Василий Уткин: «Барселона» в жопе-то какой. Уж метала, уж двигала рычаги, а все там»

Василий Уткин резко высказался о неудачных результатах «Барселоны».

«Барселона» дома уступила « » (3:5) в 22-м туре Ла Лиги. Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг.

« » в жопе-то какой. Уж метала, уж двигала рычаги, а все там…((» – написал журналист и блогер Уткин, известный в том числе по комментированию матчей .