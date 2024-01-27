Луис Гарсия об Алонсо в «Ливерпуле»: «Не хочу, чтобы Хаби приходил сразу после Клоппа – с наследием Юргена тяжело сравниться. Он только начал карьеру, сперва надо наделать ошибок»

Луис Гарсия с сомнением высказался о возможном приходе Хаби Алонсо в «Ливерпуль».

Тренера «Байера» называют главным кандидатом на замену , который в пятницу объявил, что покинет мерсисайдский клуб летом.

«Порой спешка не слишком хороша. Я не утверждаю, что не готов справиться с тренерством на высоком уровне, поскольку вижу, чего он добился в «Леверкузене». Он действительно впечатляет и продолжает это делать. Он подписал новый контракт, но циркулировали слухи о том, что он уйдет в «Реал», «Баварию». В итоге мне нравится, как Хаби управляет своей карьерой, шаг за шагом.

Не хочу, чтобы Хаби приходил сразу после Юргена Клоппа. Юрген оставил такое огромное наследие, что сравниться с ним будет тяжело. Все будут ожидать [результата] от Хаби, никакого переходного периода не будет. Они хотят, чтобы он сразу давал наилучший результат, хотят, чтобы «Ливерпуль» боролся за каждый трофей, а это непросто. Так что я хотел бы, чтобы Хаби пришел в « » с достаточной уверенностью. Сначала ему нужно наделать ошибок, он только начал свою карьеру», – заявил бывший хавбек «Ливерпуля» в интервью CBS Sports.

Юрген Клопп, спасибо за чудо!