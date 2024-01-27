Василий Уткин: «Барселона» в жопе-то какой. Уж метала, уж двигала рычаги, а все там»
Василий Уткин резко высказался о неудачных результатах «Барселоны».
«Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги. Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.
«Барселона» в жопе-то какой. Уж метала, уж двигала рычаги, а все там…((» – написал журналист и блогер Уткин, известный в том числе по комментированию матчей чемпионата Испании.
По факту их должно было быть 6.
Кунде
Левандовски
Рафинья
Гюндоган
Феликс
Канселу
Закуп уровня гранда, выхлоп — Ла Лига взятая за счёт МТШ и Араухо, а стабильная и внятная игра в атаке не строится уже 2 года.
Я чего то не пойму это рычаги или ДНК?😂😂
Каталонское сердце судьи спасло Барселону от очередной шестерки в их ворота