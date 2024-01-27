Василий Уткин: «Барселона» в жопе-то какой. Уж метала, уж двигала рычаги, а все там»

Теги Василий Уткин Барселона Вильярреал Ла Лига брань Футбол

Василий Уткин резко высказался о неудачных результатах «Барселоны».

«Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги. Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.

«Барселона» в жопе-то какой. Уж метала, уж двигала рычаги, а все там…((» – написал журналист и блогер Уткин, известный в том числе по комментированию матчей чемпионата Испании.

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61 комментарий
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Левандовски, говорит, пришёл в «Барсу» за ЗМ )))
+52
-9
+43
Генич на антидепрессантах сегодня?)
+42
-4
+38
Нужно больше рычагов
+38
-9
+29
Крики "Позор" в камеру во время матча? Кажется я где-то такое видел.. Ах да, Хави тогда был на другой стороне и радовался "заслуженной" победе, но это, конечно, другое
+30
-6
+24
Все, кто пишут про 5 голов: не забудьте, что в первом тайме у Жерара Морено отобрали чистый забитый мяч.
По факту их должно было быть 6.
+20
-5
+15
Для Хави в условиях лютого финансового кризиса были подписаны:

Кунде
Левандовски
Рафинья
Гюндоган
Феликс
Канселу

Закуп уровня гранда, выхлоп — Ла Лига взятая за счёт МТШ и Араухо, а стабильная и внятная игра в атаке не строится уже 2 года.
+18
-3
+15
Темные времена для Костика Генича наступили.
+15
-1
+14
Ответ JENNINGS
Левандовски, говорит, пришёл в «Барсу» за ЗМ )))
Не уверен на счёт мяча, но золотой рычаг он точно заслужил!
+10
0
+10
Барселона раньше дёргала рычаг Негрейры, а теперь дёргает всем клубам Ла Лиги и не по одному разу за матч;)
+12
-5
+7
Барселона действительно в жопе побольше чем Уткина
+7
-1
+6
Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
Бедный( в слезах бегает по коментам и агрится
+6
-1
+5
Ахахахахахахахахахахахахахах

Я чего то не пойму это рычаги или ДНК?😂😂
+8
-4
+4
Кто ещё не унижал Ригоберку , любит он много языком "работать" )
+5
-1
+4
Рычаг в жопе у неё получается))
+7
-4
+3
Ответ JENNINGS
Левандовски, говорит, пришёл в «Барсу» за ЗМ )))
Нужно тащить как один чел
+4
-1
+3
Ну почему же
Каталонское сердце судьи спасло Барселону от очередной шестерки в их ворота
+6
-3
+3
Сказал старый мадридиста. Очень значимое мнение
+2
0
+2
А можно поинтересоваться, сам Уткин где??? я думаю он там-же где и Барселона, только без ричагов….
+3
-1
+2
Ответ Nike of FW
)))), на просрочку не обижаются. просто ставлю на место всяких ....
Молодец, главное верь в себя))
+2
-1
+1
Жив, курилка. А я то думал он уже там, где Барса :)
+1
0
+1
У Василия жопа как некий универсальный эталон, с которым можно сравнивать всё, что угодно.
+1
0
+1
Вася известный специалист по жопам. Поэтому в этом вопросе всецело ему доверяю)))
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утя ты походу страницу свою перепутал. проблемы Барселоны пусть тебя не задевает
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Вася на спорте под каким ником сидит? Вы не понимаете или Дженнингс?
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на самом деле 3е место это дикое везение барсы. глянуть только 29 пропущенных мячей и миллион побед в концовках, из за этого есть иллюзия, что хави не полностью провалился. на самом деле прискорбно осознавать, что из хави ужаснейший тренер, с минимальными идеями и одной тактикой на все игры
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Вот тут уже можно говорить про ДНК или опять не то , и ещё не совсем ДНК ?? Мне просто нужно понимать
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Ахахахах Вася выдал базу!
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Ответ gudvinbrok@gmail.com
Вот почему Месси получал свои 500 лямов, он на своём горбу тащил Барсу и заставлял других быть более профессиональными. Сейчас некому вставить люлей, нет авторитета в команде, нет сплоченности. Хави вообще превратил Барсу в жалкое и унылое 💩. Верните Месси хочется кричать, но увы ГОАТ уже на заслуженном отдыхе. Хави лучше звонить Пепу и просить его чтобы он взял над ним репетиторство и научил азам этой профессии.
Во многих командах нет Месси за 500 млн, но лидеры и авторитеты находятся. Так что, не думаю, что одно идиотство может как-то оправдать другое.
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Ответ gudvinbrok@gmail.com
Вот почему Месси получал свои 500 лямов, он на своём горбу тащил Барсу и заставлял других быть более профессиональными. Сейчас некому вставить люлей, нет авторитета в команде, нет сплоченности. Хави вообще превратил Барсу в жалкое и унылое 💩. Верните Месси хочется кричать, но увы ГОАТ уже на заслуженном отдыхе. Хави лучше звонить Пепу и просить его чтобы он взял над ним репетиторство и научил азам этой профессии.
Всё барса в дне.не ожидал такого результата в этом сезоне.а вратар вообще днище
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Ответ Софья Хороброва
на самом деле 3е место это дикое везение барсы. глянуть только 29 пропущенных мячей и миллион побед в концовках, из за этого есть иллюзия, что хави не полностью провалился. на самом деле прискорбно осознавать, что из хави ужаснейший тренер, с минимальными идеями и одной тактикой на все игры
Дополню вашу мысль про 3е место - у Барсы и Атлетов Мадрида/Бильбао соотношение забитых/пропущенных было +16-17(да и количество тоже 38-40 против 21-24) - т.е. любая из команды могла быть как 3й, так и 5й - позиция больше от удачи/календаря зависела.
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