Хави установил антирекорд по поражениям среди испанских тренеров «Барсы» – 26 в 122 матчах. У Пепа 21 в 247

Хави установил антирекорд по поражениям среди испанских тренеров «Барсы».

« » дома уступила « » (3:5) в 22-м туре . Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.

Это 26-е поражение на посту главного тренера «Барселоны» в 122 матчах (21,3%).

Он превзошел антирекорд Хуана Хосе Ногеса, который во главе «Барсы» проиграл 25 матчей из 85 (29,4%). Замыкает тройку (22 поражения в 89 играх, 24,7%).

В топ-5 также входят (21 поражение в 247 матчах, 8,5%) и (21 поражение в 181 играх, 11,6%).