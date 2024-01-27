«Барселона» проиграла 2 матча подряд, пропустив 9 голов. С учетом 1:4 от «Реала» каталонцы уступили в 3 из 5 последних игр

«Барселона» проиграла два матча подряд во второй раз в сезоне.

Команда тренера дома за 12 минут отыгралась с 0:2 в матче 22-го тура с « » и повела 3:2, однако пропустила на 84-й, 99-й и 102-й минутах и проиграла (3:5).

24 января « » вылетела из Кубка Испании на стадии 1/4 финала, пропустив 4 гола от «Атлетика» (2:4).

На отрезке в 5 последних матчей сине-гранатовые потерпели еще одно поражение, пропустив 4 гола – от « » в финале Суперкубка Испании (1:4). Были также 2 победы – над «Унионистас Саламанка» (3:1) в Кубке и «Бетисом» (4:2) в Ла Лиге.

В декабре 2023 года у «Барсы» уже было два поражения подряд – от «Жироны» (2:4) и «Антверпена» (2:3).