Луис Гарсия об Алонсо в «Ливерпуле»: «Не хочу, чтобы Хаби приходил сразу после Клоппа – с наследием Юргена тяжело сравниться. Он только начал карьеру, сперва надо наделать ошибок»
Луис Гарсия с сомнением высказался о возможном приходе Хаби Алонсо в «Ливерпуль».
Тренера «Байера» называют главным кандидатом на замену Юргену Клоппу, который в пятницу объявил, что покинет мерсисайдский клуб летом.
«Порой спешка не слишком хороша. Я не утверждаю, что Хаби Алонсо не готов справиться с тренерством на высоком уровне, поскольку вижу, чего он добился в «Леверкузене». Он действительно впечатляет и продолжает это делать. Он подписал новый контракт, но циркулировали слухи о том, что он уйдет в «Реал», «Баварию». В итоге мне нравится, как Хаби управляет своей карьерой, шаг за шагом.
Не хочу, чтобы Хаби приходил сразу после Юргена Клоппа. Юрген оставил такое огромное наследие, что сравниться с ним будет тяжело. Все будут ожидать [результата] от Хаби, никакого переходного периода не будет. Они хотят, чтобы он сразу давал наилучший результат, хотят, чтобы «Ливерпуль» боролся за каждый трофей, а это непросто. Так что я хотел бы, чтобы Хаби пришел в «Ливерпуль» с достаточной уверенностью. Сначала ему нужно наделать ошибок, он только начал свою карьеру», – заявил бывший хавбек «Ливерпуля» в интервью CBS Sports.
Клуб довольно терпим к результатам, не выкидывает деньги ради покупки и не меняет тренеров/игроков после сезонных неудач.
Как болельщику, я бы хотел после Юргена увидеть Алонсо, хоть и понимаю, что первый сезон, возможно, будет тяжелым.
Плюс может шансы на Виртца вырастут, с первого сезона надеялся, что Ливерпуль включит его в свой шорт.
Кроме Клоппа на это никто не способен на дистанции.
Хаби нужно начинать пораньше и готовиться к борьбе с Тен Хаагом,Артетой,Хау,Эмери и другими.
У Пепа АПЛ забрать,это что-то нереальное.
Для тренера-новичка тем более.
Если Тухеля кикнут с Баварки то можно в Ливерпуль-они же оба майнцовские и с похожими идеями
Главный тренер Юрген Клопп
Помощник главного тренера Пепейн Лейндерс
Помощник главного тренера Петер Кравиц
Тренер вратарей первой команды Йон Ахтерберг
Тренер вратарей Клаудио Таффарел[69]
Помощник тренера вратарей Джек Робинсон
Тренер по вбрасыванию аутов Томас Гроннемарк[70]
Тренер по развитию Витор Матос
Руководитель отдела фитнеса Андреас Корнмайер
Менеджер по медицинской реабилитации Филипп Якобсен[71]
Тренер по фитнесу Коналл Мертаг
Тренер по фитнесу Том Кинг
Помощник тренера по фитнесу Джордан Фэрклаф
Массажист Пол Смолл
Координатор по управлению экипировкой Ли Рэдклифф
Менеджер по экипировке Грэм Картер
Тренер по реабилитации и фитнесу Дэвид Райдингс
Руководитель отдела питания Мона Неммер
Послематчевый аналитик Марк Лейланд
Руководитель отдела анализа соперников Грег Мэтисон
Аналитик соперников Джеймс Френч
Физиотерапевт первой команды Кристофер Рорбек
Физиотерапевт первой команды Хосе Луис Родригес
Физиотерапевт Джо Льюис
Пеп ещё привыкал к реалиям АПЛ.
Нет,я имею ввиду нынешнего.
Вот сейчас у Пепа АПЛ забрать нереально практически.
Они как раз начали свой ход набирать чемпионский.
Сейчас ещё Холанд вернётся и титул в кармане.