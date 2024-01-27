Алонсо и Де Дзерби – главные кандидаты на замену Клоппу в «Ливерпуле» (Sky Sport)

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Названы два главных претендента на пост тренера «Ливерпуля» после Юргена Клоппа.

Вчера Клопп объявил о том, что покинет свой пост по окончании сезона.

Как сообщает Sky Sport, на данный момент два главных кандидата на замену немцу – Хаби Алонсо из «Байера» и возглавляющий «Брайтон» Роберто Де Дзерби.

Напомним, что Алонсо выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. Он выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии.

Алонсо – фаворит на замену Клоппу. А кого ждут еще?

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алонсо родной скаузер, город и клуб примут его с распростёртыми объятиями
+51
-7
+44
Ответ Азиз Ибодуллаев
Ливерпулю нужент тренер, который со средними финансами будет выводить игроков на хороший уровень, играя в свой футбол, где у каждого свои задачи. Тут просто напрашивается Хаби Алонсо и ... Симеоне
И в чём противоречие ваших слов с кандидатурой Де Дзерби?
+21
-3
+18
Ответ Jerrold 02
Удачи ему конечно, но вначале и Челси принял Лэмпарда с распростёртыми объятиями..а дальше уже история
но работу Алонсо в Байере видно всем
+16
-3
+13
Сценарий будет следующий: не «договорятся» ни с Алонсо, ни с Зерби, ни с кем. По концовке Линдерс «передумает» уходить с Клоппом и станет главным. Скриньте, это самое логичное и правильное решение для всех, и для клуба, и для игроков, и для самого Пепа. Он готов к этой работе намного лучше других.
+12
-2
+10
У Алонсо Байер конечно круто идёт, но сезон ещё не закончился, а его уже в Ливерпуль и Реал отправляют. Не рановато такие авансы вешать? Будто мало было примеров, когда какой-то андердог сверкнёт, тренер едет в топ-клуб и проваливается
+6
-1
+5
Ответ Jordan_Henderson14
Пеп Линдерс возглавит Ливерпуль
Линдерс тоже уходит, вчера объявили же
+6
-3
+3
Ответ dino
Алонсо родной скаузер, город и клуб примут его с распростёртыми объятиями
Удачи ему конечно, но вначале и Челси принял Лэмпарда с распростёртыми объятиями..а дальше уже история
+8
-5
+3
Ответ dino
Алонсо родной скаузер, город и клуб примут его с распростёртыми объятиями
Скаузер?
+2
0
+2
а как же легенда Ливерпуля Стивиджи? мне как болельщику Астон Виллы хочется посмотреть на стивиджи и посмотреть на реакцию от футбола болел красных
+4
-2
+2
Н-да, с ужасом вспоминаю времена Спирингов, Даунингов и всяких прочих Чарли Адамов с Кэролами, адекватной замены Клоппу нет, на что надеяться хз🤦🏼‍♂️
+2
0
+2
Ответ dino
Алонсо родной скаузер, город и клуб примут его с распростёртыми объятиями
А ещё один из героев Стамбульского чуда. Только всеми руками и ногами за Хаби!))
+3
-1
+2
Ответ Jerrold 02
Удачи ему конечно, но вначале и Челси принял Лэмпарда с распростёртыми объятиями..а дальше уже история
Так Лэмпард и нормально отработал в первый сезон. А уж сколько заработали на игроках, которых он подвёл к основе. Почеттино только сейчас более менее начал разгребаться.
+9
-7
+2
Ответ romanisti89
вот так и относятся к легендам у красных
Он слабый тренер, при чем тут легенда или не легенда? Астон Вилла назначит Грилиша или Агбонлахора?
Еще как бы Эмери Ливерпуль не переманил у вас
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Он там у вас посинел и побагровел, уже не комильфо для красных :)
вот так и относятся к легендам у красных
+2
-1
+1
Идеально,без больших фин вложений подходит Де Дзерби
+3
-2
+1
Зовите Жозе.
0
0
0
С Де Дзерби можно будет договориться заранее, что устраивает Ливерпуль с точки планирования будущего сезона, а Алонсо более знаковая фигура, но заранее с ним вряд ли договорятся. Так что все зависит от приоритетов самого Ливерпуля.
0
0
0
Тут надо понимать что следующий тренер будет под ужасным давлением. Если новый коуч в первой тройке не финиширует в след сезоне, такие «эксперты» как каррагер и невилл будут тут как тут.
+1
-1
0
Только Хаби!
+1
-1
0
Ответ Censormorum
С каких пор Ливерпуль стал местом для проб начинающих тренеров? У Алонсо опыт в Бундеслиге и возможно победа в ней.
так а Алонсо какой, не начинающий? Те же Тухель и Клопп в БЛ несколько лет отпахали, чтобы ими топ-клубы заинтересовались, а у Алонсо пока в послужном списке промежуточное лидерство в БЛ
+1
-1
0
Ответ Футбол, хоккей итд
Арсен Венгер: эй!🖐Ливерпуль!👐 Как-бы я, свободен.....🙏
Тут Клопп ушел из-за выгорания, а вы пенсионера предлагаете. Вы б еще Далглиша предложили
+1
-1
0
Ответ ta-tosha
Сценарий будет следующий: не «договорятся» ни с Алонсо, ни с Зерби, ни с кем. По концовке Линдерс «передумает» уходить с Клоппом и станет главным. Скриньте, это самое логичное и правильное решение для всех, и для клуба, и для игроков, и для самого Пепа. Он готов к этой работе намного лучше других.
Очень возможно! Я за этот вариант двумя руками
0
0
0
Ответ Никита Давыдкин
У Алонсо Байер конечно круто идёт, но сезон ещё не закончился, а его уже в Ливерпуль и Реал отправляют. Не рановато такие авансы вешать? Будто мало было примеров, когда какой-то андердог сверкнёт, тренер едет в топ-клуб и проваливается
Всё возможно, гарантий никаких никто не даст никогда :)
+1
-1
0
Пеп Линдерс возглавит Ливерпуль
+4
-4
0
У Ливерпуля грамотное руководство. Кандидатуры максимально адекватные. При этом любой кого бы не позвали, будет уступать Клоппу. Лично мне по душе Алонсо. Отлично показал себя в Байере, а если ещё и салатницу прихватит, то вообще не подкопаешься.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий