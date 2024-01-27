«Барселона» пропустила 5 голов за матч впервые после 2:8 с «Баварией» в 2020-м

Теги Бавария Барселона Вильярреал Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» пропустила пять голов впервые с 2020 года.

Команда Хави уступила «Вильярреалу» со счетом 3:5 в 22-м туре Ла Лиги.

В последний раз «блаугране» забивали как минимум 5 мячей в сезоне-2019/2020. Тогда в четвертьфинале Лиги чемпионов испанский клуб потерпел поражение со счетом 2:8 от «Баварии».

«Барселона» проиграла 2 матча подряд, пропустив 9 голов. С учетом 1:4 от «Реала» каталонцы уступили в 3 из 5 последних игр

Материалы по теме

91 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арбитр специально не завершил игру на 72 минуте при счёте 3:2, чтобы Вильяреал смог сравнять.

Затем специально добавил 8 минут, чтобы соперники сделали 3:5.
Двойной заговор. "Это позор" - правильно кричал Хави на камеру
+138
-7
+131
4 от первого мадридского
4 от первого каталонского
4 от первого баскского
🖐️ от первого валенсийского
+110
-9
+101
давай спортс, накидывай)
+45
-2
+43
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
🧯
+39
-1
+38
Такого говна даже при Кумане не было)А он,между прочим,был вынужден играть Мингесами,Дестом,старым Пике и т.д.)))
+39
-1
+38
Ответ Гамаль Хайдаров
давай спортс, накидывай)
Это их работа) Эти изверги никого не щадят)
+32
-1
+31
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Как можно было забыть самое крупное поражение Барселоны в истории ? Срочно пересмотри этот матч
+29
0
+29
Ждём хет-трик от Осимхена, и дубль от Грузина, не останавливаемся!
+27
-1
+26
Парни, хватит ржать над ФК Негрейра, я не успеваю лайкать 🤣
+25
-1
+24
Ответ JENNINGS
4 от первого мадридского 4 от первого каталонского 4 от первого баскского 🖐️ от первого валенсийского
Вообще 6, если учесть гол, который липово отменён
+21
-2
+19
Ответ Nurbol Nuraliyev
Ждём хет-трик от Осимхена, и дубль от Грузина, не останавливаемся!
Наполи такой же мертвый как и барса
Барсе повезло что в 1/8 играют с Наполи
+14
0
+14
Ответ JENNINGS
4 от первого мадридского 4 от первого каталонского 4 от первого баскского 🖐️ от первого валенсийского
От Сельты должны были столько получать.Но судья пощадил
+17
-4
+13
Опять Перес виноват, 5 голов на его счету !
+12
-1
+11
Самое страшное, что со времён 2-8 прошло уже почти 4 года. А ведь как вчера было. И Ковид, и самоизоляция, и вот это вот все.
+10
0
+10
4 от Реала
4 от Атлетика
4 от Жироны
5 от Вильрреала
Дайте поработать нашему Чави,очевидно во всем виноват плохо скошенный газон,слишком яркое солнце и полнолуние.
+17
-8
+9
Всё же карма существует. Неделю поливать говной Реал и судей, чтобы потом так позорно проиграть при сомнительном в свою пользу судействе.
+9
0
+9
Ответ Homelender_666
Это их работа) Эти изверги никого не щадят)
Не, ну здесь спортс применил запрещённый приём)
+9
-2
+7
Я немного запутался, за сколько самых главных трофеев еще Барса борется?
+8
-1
+7
Ответ Старик Стариканов
4 от Реала 4 от Атлетика 4 от Жироны 5 от Вильрреала Дайте поработать нашему Чави,очевидно во всем виноват плохо скошенный газон,слишком яркое солнце и полнолуние.
Сегодня температура виновать -10С было
+6
0
+6
Ответ SergioRamos92
Наполи такой же мертвый как и барса Барсе повезло что в 1/8 играют с Наполи
Или Наполи повезло, что они встретятся с Барсой?
+6
0
+6
Пучеглаз идет на рекорд
+7
-2
+5
Я/мы Хави
+5
0
+5
Ответ Buharoid
Самое страшное, что со времён 2-8 прошло уже почти 4 года. А ведь как вчера было. И Ковид, и самоизоляция, и вот это вот все.
Все отмечают, что время бешено летит куда-то
+3
0
+3
судья на 100 мин не заканчивает матч,вот только думал будет 4-4,а вот оно как вышло))) это первый матч барсы,который я смотрел,не считая эль-классико)понравилось🙃
+3
0
+3
Мда, а Реал им забил всего 4. Сказать, что я разочарован, не сказать ничего😕
+3
-1
+2
По факту Мадрид обязан был те же 8 банок класть этому недоразумению, опять простили младшую сестру)
+3
-1
+2
Барселона с ностальгией вспоминает ту волшебную ночь с немцами, теперь жаждет это повторить;)
+2
0
+2
Ответ Старик Стариканов
4 от Реала 4 от Атлетика 4 от Жироны 5 от Вильрреала Дайте поработать нашему Чави,очевидно во всем виноват плохо скошенный газон,слишком яркое солнце и полнолуние.
И Реал
+2
0
+2
Пацаны, как там ригоберыч? Фейс айди работает?
+2
0
+2
Отличный повод пересмотреть легендарный матч
+4
-2
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий