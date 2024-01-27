«Барса» пропустила 16 голов в 2024-м за 8 игр – больше всех в топ-5 лиг. «Севилья» и «Фрозиноне» – по 13

Теги Барселона Севилья Вильярреал Хави серия А Италия Ла Лига Фрозиноне Иньяки Пенья Футбол

«Барселона» пропустила больше всех голов среди команд топ-5 лиг в 2024 году.

«Барселона» дважды пропустила от «Вильярреала» в 22-м туре Ла Лиги.

Это 15-й и 16-й голы, пропущенные вратарем Иньяки Пеньей в 8 играх этого года.

Больше в топ-5 лиг Европы, чем команда тренера Хави, не пропустил никто. «Севилья» и «Фрозиноне» пропустили по 13 голов – в 6 и 4 матчах соответственно.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вильярреал». 

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49 комментариев
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Получается, прошлый чемпионат выиграли благодаря Тер Штегена, а не благодаря гения Хави:)
+62
-3
+59
Новость про чистый отменённый гол «Вильярреала» будет или нет, спортс?
Или раз это не «Мадрид», можно упустить?
+66
-23
+43
Как же хватает МАТШа, который и спасает Барселону, и руководил обороной команды …
+13
-2
+11
Какой же Хави рекордсмен
+9
-2
+7
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Как понять больше всех в топ-5 лиг?
так и понять. есть футбольные лиги, берем из них топ-5 лучших в Европе, и вот барса пропустила больше всех, среди команд 5 лучших лиг. очевидно
+7
-1
+6
с почином!
+5
-1
+4
Ответ JENNINGS
Новость про чистый отменённый гол «Вильярреала» будет или нет, спортс? Или раз это не «Мадрид», можно упустить?
Смотрите, приведу вам пример и интересно ваше мнение: в матче Гранада - Барселона судья правильно отменил гол Феликса из-за офсайда у Феррана или нет ?
И если «да», то почему.

Буду благодарен за ответ )
+5
-1
+4
Уже 17
+4
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+4
Ответ Отец Абду
Получается, прошлый чемпионат выиграли благодаря Тер Штегена, а не благодаря гения Хави:)
Еще пропустили, обновили рекорд)
+3
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+3
Дело не в Штегене, в прошлом году очень много везло, а в этом очень много не везёт.

Мучаться так ещё года полтора думаю
+3
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+3
Да уж, в среднем почти 2 мяча за игру...Там Пенья ещё не всё антирекорды среди каталонских вратарей обновил?)
+3
0
+3
Ответ Отец Абду
Получается, прошлый чемпионат выиграли благодаря Тер Штегена, а не благодаря гения Хави:)
Хави кроме даминирования ничего не сделал(Артета из Али экспресса)
+3
-1
+2
Жаль что Тер штеген выцграл титул для мега тренера. Теперь мы наслаждаемся этой великолепной игрой
+2
0
+2
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Типа все команды в топ-5 Европы, которые даже находиться на дне таблице пропустили меньше чем Барса?
Это получается, что чуть меньше 100 команд в топ-5 лиг - и из них всех Барса пропустила больше всех. Справедливости ради, считаютмя также матчи в кубках, т.е. неравное количество сыгранных игр.
+2
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+2
Ответ dr. cage
Нехило несчастную Барсу пользуют, ничего не скажешь..
Где новость о Барселоне, ты тут как тут. Истинный фанат 🤣
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0
+2
Они бы и в прошлом на пускали, если бы не МаТШ
+2
0
+2
Когда они успели 8 игр провести меньше чем за месяц 😬
+1
0
+1
Не, ну сравнивать пропущенные в 8 играх и 4 напрямую то такое. Сегодня 27 день года, кстати, просто играют больше других.
+1
0
+1
На контрасте с прошлым сезоном..
+1
0
+1
Ответ Иван Лапин
так и понять. есть футбольные лиги, берем из них топ-5 лучших в Европе, и вот барса пропустила больше всех, среди команд 5 лучших лиг. очевидно
Типа все команды в топ-5 Европы, которые даже находиться на дне таблице пропустили меньше чем Барса?
0
0
0
Ответ Иван Баланар
Клятый Мадрид зарядил саму Барсу на то, чтобы она пропускала авоську мячей в каждой игре!
Если бы судили, как Реал - отменяли бы
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Типа все команды в топ-5 Европы, которые даже находиться на дне таблице пропустили меньше чем Барса?
Ты ещё раз прочитай,что он написал
0
0
0
Ответ zamzam
Дело не в Штегене, в прошлом году очень много везло, а в этом очень много не везёт. Мучаться так ещё года полтора думаю
ТерШтеген тащил много
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Ответ Отец Абду
Получается, прошлый чемпионат выиграли благодаря Тер Штегена, а не благодаря гения Хави:)
Абсолютно верно, сколько отскоков по 1:0 было
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Ответ ЭкспертДиванный
Хави кроме даминирования ничего не сделал(Артета из Али экспресса)
А что Артета в прошлом сезоне выиграл?
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Ответ Отец Абду
Получается, прошлый чемпионат выиграли благодаря Тер Штегена, а не благодаря гения Хави:)
В начале прошлого Чемпионата ещё успел транш Негрейре пройти)
+1
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Ответ Отец Абду
Получается, прошлый чемпионат выиграли благодаря Тер Штегена, а не благодаря гения Хави:)
Благодаря спаду Реала и Атлетико, Тер Штеген конечно тоже внёс свой вклад
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Ответ Отец Абду
Получается, прошлый чемпионат выиграли благодаря Тер Штегена, а не благодаря гения Хави:)
Защита в разы меньше пропускала и ТерШтеген конечно выручал, и Левандовски тогда еще забивал на своем уровне.
Но вам лишь про Хави очередную гадость накинуть.
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Ответ JENNINGS
Новость про чистый отменённый гол «Вильярреала» будет или нет, спортс? Или раз это не «Мадрид», можно упустить?
Еще даже матч не закончился. Ты уже стрелки переводишь. Самый главный вопрос, был ли пенальти в обоих случаях, а не разместит или не разместит спортс новость про пеналь барсы
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Ответ Ansu Fati
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