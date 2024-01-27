Де Дзерби об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «АПЛ потеряет одного из лучших тренеров в мире. Наша работа – лучшая из возможных, но она очень тяжелая»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Марсело Бьелса Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Вчера главный тренер «красных» объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. 

«Мне очень грустно, потому что, если он сменит лигу, страну, Премьер-лига потеряет одного из лучших тренеров в мире.

Я считаю Клоппа, Гвардиолу, Анчелотти, Бьелсу лучшими тренерами в мире, и мне грустно [из-за ухода Юргена]. Я очень хорошо могу это понять. Я думаю, что наша работа – лучшая из возможных, но она очень тяжелая.

Вам нужна энергия. Вы должны работать каждый день. Если вы не будете работать с нужной энергией, то потеряете все», – сказал главный тренер «Брайтона».

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что в ней тяжёлого? Сказал игрокам беги, бей в девятку. В футболе уже давно все придумано. А сам, главное, успевай получать деньги по контракту. Вроде правильно описал видение Мостового
+20
-1
+19
Как раз к вопросу о тренерстве. Сейчас под руководством Де Дзерби играет Адам Лаллана - главный доводчик идей тренера на футбольном поле. Таким он был и при Клоппе, и при Почеттино. Тот же Юрген как-то в интервью сказал что видит в Адаме хорошие задатки тренера. И футболист он нестандартный для англичанина, может и как коуч будет заметно отличаться от выпускников английской тренерской школы.
+8
0
+8
Ответ Андрей Андреев
Как раз к вопросу о тренерстве. Сейчас под руководством Де Дзерби играет Адам Лаллана - главный доводчик идей тренера на футбольном поле. Таким он был и при Клоппе, и при Почеттино. Тот же Юрген как-то в интервью сказал что видит в Адаме хорошие задатки тренера. И футболист он нестандартный для англичанина, может и как коуч будет заметно отличаться от выпускников английской тренерской школы.
Ну у него еще есть хорошее чувство момента для начала прессинга , когда он был в ЛФК , то и футбол Клоппа был интенсивнее
+1
0
+1
Ответ Максим Кутузов
Что в ней тяжёлого? Сказал игрокам беги, бей в девятку. В футболе уже давно все придумано. А сам, главное, успевай получать деньги по контракту. Вроде правильно описал видение Мостового
еще следи на тренировках, кто как чеканит
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий