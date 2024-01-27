«Барса» пропустила 46 голов в этом сезоне – как за весь прошлый: тер Стеген – 15 в 17 матчах, Пенья – 31 в 15 играх

«Барса» уже пропустила голов в этом сезоне как за весь прошлый.

« » дома уступила « » (3:5) в 22-м туре . Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.

Сине-гранатовые пропустили 46 голов в 32 играх в этом сезоне – столько же, как и за весь прошлый сезон (46 голов в 53 матчах).

Основной вратарь «Барсы» пропустил 15 голов в 17 матчах.

После его травмы воспитанник занял место в воротах – он пропустил 31 гол в 15 матчах.