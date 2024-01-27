«Барселона» проиграла 2 матча подряд, пропустив 9 голов. С учетом 1:4 от «Реала» каталонцы уступили в 3 из 5 последних игр
«Барселона» проиграла два матча подряд во второй раз в сезоне.
Команда тренера Хави дома за 12 минут отыгралась с 0:2 в матче 22-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» и повела 3:2, однако пропустила на 84-й, 99-й и 102-й минутах и проиграла (3:5).
24 января «Барселона» вылетела из Кубка Испании на стадии 1/4 финала, пропустив 4 гола от «Атлетика» (2:4).
На отрезке в 5 последних матчей сине-гранатовые потерпели еще одно поражение, пропустив 4 гола – от «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4). Были также 2 победы – над «Унионистас Саламанка» (3:1) в Кубке и «Бетисом» (4:2) в Ла Лиге.
В декабре 2023 года у «Барсы» уже было два поражения подряд – от «Жироны» (2:4) и «Антверпена» (2:3).
🗣️ Мы не должны больше давать им забить 4, нужно сыграть более целостно и организовано в защите
🗣️ Сегодня я выпущу Ориоля Ромеу - он добавит нам свежести, сочности и уверенности на поле
Итог: Пропустили 5...
Игры нет никакой вообще, команда в ужасном состоянии, Барселона только позорится ..
Согласен, но есть нюанс 🤣🤣
Интересно, а где его лицо после 🖐️?
Так хоть по 4 пускают
А тут 5
Мог бы такие слова в адрес своей команды оставлять в раздевалке)
Сегодня это что-то с чем-то. Лучше бы 2:0 проиграли.
P.S. Фан Реала
Боэ краяк же
Тренер, лидер и боец!