Алонсо и Де Дзерби – главные кандидаты на замену Клоппу в «Ливерпуле» (Sky Sport)
Названы два главных претендента на пост тренера «Ливерпуля» после Юргена Клоппа.
Вчера Клопп объявил о том, что покинет свой пост по окончании сезона.
Как сообщает Sky Sport, на данный момент два главных кандидата на замену немцу – Хаби Алонсо из «Байера» и возглавляющий «Брайтон» Роберто Де Дзерби.
Напомним, что Алонсо выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. Он выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии.
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