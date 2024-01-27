«Барселона» проиграла 2 матча подряд, пропустив 9 голов. С учетом 1:4 от «Реала» каталонцы уступили в 3 из 5 последних игр

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Атлетик Хави Ла Лига Кубок Испании Суперкубок Испании Футбол

«Барселона» проиграла два матча подряд во второй раз в сезоне.

Команда тренера Хави дома за 12 минут отыгралась с 0:2 в матче 22-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» и повела 3:2, однако пропустила на 84-й, 99-й и 102-й минутах и проиграла (3:5).

24 января «Барселона» вылетела из Кубка Испании на стадии 1/4 финала, пропустив 4 гола от «Атлетика» (2:4).

На отрезке в 5 последних матчей сине-гранатовые потерпели еще одно поражение, пропустив 4 гола – от «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4). Были также 2 победы – над «Унионистас Саламанка» (3:1) в Кубке и «Бетисом» (4:2) в Ла Лиге.

В декабре 2023 года у «Барсы» уже было два поражения подряд – от «Жироны» (2:4) и «Антверпена» (2:3).

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104 комментария
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Хави после 1:4 с Реалом и 2:4 с Бильбао:

🗣️ Мы не должны больше давать им забить 4, нужно сыграть более целостно и организовано в защите
🗣️ Сегодня я выпущу Ориоля Ромеу - он добавит нам свежести, сочности и уверенности на поле

Итог: Пропустили 5...
+49
-4
+45
Спасибо, Хави, за победу в Ла Лиге и Суперкубке в прошлом сезоне, но надо заканчивать с этим.
Игры нет никакой вообще, команда в ужасном состоянии, Барселона только позорится ..
+41
-2
+39
Ответ Кирилл
Спасибо, Хави, за победу в Ла Лиге и Суперкубке в прошлом сезоне, но надо заканчивать с этим. Игры нет никакой вообще, команда в ужасном состоянии, Барселона только позорится ..
В смысле ? Забыли чтоль 4:0 на Бернабеу ? Если бы не судейство в матче с Альмерией сегодня бы выиграли. Игроки подавлены вопиющей несправедливостью
+39
-17
+22
Привет вероломные унижения 3:0,6:2,5:0и т.д спешу сообщить тебе что твой клуб в дол и поперек то 8:2. То 4:0 то 4:1 то 5:3 можешь после сегодняшнего дня плакать и сожалеть о своих великих днях которые пришли теперь к тебе. Надеюсь ты поймёшь что такое отношение привело тебя и всех болельщиков клуба к этому. Вы полностью заслужили это. Поздравляю
+23
-10
+13
Тут чел писал про барсу, когда они отыгрались - "’эта команда может всё".
Согласен, но есть нюанс 🤣🤣
+15
-4
+11
Ответ abdul.sugaipov095195@mail.ru
Комментарий удален модератором
После 3:2 от просил лица к осмотру)))
Интересно, а где его лицо после 🖐️?
+11
-3
+8
Ответ заблокированному пользователю
Хави после 1:4 с Реалом и 2:4 с Бильбао: 🗣️ Мы не должны больше давать им забить 4, нужно сыграть более целостно и организовано в защите 🗣️ Сегодня я выпущу Ориоля Ромеу - он добавит нам свежести, сочности и уверенности на поле Итог: Пропустили 5...
Чипи чипи чапи чапи кричал: "Не дайте им забить шесть!"
+8
-1
+7
Мадрид эту барсу должен был унижать 8:0, получается)
+10
-3
+7
Ответ Кирилл
Спасибо, Хави, за победу в Ла Лиге и Суперкубке в прошлом сезоне, но надо заканчивать с этим. Игры нет никакой вообще, команда в ужасном состоянии, Барселона только позорится ..
Не надо увольнять Хави, тренеру нужно дать время и ресурс! И все получится
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+7
удивляюсь людям которые смотрят матчи Барсы, после ухода Месси
+7
-2
+5
социологический Мадридизм виноват явно!!!!
+5
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Ответ заблокированному пользователю
Хави после 1:4 с Реалом и 2:4 с Бильбао: 🗣️ Мы не должны больше давать им забить 4, нужно сыграть более целостно и организовано в защите 🗣️ Сегодня я выпущу Ориоля Ромеу - он добавит нам свежести, сочности и уверенности на поле Итог: Пропустили 5...
Лучше уж тогда дальше неорганизованно играть
Так хоть по 4 пускают
А тут 5
+6
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Вильярреал, спасибо за победу! Надеюсь, вернёмся на высокие позиции весной. Эта победа должна придать уверенности в своих силах💛💛
+4
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+3
Хави на камеру сказал - "это позор"

Мог бы такие слова в адрес своей команды оставлять в раздевалке)
+6
-3
+3
Ответ Пацанчик реальный
https://images.app.goo.gl/WG5PwU5oANGiMeve8 Пожалуйста
Ему не привыкать конечно
+2
0
+2
Тем временем в Барселоне похолодало до минус 10)
+4
-2
+2
Я- болельщик Реала, хочу пожелать всем болельщикам Барселоны, чтобы этот ужас скорее закончился и у клуба наступили светлые времена. Очень хочется видеть достойную конкуренцию, шикарные Эл Класико и послематчевые интервью, которые будут наполнены уважением к команде-сопернику.
Сегодня это что-то с чем-то. Лучше бы 2:0 проиграли.
+3
-1
+2
Битва двух середняков, кстати, хорошая получилась. Без иронии))
+5
-3
+2
боюсь это был последний матч с Хави, в таких клубах как Барса не терпят такие серии поражений, даже несмотря на игру
+5
-3
+2
Ответ Мадридито
Без Месси барса это команда уровни Атлетик бильбао
хуже
+3
-1
+2
Барселона должна дать Хави время. Он очень молодой и перспективный тренер, который в прошлом году показал, что он готов для этой работы. Так же не стоит забывать знаменитые 4:0 на Бернабеу, когда Реал уже стал чемпионом. С этим составом даже Гвардиола бы не смог выступить лучше. А Хави вывел барсу в плей-офф ЛЧ и борется за чемпионство. Дайте ему поработать!

P.S. Фан Реала
+8
-6
+2
Где то в Каталонии 🔥🚒🧯
+3
-1
+2
Ответ Стахович
Вовремя Бавария просекла насчёт холодильника Араухо и подписала Бое
Разные позиции
Боэ краяк же
+1
0
+1
Реалу везет с президентом, а нам как всегда какие то дилетанты попадаются, когда-то Лапорта случайно угадал назначив тренером Пепа, теперь думает что второй раз проканает,
+2
-1
+1
Ответ VuNePonimaete
Поддерживаю, Хави патриот Барселоны, обладатель ее Днк, если не он, то кто?
Xavier Hernandez молодец
Тренер, лидер и боец!
+2
-1
+1
Верим, что с чапи контракт продлят 🙏
+2
-1
+1
Главный вопрос, Хави-то спокоен?
+2
-1
+1
Ответ Nurbol Nuraliyev
Реалу везет с президентом, а нам как всегда какие то дилетанты попадаются, когда-то Лапорта случайно угадал назначив тренером Пепа, теперь думает что второй раз проканает,
Точно, Дон Перес давно бы уволил Хави (Солари не даст соврать).
+2
-1
+1
Ответ SergioRamos92
Лицо ригобера к осмотру
https://images.app.goo.gl/WG5PwU5oANGiMeve8 Пожалуйста
+2
-1
+1
1:4 2:4 3:5 Это Перес всё купил😂😂😂
+4
-3
+1
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