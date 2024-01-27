«Барса» пропустила 46 голов в этом сезоне – как за весь прошлый: тер Стеген – 15 в 17 матчах, Пенья – 31 в 15 играх
«Барса» уже пропустила голов в этом сезоне как за весь прошлый.
«Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги. Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.
Сине-гранатовые пропустили 46 голов в 32 играх в этом сезоне – столько же, как и за весь прошлый сезон (46 голов в 53 матчах).
Основной вратарь «Барсы» Марк-Андре тер Стеген пропустил 15 голов в 17 матчах.
После его травмы воспитанник Иньяки Пенья занял место в воротах – он пропустил 31 гол в 15 матчах.
1 Хави привели канселу и Феликса которые не нужны были ему
2 Тем самым сломали гениальную структуру игры Хави
3 травмировался Тер Штеген из за чего опять пострадала и защита и структура игры
Хави красавчик просто не повезло и сломали ему структуру игры © Лукомский
ахахахахах
Кроме них в Ла Лиге никто больше не способен пропустить 45 за 22 тура, при этом воткнув 5 мячей в гостях Барселоне)
P.s. (я отвечал чуваку которые вспомнил любимое выражение Гения в очках)
Ну Пенья, ну выдумщик
А вы знаете что Мадрид купил всю защиту Барселоны, да, да, это чистая правда))