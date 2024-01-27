Де Дзерби об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «АПЛ потеряет одного из лучших тренеров в мире. Наша работа – лучшая из возможных, но она очень тяжелая»

Роберто Де Дзерби высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Вчера главный тренер «красных» объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.

«Мне очень грустно, потому что, если он сменит лигу, страну, Премьер-лига потеряет одного из лучших тренеров в мире.

Я считаю , , , лучшими тренерами в мире, и мне грустно [из-за ухода Юргена]. Я очень хорошо могу это понять. Я думаю, что наша работа – лучшая из возможных, но она очень тяжелая.

Вам нужна энергия. Вы должны работать каждый день. Если вы не будете работать с нужной энергией, то потеряете все», – сказал главный тренер « ».