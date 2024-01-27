«Барса» пропустила 46 голов в этом сезоне – как за весь прошлый: тер Стеген – 15 в 17 матчах, Пенья – 31 в 15 играх

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Иньяки Пенья Футбол

«Барса» уже пропустила голов в этом сезоне как за весь прошлый.

«Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги. Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.

Сине-гранатовые пропустили 46 голов в 32 играх в этом сезоне – столько же, как и за весь прошлый сезон (46 голов в 53 матчах).

Основной вратарь «Барсы» Марк-Андре тер Стеген пропустил 15 голов в 17 матчах.

После его травмы воспитанник Иньяки Пенья занял место в воротах – он пропустил 31 гол в 15 матчах.

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49 комментариев
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+30
все дело в том что
1 Хави привели канселу и Феликса которые не нужны были ему
2 Тем самым сломали гениальную структуру игры Хави
3 травмировался Тер Штеген из за чего опять пострадала и защита и структура игры
Хави красавчик просто не повезло и сломали ему структуру игры © Лукомский
ахахахахах
+30
-3
+27
а вы заметили законномерность, когда Хави и Лапорта начинают много разговаривать Барселона нещадно всем проигрывает
+21
-2
+19
Вильярреал - просто дикая команда)
Кроме них в Ла Лиге никто больше не способен пропустить 45 за 22 тура, при этом воткнув 5 мячей в гостях Барселоне)
+14
-2
+12
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Эх, жаль что он совсем в политику ударился, увы
P.s. (я отвечал чуваку которые вспомнил любимое выражение Гения в очках)
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Пенья - это вообще "чёрная дыра" которая просто затягивает мячи в свои ворота. Лучше уж попробовать третьего вратаря, или и вовсе из Барселоны-В
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Саша Грей в восхищении
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пенью прям пинают
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Ротенберга надо срочно назначить
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Половина привозов от Араухо.Ржу когда говорят что он один из лучших защитников мира))
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Нуу, завтра наша барса может на 5 . месте оказаться 🌝
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Ну Перес и тут преуспел
Ну Пенья, ну выдумщик
А вы знаете что Мадрид купил всю защиту Барселоны, да, да, это чистая правда))
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Ответ Soyench Perhatow
Барселона в этом сезоне. Тер Штеген 17 матч- 15 пропущенных голов Дыряки Пеня 15 матч- 31 пропущенных голов. Хави можно винит, но без нормалного вратаря ничего не делаешь!
В барсе вальдес сколько лет стоял и ничего
+3
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Ответ Cruel Snake
15 голов в 17 матчах. Дыр Штеген
15 в 17 матчах - очень хорошо в сравнении с 31 в 15 матчах
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При всех проблемах с финансами и с травмами, я не вижу у Хави конкретных идей, а вижу только общую стратегию игры через владение и прессинг. Да и это в отсутствие опорника типа Бускетса перестает работать. Идей розыгрыша мяча в атаке у него не видно ещё с прошлого сезона
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А ведь это только середина сезона, дайте Чапи поработать!
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Ответ Николай Бойко
Эх, жаль что он совсем в политику ударился, увы P.s. (я отвечал чуваку которые вспомнил любимое выражение Гения в очках)
Неужели баллотируется на выборах?
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Уже бы что ли Де Хею взяли бы на пол года, пока Марк не может играть. Пенья не тянет
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Ответ Махмуд Тилавов
Прогресс на лицо!
Теперь то, что спустили на барсу, прогресс называется? бгг
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Ответ kowadu2
Именно всЁм.
Да, это особенно странно.
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Ответ Yelzin Teheda
а вы заметили законномерность, когда Хави и Лапорта начинают много разговаривать Барселона нещадно всем проигрывает
Именно всЁм.
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Ответ EminenceGrise
Главная претензия к Хави. А трансферное окно по-прежнему открыто. Хоть в аренду. Доколе?
Ну такой Барселоне не откажет только Эва Эльфи
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Ответ kowadu2
Именно всЁм.
т9 заменил слово, но ты не печалься.
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Ответ Yelzin Teheda
а вы заметили законномерность, когда Хави и Лапорта начинают много разговаривать Барселона нещадно всем проигрывает
Нет. В прошлом году болтали не меньше, но выиграли Ла Лигу.
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Ответ NartApsua
Нет. В прошлом году болтали не меньше, но выиграли Ла Лигу.
ага зато в ЛЧ из группы не вышли, и в Ле айнтрахт произошёл
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Ответ Yelzin Teheda
ага зато в ЛЧ из группы не вышли, и в Ле айнтрахт произошёл
То есть Ла Лигу, где есть Реал Анчелотти и Атлетико Симеоне мы, конечно, замечать не будем?) Или Хави с Лапортой много болтали только перед матчами еврокубков?)
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Комментарий удален модератором
Еще больше новостей со статистикой. Спортс превращается в стадо какое-то, которое набрасывается на раненого зверя. Отвратительно это со стороны администрации сайта. Если болеете за Реал, то уж ведите себя достойно по отношению к сопернику, а не пытайтесь укусить постоянно.
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То что проиграли, это страшно… но страшнее то, что команда по моему вообще ахренела… 60 минут команда была мёртвой, пропустили 2 глупых гола ( вообще-то 4 пропустили), потом за 11 минут забивают 3 гола и команда моментально умирает…. И всегда так, как только получают преимущество в один гол, команда просто умирает!!!! В сегодняшнем матче я Чави виню только в этом, почему он позволяет команде умирать? Никто так не играет, только Барса….. Вот что меня бесит….
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Мистер, уходите пожалуйста, по собственному желанию, пока это возможно. Имейте совесть и уважение к клубу. Ну рано вам ещё. Ромеу в старте(и вообще в обойме) = отсутствие понимания у тренера что делать.
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