, но главное, ставка была сделана на Примеру. Однако этот сезон, оголяет все минусы Хави. Когда насыщенный график, много турниров и череда травм, - решает проблемы как раз тренерский штаб. Прямо сейчас, пожалуй лучший момент чтобы подумать о новом тренере со следующего сезона. Кубки проиграны, в чемпионате все 10 очков не отыграть, а в ЛЧ эта команда до первого Топ-соперника. Хави слишком нежен для этой должности, все должно быть слишком идеально чтобы Барса побеждала везде, а так не бывает.
+2
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+2
Знаете, я ждал, что Хави будет новым Гвардиолой для Барселоны. А тут уже с Тен Хагом по неадекватности соревнуется. Успел Реал во всех бедах обвинить судей. Он, кажется, вообще не понимает, что происходит в его команде. Вот его сейчас уволят, а кто его наймёт?
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Он что,реально верит во что говорит?
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Человек живет в розовом мире, где он отличный тренер
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После такого камбэка пропустить 3 на домашнем стадионе от средней команды может только очень и очень неуверенный в себе клуб. С очень дерганным тренером.
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