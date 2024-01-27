«Барса» пропустила 16 голов в 2024-м за 8 игр – больше всех в топ-5 лиг. «Севилья» и «Фрозиноне» – по 13
«Барселона» пропустила больше всех голов среди команд топ-5 лиг в 2024 году.
«Барселона» дважды пропустила от «Вильярреала» в 22-м туре Ла Лиги.
Это 15-й и 16-й голы, пропущенные вратарем Иньяки Пеньей в 8 играх этого года.
Больше в топ-5 лиг Европы, чем команда тренера Хави, не пропустил никто. «Севилья» и «Фрозиноне» пропустили по 13 голов – в 6 и 4 матчах соответственно.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вильярреал».
Или раз это не «Мадрид», можно упустить?
И если «да», то почему.
Буду благодарен за ответ )
Мучаться так ещё года полтора думаю
Но вам лишь про Хави очередную гадость накинуть.