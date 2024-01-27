«Барселона» пропустила 5 голов за матч впервые после 2:8 с «Баварией» в 2020-м

«Барселона» пропустила пять голов впервые с 2020 года.

Команда Хави уступила « » со счетом 3:5 в 22-м туре .

В последний раз «блаугране» забивали как минимум 5 мячей в сезоне-2019/2020. Тогда в четвертьфинале Лиги чемпионов испанский клуб потерпел поражение со счетом 2:8 от «Баварии».

«Барселона» проиграла 2 матча подряд, пропустив 9 голов. С учетом 1:4 от «Реала» каталонцы уступили в 3 из 5 последних игр