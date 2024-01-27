Хави установил антирекорд по поражениям среди испанских тренеров «Барсы» – 26 в 122 матчах. У Пепа 21 в 247
Хави установил антирекорд по поражениям среди испанских тренеров «Барсы».
«Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги. Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.
Это 26-е поражение Хави на посту главного тренера «Барселоны» в 122 матчах (21,3%).
Он превзошел антирекорд Хуана Хосе Ногеса, который во главе «Барсы» проиграл 25 матчей из 85 (29,4%). Замыкает тройку Жозеп Самитьер (22 поражения в 89 играх, 24,7%).
В топ-5 также входят Пеп Гвардиола (21 поражение в 247 матчах, 8,5%) и Луис Энрике (21 поражение в 181 играх, 11,6%).
Впереди множество рекордов.