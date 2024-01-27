Каррагер хочет, чтобы Алонсо возглавил «Ливерпуль» после Клоппа: «Хаби – один из самых интересных молодых тренеров в мире. Он знает клуб и обожаем болельщиками»

Джейми Каррагер хочет, чтобы Хаби Алонсо заменил Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Вчера Клопп объявил, что покинет пост главного тренера мерсисайдцев по окончании сезона.

«Подобно Шенкли и Далглишу, Клопп мгновенно нашел общий язык с мерсисайдской публикой. Его основные социальные ценности перекликаются с ней так же, как и его футбольная философия. Я не уверен, что в мировом футболе есть хоть один клуб, где личность тренера – и даже его политические пристрастия – считаются основополагающими в том, будет ли они принят болельщиками.

Клоппу не пришлось учиться налаживать контакт с фанатами. Казалось, он был рожден, чтобы стать менеджером «Ливерпуля».

Это одна из причин, по которой уже считается естественным преемником. С самого первого дня казалось, что Хаби был рожден, чтобы стать игроком « ». Поскольку он мой партнер партнер по команде, неудивительно, что так много людей требуют его назначения. Я бы хотел, чтобы Хаби получил такой шанс.

Он соответствует всем требованиям как бывший игрок «Ливерпуля», который знает клуб и город, обожаем болельщиками и уже показал в Бундеслиге, что он один из самых интересных молодых тренеров в мире. Его богатый опыт выступлений под руководством величайших тренеров своего поколения – Рафы Бенитеса, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы – означает, что назначение его в один из элитных клубов – лишь вопрос времени. Вы никогда не сможете выбрать подходящее время для такой возможности. Возможно, это произойдет сейчас.

Де Дзерби из «Брайтона» также должен быть на радаре FSG. Что объединяет этих кандидатов, так это сходство с работой Клоппа «Боруссии» Дортмунд, а именно использование имеющихся в их распоряжении ресурсов для того, чтобы прыгнуть выше головы, играя в интересный футбол.

Задача для преемника – выйти из тени Клоппа. Хорошая новость в том, что он возглавит команду, неузнаваемо отличающуюся от состояния, в котором ее унаследовал Клопп», – написал бывший защитник «Ливерпуля».