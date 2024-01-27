Алонсо и Де Дзерби – главные кандидаты на замену Клоппу в «Ливерпуле» (Sky Sport)

Названы два главных претендента на пост тренера «Ливерпуля» после Юргена Клоппа.

Вчера Клопп объявил о том, что покинет свой пост по окончании сезона.

Как сообщает Sky Sport, на данный момент два главных кандидата на замену немцу – из « » и возглавляющий « » .

Напомним, что Алонсо выступал за « » с 2004 по 2009 год. Он выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии.

Алонсо – фаворит на замену Клоппу. А кого ждут еще?