«Барса» пропустила 16 голов в 2024-м за 8 игр – больше всех в топ-5 лиг. «Севилья» и «Фрозиноне» – по 13

«Барселона» пропустила больше всех голов среди команд топ-5 лиг в 2024 году.

«Барселона» дважды пропустила от « » в 22-м туре .

Это 15-й и 16-й голы, пропущенные вратарем Иньяки Пеньей в 8 играх этого года.

Больше в топ-5 лиг Европы, чем команда тренера , не пропустил никто. « » и « » пропустили по 13 голов – в 6 и 4 матчах соответственно.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Вильярреал».