Каррагер хочет, чтобы Алонсо возглавил «Ливерпуль» после Клоппа: «Хаби – один из самых интересных молодых тренеров в мире. Он знает клуб и обожаем болельщиками»

Теги Байер Ливерпуль Джейми Каррагер Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Роберто Де Дзерби Футбол

Джейми Каррагер хочет, чтобы Хаби Алонсо заменил Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Вчера Клопп объявил, что покинет пост главного тренера мерсисайдцев по окончании сезона. 

«Подобно Шенкли и Далглишу, Клопп мгновенно нашел общий язык с мерсисайдской публикой. Его основные социальные ценности перекликаются с ней так же, как и его футбольная философия. Я не уверен, что в мировом футболе есть хоть один клуб, где личность тренера – и даже его политические пристрастия – считаются основополагающими в том, будет ли они принят болельщиками.

Клоппу не пришлось учиться налаживать контакт с фанатами. Казалось, он был рожден, чтобы стать менеджером «Ливерпуля».

Это одна из причин, по которой Хаби Алонсо уже считается естественным преемником. С самого первого дня казалось, что Хаби был рожден, чтобы стать игроком «Ливерпуля». Поскольку он мой партнер партнер по команде, неудивительно, что так много людей требуют его назначения. Я бы хотел, чтобы Хаби получил такой шанс.

Он соответствует всем требованиям как бывший игрок «Ливерпуля», который знает клуб и город, обожаем болельщиками и уже показал в Бундеслиге, что он один из самых интересных молодых тренеров в мире. Его богатый опыт выступлений под руководством величайших тренеров своего поколения – Рафы Бенитеса, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы – означает, что назначение его в один из элитных клубов – лишь вопрос времени. Вы никогда не сможете выбрать подходящее время для такой возможности. Возможно, это произойдет сейчас.

Роберто Де Дзерби из «Брайтона» также должен быть на радаре FSG. Что объединяет этих кандидатов, так это сходство с работой Клоппа «Боруссии» Дортмунд, а именно использование имеющихся в их распоряжении ресурсов для того, чтобы прыгнуть выше головы, играя в интересный футбол.

Задача для преемника – выйти из тени Клоппа. Хорошая новость в том, что он возглавит команду, неузнаваемо отличающуюся от состояния, в котором ее унаследовал Клопп», – написал бывший защитник «Ливерпуля». 

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24 комментария
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Ответ dreamstep
Хаби надо будет давать бюджет, усиливаться. Без этого нет смысла менять Байер на Ливерпуль.
не сравнивай бюджеты Ливерпуля и Байера. это небо и земля.
+12
-1
+11
как насчет Пепа? он уходит в 25 году, можно вырвать в ливерпуль
+6
-2
+4
Не считаю де Дзерби хорошим вариантом. У него свои заскоки и конфликты - постоянное ротирование вратарей, эпизод с Троссардом. Вообще из итальянцев наименее склонен к эксцентрике Анчелотти и, может быть, Аллегри. Но они тоже не подойдут, да и не пойдут, наверное.

Хаби Алонсо - идеальный вариант. Он ДОЛЖЕН возглавить Ливерпуль. Может, это уже даже было оговорено, просто всего не раскрывается.
+6
-2
+4
Ответ newhood@icloud.com
Пеп лейндерс, или как там его) может получить шанс, если сам захочет!
Так там уже анонсировали что тренерский штаб, включая Лейндерса, тоже уходит.
+3
0
+3
Я вижу два варианта: либо Алонсо, либо Де Дзерби. Я буду сильно удивлен если будет кто то другой
+2
0
+2
Ответ rarrih
Я вижу два варианта: либо Алонсо, либо Де Дзерби. Я буду сильно удивлен если будет кто то другой
Пеп лейндерс, или как там его) может получить шанс, если сам захочет!
+2
0
+2
Хаби надо будет давать бюджет, усиливаться. Без этого нет смысла менять Байер на Ливерпуль.
+5
-4
+1
Хотелось бы Хаби вместо Клоппа 👍
+1
0
+1
Ответ Aqsunqar Serikbay
как насчет Пепа? он уходит в 25 году, можно вырвать в ливерпуль
Пеп и Генри - сочетание странноватое. Генри едва ли будет удовлетворять трансферные запросы Пепа
+1
0
+1
Ответ rarrih
Я вижу два варианта: либо Алонсо, либо Де Дзерби. Я буду сильно удивлен если будет кто то другой
Де Дзерби кажется халифом на час. Как бы вторым Поттером не оказался. Я бы скорее предпочел Эмери или даже Лендейрса. Но Алонсо - безусловно в приоритете по многим причинам
+1
0
+1
Ответ dreamstep
Хаби надо будет давать бюджет, усиливаться. Без этого нет смысла менять Байер на Ливерпуль.
Байер раскупят этим летом.
Какой смысл там оставаться?
А в АПЛ и деньги и внимание.
Да и время ему дадут.
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Не считаю де Дзерби хорошим вариантом. У него свои заскоки и конфликты - постоянное ротирование вратарей, эпизод с Троссардом. Вообще из итальянцев наименее склонен к эксцентрике Анчелотти и, может быть, Аллегри. Но они тоже не подойдут, да и не пойдут, наверное. Хаби Алонсо - идеальный вариант. Он ДОЛЖЕН возглавить Ливерпуль. Может, это уже даже было оговорено, просто всего не раскрывается.
Алонсо никому ничего не должен
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Комментарий удален пользователем
Ответ Ночной кошмар Логинова
Не считаю де Дзерби хорошим вариантом. У него свои заскоки и конфликты - постоянное ротирование вратарей, эпизод с Троссардом. Вообще из итальянцев наименее склонен к эксцентрике Анчелотти и, может быть, Аллегри. Но они тоже не подойдут, да и не пойдут, наверное. Хаби Алонсо - идеальный вариант. Он ДОЛЖЕН возглавить Ливерпуль. Может, это уже даже было оговорено, просто всего не раскрывается.
А че за какой то "Троссардом"?
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Ответ Кирилл Мартыненко
Так там уже анонсировали что тренерский штаб, включая Лейндерса, тоже уходит.
Ну так правильно, было бы не очень его сейчас объявлять будущем главным тренером, тогда бы странная ситуация возникла, расфокусировка
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Ответ dino
не сравнивай бюджеты Ливерпуля и Байера. это небо и земля.
Бюджеты да, но и задачи сильно разные, и давление.
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Ответ Aqsunqar Serikbay
как насчет Пепа? он уходит в 25 году, можно вырвать в ливерпуль
Не думаю, что Пеп будет тренировать в АПЛ кого-то, кроме Сити
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Ответ Кино Музыка
Комментарий удален пользователем
Более сильные предложения из более слабых чемпионатов?
Если тренер хочет расти - путь ему только в апл
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В случае с Хаби меня смущает только одно - перестройка. Он играет в категорически другой футбол и с другой схемой, с тремя ЦЗ, без вингеров, с 4 полузащитниками, 2 из которые чистые ЦАПы. Придется кардинально менять даже сегодняшний состав, если он вдруг захочет делать то, что делает сегодня в Байере
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Более отвратительного перевода не видел. Вы ( тупые писари ) , хоть проверяйте , че там Google перевел...
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