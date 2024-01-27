Луис Гарсия об Алонсо в «Ливерпуле»: «Не хочу, чтобы Хаби приходил сразу после Клоппа – с наследием Юргена тяжело сравниться. Он только начал карьеру, сперва надо наделать ошибок»

Теги Ливерпуль Луис Гарсия Санс Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Футбол

Луис Гарсия с сомнением высказался о возможном приходе Хаби Алонсо в «Ливерпуль».

Тренера «Байера» называют главным кандидатом на замену Юргену Клоппу, который в пятницу объявил, что покинет мерсисайдский клуб летом.

«Порой спешка не слишком хороша. Я не утверждаю, что Хаби Алонсо не готов справиться с тренерством на высоком уровне, поскольку вижу, чего он добился в «Леверкузене». Он действительно впечатляет и продолжает это делать. Он подписал новый контракт, но циркулировали слухи о том, что он уйдет в «Реал», «Баварию». В итоге мне нравится, как Хаби управляет своей карьерой, шаг за шагом.

Не хочу, чтобы Хаби приходил сразу после Юргена Клоппа. Юрген оставил такое огромное наследие, что сравниться с ним будет тяжело. Все будут ожидать [результата] от Хаби, никакого переходного периода не будет. Они хотят, чтобы он сразу давал наилучший результат, хотят, чтобы «Ливерпуль» боролся за каждый трофей, а это непросто. Так что я хотел бы, чтобы Хаби пришел в «Ливерпуль» с достаточной уверенностью. Сначала ему нужно наделать ошибок, он только начал свою карьеру», – заявил бывший хавбек «Ливерпуля» в интервью CBS Sports.

Юрген Клопп, спасибо за чудо!

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17 комментариев
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В Ливерпуле понимают, что Хаби потребуется время и я, уверен, не будут требовать моментальных результатов.
Клуб довольно терпим к результатам, не выкидывает деньги ради покупки и не меняет тренеров/игроков после сезонных неудач.
Как болельщику, я бы хотел после Юргена увидеть Алонсо, хоть и понимаю, что первый сезон, возможно, будет тяжелым.
Плюс может шансы на Виртца вырастут, с первого сезона надеялся, что Ливерпуль включит его в свой шорт.
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+12
Ответ ПравдоРуб
То есть надо позвать кого то с опытом, и нет гарантий что он не опустит Ливерпуль на 8 строчку, но Алонсо не трогать который сейчас показывает отличную работу? Тут Гарсия больше беспокоиться не за клуб а за тренера. У Ливерпуля отличное руководство, которое дало поддержку Клопу в виде времени и вложений, думаю и Хаби не будет обделен этим
Ну про вложения вы перегнули,имея такие финансы,Клопа нехило ограничивали в финансах,он в отличие от Пепа не тратил 350 лямов лишь на одну защиту)
+9
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+7
Ответ Varbi4
В это время Зидан, ну да ну да....
Причем тут Зидан? Зидан приходил в Реал после провалившего все и вся Бенитеса.
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После Клоппа любой новый тренер будет под жутким давлением . Чем то похоже как после Фергюсона принимали МЮ. Тяжело будет
+3
-2
+1
Ответ 8m5j6zyqgf
После Клоппа любой новый тренер будет под жутким давлением . Чем то похоже как после Фергюсона принимали МЮ. Тяжело будет
Вот поэтому Хаби будет попроще, его в клубе помнят и любят, будут чуть снисходительнее на первых порах
+2
-1
+1
Да никто не будет от него ждать борьбы с Пепом.
Кроме Клоппа на это никто не способен на дистанции.
Хаби нужно начинать пораньше и готовиться к борьбе с Тен Хаагом,Артетой,Хау,Эмери и другими.
У Пепа АПЛ забрать,это что-то нереальное.
Для тренера-новичка тем более.
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Зидан
Если Тухеля кикнут с Баварки то можно в Ливерпуль-они же оба майнцовские и с похожими идеями
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Система управления Ливерпулем - это не только Клопп
Главный тренер Юрген Клопп
Помощник главного тренера Пепейн Лейндерс
Помощник главного тренера Петер Кравиц
Тренер вратарей первой команды Йон Ахтерберг
Тренер вратарей Клаудио Таффарел[69]
Помощник тренера вратарей Джек Робинсон
Тренер по вбрасыванию аутов Томас Гроннемарк[70]
Тренер по развитию Витор Матос
Руководитель отдела фитнеса Андреас Корнмайер
Менеджер по медицинской реабилитации Филипп Якобсен[71]
Тренер по фитнесу Коналл Мертаг
Тренер по фитнесу Том Кинг
Помощник тренера по фитнесу Джордан Фэрклаф
Массажист Пол Смолл
Координатор по управлению экипировкой Ли Рэдклифф
Менеджер по экипировке Грэм Картер
Тренер по реабилитации и фитнесу Дэвид Райдингс
Руководитель отдела питания Мона Неммер
Послематчевый аналитик Марк Лейланд
Руководитель отдела анализа соперников Грег Мэтисон
Аналитик соперников Джеймс Френч
Физиотерапевт первой команды Кристофер Рорбек
Физиотерапевт первой команды Хосе Луис Родригес
Физиотерапевт Джо Льюис
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Ответ Ramisik
Ой ну Реал в плане тренера вообще стоит особняком. Там есть человек номер 1 - Флорентино Перес. Который и является главным фактором успеха Мадрида, который не выпускает управление клубом ни на секунду. Поэтому Зидан там был человеком номер 2 (при всем уважении). И думаю из-за этого Клоппа в Реале мы не увидим в принципе
Да херня. Перес дофига и говна сделал для РМ. Макелеле, Озила и т.д. выкинули из клуба не тренеры. В ситуации что Бэйл лежал мёртвым грузом в РМ виноват только Перес. Да и первый галактикос провалился полностью. Успех второго галактикоса не в Пересе, а в Мауре и Анчи, Зидан молодец ничего не испортил, но побольшому счёту это были команды которые выстроили Маур и Анчи, а за тем же Модричем бегал не Перес, а именно Маур. А Зидан с Пересом например дергали на Погба и Азара, а не на хорвата, которого пиарили и меньше Бэйла и меньше даже ВДВ.
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Ответ Доминатор3000
Да никто не будет от него ждать борьбы с Пепом. Кроме Клоппа на это никто не способен на дистанции. Хаби нужно начинать пораньше и готовиться к борьбе с Тен Хаагом,Артетой,Хау,Эмери и другими. У Пепа АПЛ забрать,это что-то нереальное. Для тренера-новичка тем более.
Конте?
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Ответ Proper Chels
Конте?
Конте повезло.
Пеп ещё привыкал к реалиям АПЛ.
Нет,я имею ввиду нынешнего.
Вот сейчас у Пепа АПЛ забрать нереально практически.
Они как раз начали свой ход набирать чемпионский.
Сейчас ещё Холанд вернётся и титул в кармане.
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Ответ Доминатор3000
Да никто не будет от него ждать борьбы с Пепом. Кроме Клоппа на это никто не способен на дистанции. Хаби нужно начинать пораньше и готовиться к борьбе с Тен Хаагом,Артетой,Хау,Эмери и другими. У Пепа АПЛ забрать,это что-то нереальное. Для тренера-новичка тем более.
Забавный факт: Алонсо и Артета - друзья детства:)
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Ответ Melissa Parker
Зидан Если Тухеля кикнут с Баварки то можно в Ливерпуль-они же оба майнцовские и с похожими идеями
Зидан вообще к Ливерпулю не клеится. Не могу представить его в Ливерпуле вообще
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