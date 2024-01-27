Хави установил антирекорд по поражениям среди испанских тренеров «Барсы» – 26 в 122 матчах. У Пепа 21 в 247

Теги Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола рекорды Луис Энрике Хуан Хосе Ногес Жозеп Самитьер Футбол

Хави установил антирекорд по поражениям среди испанских тренеров «Барсы».

«Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги. Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.

Это 26-е поражение Хави на посту главного тренера «Барселоны» в 122 матчах (21,3%).

Он превзошел антирекорд Хуана Хосе Ногеса, который во главе «Барсы» проиграл 25 матчей из 85 (29,4%). Замыкает тройку Жозеп Самитьер (22 поражения в 89 играх, 24,7%).

В топ-5 также входят Пеп Гвардиола (21 поражение в 247 матчах, 8,5%) и Луис Энрике (21 поражение в 181 играх, 11,6%).

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55 комментариев
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Хави: Я спокоен. У меня полно энергии. Остался самый важный турнир - получим там 6 от Наполи и можно уходить
+93
-5
+88
Как говорится - рекорд за рекордом от Хави …
+39
-2
+37
Помните,какие были ожидания,когда 3 года назад он только приходил?Днк барсы,кройфизм,ученик Пепа…будто второй Гвардиола))
+37
-3
+34
Ответ Стахович
Помните,какие были ожидания,когда 3 года назад он только приходил?Днк барсы,кройфизм,ученик Пепа…будто второй Гвардиола))
Китайский Гвардиола)
+27
-1
+26
Никогда не забивайте барсе первыми, а то победите.😂😂😂😂
+23
-1
+22
респект Спортсу чисто от фанов МЮ - так даже Тен Хага не мочили 😁
+19
-2
+17
Ответ Кирилл
Как говорится - рекорд за рекордом от Хави …
Этого парня не остановить!
+10
0
+10
Среди испанских?! То есть, был кто-то еще хуже, просто не испанец??
+12
-2
+10
Ответ Николай Бойко
Китайский Гвардиола)
Гвардиола для бедных
+10
0
+10
Ответ kaka10
Хави: Я спокоен. У меня полно энергии. Остался самый важный турнир - получим там 6 от Наполи и можно уходить
Наполи в этом сезоне это такое,в ЛЧ намечается битва инвалидов!неизвестно кому повезет больше!
+15
-5
+10
Хаверим. Дайте пожизненный контракт этой легенде
+9
0
+9
Ответ Кирилл
Как говорится - рекорд за рекордом от Хави …
А ведь это только середина сезона, дайте Чапи поработать!
+8
0
+8
Вот это рекордсмен. На века)))
+8
-1
+7
Как говорит Хави, у него ещё много энергии!
Впереди множество рекордов.
+7
0
+7
Хави снова вырвался вперед в номинации тренер года в соперничестве с Тен Хаагом😉
+5
0
+5
Все рекорды собрал этот гений)
+5
-1
+4
Барселона - команда, которая может всё
+5
-1
+4
Мечтаю получить от своего руководства такое же доверие как Тен Хааг или Хави, блин реально эти люди вдохновляют.
+4
0
+4
Ответ Олег Петров
Хави: я спокоен.клуб строится .мы доминировали. нам нужны мбаппе,киммих ,холланд.
Им нужны новые судьи, и дела пойдут!
+3
0
+3
Спортс побил рекорд по количеству постов про барсу за час , такого не было с матча Барселона-Бавария 2:8
+3
0
+3
Ответ Дима Чумаченко
Барселона - команда, которая может всё
…проиграть)
+4
-2
+2
Ответ Стахович
Помните,какие были ожидания,когда 3 года назад он только приходил?Днк барсы,кройфизм,ученик Пепа…будто второй Гвардиола))
В бчк постоянно появляются то новые Мессия, то новые Гвардиолы )
+1
0
+1
Нужен новый Негрейра и скорее, быстрее...Иначе капут Барсе...
+1
0
+1
Ответ Дима Чумаченко
Пока они побеждают по постам на спортсе. За это надо продлить Хави
и сделать ещё один пост в эту честь
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Китайский Гвардиола)
катарский
+1
0
+1
Хави: я спокоен.клуб строится .мы доминировали. нам нужны мбаппе,киммих ,холланд.
+1
0
+1
Если его срочно не выкинут из клуба, то Барса в этом году останется без места в ЛЧ так как Атлетико уже в этом туре их догонит, ну а Атлетик отстаёт совсем немного при этом играет куда лучше(что продемонстрировал в личной встрече) Ну а без ЛЧ клубу никак нельзя остаться, иначе придётся корректировать бюджет и забыть о летнем усилении(выкупать арендованных игроков точно будут не за что)
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хави: но ЛЧ то мы точно выиграем, viska barsa
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Ответ Николай Бойко
Китайский Гвардиола)
Гвардиола с Алиэкспресса.
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Ответ Пацанчик реальный
Наполи в этом сезоне это такое,в ЛЧ намечается битва инвалидов!неизвестно кому повезет больше!
С Реалом Наполи плюс-минус неплохо сыграл, а тут Барселона. Правда сейчас у итальянцев ну уж совсем всё плохо.
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