«Барселона» пропустила 5 голов за матч впервые после 2:8 с «Баварией» в 2020-м
«Барселона» пропустила пять голов впервые с 2020 года.
Команда Хави уступила «Вильярреалу» со счетом 3:5 в 22-м туре Ла Лиги.
В последний раз «блаугране» забивали как минимум 5 мячей в сезоне-2019/2020. Тогда в четвертьфинале Лиги чемпионов испанский клуб потерпел поражение со счетом 2:8 от «Баварии».
«Барселона» проиграла 2 матча подряд, пропустив 9 голов. С учетом 1:4 от «Реала» каталонцы уступили в 3 из 5 последних игр
Затем специально добавил 8 минут, чтобы соперники сделали 3:5.
Двойной заговор. "Это позор" - правильно кричал Хави на камеру
4 от первого каталонского
4 от первого баскского
🖐️ от первого валенсийского
Барсе повезло что в 1/8 играют с Наполи
4 от Атлетика
4 от Жироны
5 от Вильрреала
Дайте поработать нашему Чави,очевидно во всем виноват плохо скошенный газон,слишком яркое солнце и полнолуние.